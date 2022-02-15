Креативим на работе и в личной жизни — гороскоп на 16 февраля

16-17 лунные сутки. Сегодня Полнолуние подчеркивает внутренние личностные противоречия и психологические проекции в отношениях (включая детско-родительские), а также выявляет противостояние интересов личности и коллектива - что будет заметнее в детских группах, творческих и игровых объединениях, социально-политических группировках и сетевых сообществах.

Луна во Льве приветствует театральные эффекты, красочные образы, креативную атмосферу, яркое освещение, помогает высветить и обыграть противоречия и противоположности. Запоминаться и волновать будут финалы, а не старты историй. В этот день нежелательны начинания.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам сохранять акцент на творческой части своих дел и поддерживают попытки самовыражения вне профессиональной среды. Хорошо устроить себе свободный день за счет погружения в игру или хобби, по принципу «лучший отдых - переключение с одного занятия на другое». Родителям стоит уделить больше внимания детям, особенно их контактам со сверстниками и адаптации в коллективе.

Телец

Сегодня внимание Тельцов поглощено важной задачей. Это может быть жилье или должность, профессиональная или творческая карьера, выполнение родительского долга. В любом случае, день содержит в себе заряд психологического напряжения и может подчеркнуть полярное противоречие во внешней или внутренней жизни - например, между домом и работой. Возможно чувство ответственности, волнение или нервозность.

Близнецы

Близнецам звезды советуют не откладывать расстановку личностных акцентов и ориентиров в своей жизни. В том числе окончательный выбор авторитетной для себя фигуры или образца для подражания. Отсутствие примера или ясной схемы вскоре может вылиться в трудности самоидентификации. Многие Близнецы начнут разрываться между родительским, творческим и профессиональным имиджем, между карьерой и семьей.

Рак

Ракам этот день может запомниться нетривиальной находкой или другим ярким необычным моментом. Возможно, решится судьба какого-то пассива, ресурса, проекта, роли, материальной или духовной ценности. Самое время отбросить неподобающий идеал или избавиться от явно неподходящей вещи (например, передарить ее). Не стоит делать приобретения: они могут быть креативными и оригинальными, но бессмысленными.

Лев

Этот день может запомниться Львам кульминационным или критичным моментом в значимых отношениях. Возможно, какая-то история подойдет к концу или потребует перехода на другой уровень, кто-то важный уйдет со сцены или сложит полномочия. Возрастет риск психологических проекций, бессознательного слияния или соперничества, проблем при распределении ролей. Не лучший момент для вступления в новый союз.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам быть скромнее и беречь здоровье. Многие Девы зависимы в этот день от обстоятельств или выполняемого ими долга, например, родительского. Часто они вынуждены раскрывать чужой потенциал, отодвинув в тень свой. Это не лучший момент для начинаний. Подходящие занятия: репетиции, творческие поиски, заботы о подопечных, служение любви, друзьям, детям или коллективной идее.

Весы

Для Весов это позитивный день, но некий сюжет может подойти к концу и вызвать у них грусть. Звезды напоминают о естественных этапах пути и намекают, что с последним погасшим фейверверком история не окончена. Это подходящий момент для выхода из образа, для эффектного завершения шоу или сдачи дорогого сердцу проекта, но отнюдь не для финала карьеры. Личные и командные возможности еще не исчерпаны.

Скорпион

Сегодня звезды не рекомендуют Скорпионам браться за новые дела или пытаться войти в новую роль. В крайнем случае, это подходящий день для примерки желанного образа. Полная самоотдача в эти сутки приведет к преждевременному недооцененному выступлению и быстрому «выгоранию». Нежелательны любые официальные начинания, включая вступление в должность. Можно сделать ярким и эффектным отказ или уход.

Стрелец

Сегодня Стрельцы легко преодолевают противоречия, в том числе в общении с иностранцами и авторитетными людьми. Их не смутит идейное разногласие, личное или творческое соперничество. Но это не лучший день для старта проекта или начала дружбы: энергия может быстро иссякнуть, а противостояние вскоре перейти в более коварную плоскость. Не стоит приглашать случайных знакомых на свою территорию.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам соблюдать осторожность в любом деле и любой ситуации. Это день, когда везение может им изменить, энергия и обаяние будут применяться не к месту или давать сильный побочный результат. Действия могут оказаться запоздалыми и авантюрными, вложения неэффективными. Есть риск помешать или навредить детям. Нежелательны творческие начинания, инициативы в любви и бизнесе.

Водолей

Сегодня Водолеи могут оказаться вовлечены в игру «я и они» (особенно если рождены в середине февраля). Важен баланс интересов с отдельными людьми или целой аудиторией. При завершении значимых отношений или их этапа необходимо грамотно поставить точку или готовиться к смене ролей. Не стоит расставаться на негативной или экстравагантной ноте. Стоит исключить в эти сутки вступление в новый альянс.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше заниматься несложными текущими делами и не браться за важные задачи: может подвести здоровье, помощник, сервис или неблагоприятное стечение обстоятельств. Не повредит общая осторожность в быту и в рутинных хлопотах. В общении сохранят актуальность вчерашние темы. Не стоит раскрывать детали своих надежд или творческих идей. Пользуясь случаем, хорошо учиться на чужих ошибках.