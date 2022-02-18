Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Эзотерики рассказали, кого нельзя впускать в дом

18 февраля 2022ГороскопыМир24

Дом принято ассоциировать с отдыхом и восстановлением после тяжелого рабочего дня. Как никогда дома хочется расслабиться и не играть никакие роли.

Эзотерики рассказали, кого нельзя впускать в дом
Фото: manikyres.ru

Однако испортить эти планы способны посторонние, друзья и даже близкие родственники. В интервью корреспонденту Mir24.tv астрологи и эзотерики рассказали, каких людей не стоит пускать домой и почему.

«Однозначно люди с тяжелой энергетикой не принесут вам радости и веселья. Любой человек, живущий на низких вибрациях – страха, гнева, вины, гордости, злости, тщеславия, жадности, гордыни – будет разрушать как себя, так и все вокруг. Рядом с таким человеком у вас всегда будет ощущение усталости, раздражения, может разболеться голова. Вычислить таких людей несложно: они часто слушают новости, рассказывают истории о катастрофах и насилии, любят осуждать и обсуждать других, находиться в позиции «жертвы». Они всегда несчастны, а мир настроен против них в их глазах. Так что они манипулируют, провоцируют на эмоции. Если вы чувствуете дискомфорт рядом с человеком, значит это не ваш человек, ваши вибрации не совпадают», – говорит энергопрактик Регина Буянова.

Если с такими людьми вам все-таки приходится общаться, эзотерик рекомендует во время общения представить перед собой зеркало, направленное отражающей стороной на собеседника. А вот целитель Анна Кузнецова уверена, что «подцепить» неудачу не так просто, даже от людей с тяжелой энергетикой.

«Неудача – это отражение образа мыслей. Далеко не всегда удается оградить дом от взаимодействия с «тяжелыми» людьми. После подобных встреч полезно очиститься. Например, окуривайте себя и помещение индийскими ароматическими палочками. Также хорошо очищает пространство окуривание ладаном или зажженной палочкой корицы. Это поможет максимально мягко и расслабленно переключиться на новое состояние, свободное от негативных впечатлений после взаимодействия с неприятным человеком. Для очищения собственного энергетического пространства полезно принимать душ с солевым скрабом или солевые ванны», – отмечает Кузнецова.

Астролог Галина Благий считает, что человеком с «тяжелой энергетикой» может стать каждый. Однако у некоторых людей к этому есть предрасположенность.

«Например, люди, у которых с рождения мало своей энергетики. Или те, у кого хроническая усталость, и они не могут как следует отдохнуть и восстановиться. Кроме того, это люди, которые привыкли подпитываться от негативных эмоций. Таким человеком может оказаться ваш знакомый, у которого в гороскопе сильно проявляются Плутон, Сатур и Марс, особенно, если эти планеты ретроградные. Это напористые и пробивные люди, которые вторгаются в энергетическое поле другого и даже не осознают, насколько жестко действуют», – комментирует астролог.

Эксперт отмечает, что «грязной» энергетикой также обладают люди с зависимостями и неопрятным внешним видом.

«Если после общения с человеком вы чувствуете себя обесточенным и у вас возникает желание полежать на диване, вы бесконечно мусолите слова этого человека и переживаете неприятные эмоции вновь и вновь, у вас падают из рук тарелки, рвутся и портятся вещи, значит у вас в гостях был именно человек с негативной энергетикой», – добавляет Благий.

Астролог советует не пускать в дом людей с зависимостями, тяжелым характером, начальников, которые продолжают командовать даже дома, скандалистов, нравоучителей и тех, кто намеренно не заботиться о внешнем виде. Однако если встречи не избежать, то вред от общения все же можно снизить.

«Перед встречей оденьтесь максимально закрыто, желательно в натуральные ткани. Хорошо, если на вас будет яркий предмет, отвлекающий от лица, или узорная ткань. Зажгите свечу, запустите электронный фонтанчик, если он у вас есть, или нанесите на ватку аромамасло сосны и положите рядом с собой. После визита человека пройдитесь по дому со свечой», – заключила она.
Мир24: последние новостиПутин о Союзном государстве: То, что мы делаем в сфере интеграции, дает конкретную отдачуНа автопарк Моргенштерна наложили ограничения из-за штрафовГлавные новости за ночь: высокий спрос на антидепрессанты, иск Брэда Питта и полезный кофе
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Добьемся своего по щелчку пальцев — гороскоп на 19 февраля
Добьемся своего по щелчку пальцев — гороскоп на 19 февраля
Сонник
Таролог рассказала, к чему снится гибель ребенка
Таролог рассказала, к чему снится гибель ребенка
Гадания
Почему на похоронах нельзя есть вилкой
Почему на похоронах нельзя есть вилкой
Психология
Вещи, которые не делают психологически здоровые люди
Вещи, которые не делают психологически здоровые люди
Предсказания
Индийская ясновидящая – о глобальных переменах в 2022 году
Индийская ясновидящая – о глобальных переменах в 2022 году
Народные приметы
Народные приметы на 19 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать
Народные приметы на 19 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Два безумных абьюзера по знаку зодиака
Два безумных абьюзера по знаку зодиака