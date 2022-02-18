Эзотерики рассказали, кого нельзя впускать в дом

Дом принято ассоциировать с отдыхом и восстановлением после тяжелого рабочего дня. Как никогда дома хочется расслабиться и не играть никакие роли.

Однако испортить эти планы способны посторонние, друзья и даже близкие родственники. В интервью корреспонденту Mir24.tv астрологи и эзотерики рассказали, каких людей не стоит пускать домой и почему.

«Однозначно люди с тяжелой энергетикой не принесут вам радости и веселья. Любой человек, живущий на низких вибрациях – страха, гнева, вины, гордости, злости, тщеславия, жадности, гордыни – будет разрушать как себя, так и все вокруг. Рядом с таким человеком у вас всегда будет ощущение усталости, раздражения, может разболеться голова. Вычислить таких людей несложно: они часто слушают новости, рассказывают истории о катастрофах и насилии, любят осуждать и обсуждать других, находиться в позиции «жертвы». Они всегда несчастны, а мир настроен против них в их глазах. Так что они манипулируют, провоцируют на эмоции. Если вы чувствуете дискомфорт рядом с человеком, значит это не ваш человек, ваши вибрации не совпадают», – говорит энергопрактик Регина Буянова.

Если с такими людьми вам все-таки приходится общаться, эзотерик рекомендует во время общения представить перед собой зеркало, направленное отражающей стороной на собеседника. А вот целитель Анна Кузнецова уверена, что «подцепить» неудачу не так просто, даже от людей с тяжелой энергетикой.

«Неудача – это отражение образа мыслей. Далеко не всегда удается оградить дом от взаимодействия с «тяжелыми» людьми. После подобных встреч полезно очиститься. Например, окуривайте себя и помещение индийскими ароматическими палочками. Также хорошо очищает пространство окуривание ладаном или зажженной палочкой корицы. Это поможет максимально мягко и расслабленно переключиться на новое состояние, свободное от негативных впечатлений после взаимодействия с неприятным человеком. Для очищения собственного энергетического пространства полезно принимать душ с солевым скрабом или солевые ванны», – отмечает Кузнецова.

Астролог Галина Благий считает, что человеком с «тяжелой энергетикой» может стать каждый. Однако у некоторых людей к этому есть предрасположенность.

«Например, люди, у которых с рождения мало своей энергетики. Или те, у кого хроническая усталость, и они не могут как следует отдохнуть и восстановиться. Кроме того, это люди, которые привыкли подпитываться от негативных эмоций. Таким человеком может оказаться ваш знакомый, у которого в гороскопе сильно проявляются Плутон, Сатур и Марс, особенно, если эти планеты ретроградные. Это напористые и пробивные люди, которые вторгаются в энергетическое поле другого и даже не осознают, насколько жестко действуют», – комментирует астролог.

Эксперт отмечает, что «грязной» энергетикой также обладают люди с зависимостями и неопрятным внешним видом.

«Если после общения с человеком вы чувствуете себя обесточенным и у вас возникает желание полежать на диване, вы бесконечно мусолите слова этого человека и переживаете неприятные эмоции вновь и вновь, у вас падают из рук тарелки, рвутся и портятся вещи, значит у вас в гостях был именно человек с негативной энергетикой», – добавляет Благий.

Астролог советует не пускать в дом людей с зависимостями, тяжелым характером, начальников, которые продолжают командовать даже дома, скандалистов, нравоучителей и тех, кто намеренно не заботиться о внешнем виде. Однако если встречи не избежать, то вред от общения все же можно снизить.

«Перед встречей оденьтесь максимально закрыто, желательно в натуральные ткани. Хорошо, если на вас будет яркий предмет, отвлекающий от лица, или узорная ткань. Зажгите свечу, запустите электронный фонтанчик, если он у вас есть, или нанесите на ватку аромамасло сосны и положите рядом с собой. После визита человека пройдитесь по дому со свечой», – заключила она.