Россию ожидают скандалы: Олимпиада 2022 глазами астролога

Новые зимние игры уже в разгаре, а мы решили немного заглянуть за кулисы и посмотреть на это событие глазами звезд.

Возможно, вы не знали, но гороскоп рождения можно построить не только человеку, но также – государству, животному, автомобилю или событию. Да-да, любое начинание имеет свой звездный рисунок, свою космограмму. И этот рисунок показывает, как событие будет развиваться. Для прогнозирования ситуации достаточно знать дату, время и место «рождения» события. Например, в астрологии широко распространена практика прогнозирования брака на основе гороскопа бракосочетания. Или также можно прогнозировать развитие бизнеса по дате и времени его открытия.

И в сегодняшней статье мы рассмотрим гороскоп открытия олимпиады.

Во-первых, хочется сказать, что организаторы наверняка сверялись с астрологами, поскольку дата открытия – 4 февраля – первый день после окончания ретроградности Меркурия. Ретро-Меркурий мог бы стать очень нежелательным фактором для Игр. Во-первых, он мог привести к большому количеству ошибок в документах, путаницы в переговорах, задержкам, препятствиям и техническим неполадкам. На день открытия все планеты находятся в прямом движении, и это большой плюс. Также старт игр пришелся на фазу растущей, молодой луны, что также является позитивным фактором.

Далее, мы можем рассмотреть, в каких знаках зодиака расположены планеты. И мы видим 4 планеты в Козероге (это очень много!), 2 планеты в Водолее, и 3 планеты в Рыбах. Таким образом, все объекты Солнечной системы, кроме Урана, разместились всего в трех знаках зодиака, в одном маленьком секторе. И какие же это знаки? Сразу хочется отметить, что это знаки так называемого «верхнего зодиака» - самые сложноорганизованные из всех, связанные больше с космосом, чем с землей. И это неудивительно, ведь зимние виды спорта такие фантастические, такие сложные и опасные, что иногда удивляешься, как людям это все пришло в голову.

Такие виды спорта как фристайл, горнолыжный спорт, бобслей, прыжки с трамплина, фигурное катание – просто поражают воображение, и вызывают трепет перед отчаянными спортсменами, исполняющими все эти невероятные трюки. И знаки Козерога, Водолея и Рыб как нельзя лучше отражают эти виды спорта. Во-первых, Козерог и Водолей в астрологии связаны именно с зимой и зимними видами спорта. Козерог – это высота и холод, Водолей – полет. Козерог – это также выносливость и длинные дистанции, поэтому все выдающиеся лыжники и биатлонисты, как правило, имеют в гороскопе ярко выраженный знак Козерога или же сильный Сатурн (эта планета является управителем Козерога).

С Водолеем же связаны те виды спорта, где присутствует полет и лед: хоккей, фигурное катание, прыжки с трамплина и т.д. А фигурное катание еще включает в себя элемент Рыб – пластику, хореографию и музыку. Скажем, у российской фигуристки, оказавшейся в центре допингового скандала – Камилы Валиевой – в знаке Рыб находится Венера и Уран.

Ну а что же насчет развития олимпиады, исходя из ее карты открытия? Хочется сказать, что напряженных конфигураций планет, которые внесли бы проблемы, скандалы и конфликты – почти нет, и Олимпиада пройдет спокойно, по сравнению с предыдущими. Наоборот, есть гармоничный аспект Венеры и Марса с Юпитером и Ураном – аспект везения, легкости и популярности. Исходя из этого, можно ожидать, что Китай укрепит свои позиции на мировой арене благодаря проведению Игр. И неплохо заработает, скорее всего.

Ну а что же насчет России и других государств? Кому повезет больше? Самыми везучими выглядят страны, проходящие под знаками Рыб и Козерога. Ведь именно в этих знаках стоят планеты-благодетели – Венера и Юпитер. Козерог – это Германия, Швейцария, Австрия, Великобритания. С определением государств под знаком Рыб сложнее, как правило, это страны с выходом к морю, островные, но не холодные. Из участниц Олимпиады сюда можно отнести Нидерланды и страны Скандинавии.

Что же касается России, то она однозначно проходит по знаку Водолея в астрологии. А в карте открытия ОИ в Водолее стоит Сатурн, соединяющийся с Солнцем. И если Юпитер – это благодетель, то Сатурн – ограничитель. И эти игры точно не станут самыми удачными и богатыми на медали для РФ. Скорее, наоборот, результаты окажутся скромнее, чем ожидалось. Дополнительно еще Сатурн с Солнцем находятся в конфликте с Ураном, поэтому Россию могут ожидать неприятные неожиданности или скандалы. Помимо всем знакомой допинговой темы, которая всплывает каждую Олимпиаду, они могут быть связаны с финансированием или конфликтами в спортивных сообществах и коллективах.

Несмотря на это, наша страна традиционно входит в десятку лучших в медальном зачете, и этот год не станет исключением. Пожелаем нашим олимпийцам удачи и благосклонности звезд.