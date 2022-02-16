Ищем возможности и шансы — финансовый гороскоп на 17 февраля

В этот день планеты одарят нам сюрпризами и возможностями. Главное — увидеть их.

Овен

Удача ожидает тех Овнов, кто занят физическим трудом: в ремонтных службах, жилищно-коммунальном хозяйстве. Изобретатели, рационализаторы и инженеры в состоянии будут придумать новые технические решения и повысить тем самым производительность труда. Успешно поработают мастера сервисных центров по ремонту автомобилей и бытовой техники.

Телец

Тельцам сегодня лучше дистанцироваться от начальства и стараться вести себя предельно открыто – это привлечет к вам новых клиентов, заказчиков, покупателей. Консультанты в сетевом маркетинге могут значительно расширить сеть подписчиков и увеличить объемы продаж. Активизируйте свои деловые связи для скорейшего решения актуальных вопросов.

Близнецы

Близнецам рекомендуется сосредоточиться на выполнении текущей работы, особенно если сфера деятельности имеет отношение к недвижимости, коммунальному хозяйству или строительству. Вместе с тем это не лучшее время для учебы – вам может быть сложно сосредоточиться для углубленного изучения предмета. Не лучший день для смены местоположения офиса и переезда.

Рак

У Раков сегодня могут состояться важные деловые встречи. Старайтесь получить максимум информации о потенциальных деловых партнерах – это позволит вам избежать ошибок при ведении переговоров. Между тем вы не застрахованы от технических сбоев в работе компьютеров. Возрастает риск несанкционированного доступа мошенников к вашим платежным системам – усиливайте меры безопасности.

Лев

У Львов благоприятный день для капиталовложений в недвижимость и для извлечения дохода от использования недвижимой собственности (аренды помещений и земельных участков). Физический труд сегодня будет хорошо оплачиваться. Можно покупать предметы длительного пользования. Вместе с тем лучше воздерживаться от личных инициатив и плыть по течению, решая вопросы по мере их поступления.

Дева

Девам рекомендуется сосредоточиться на укреплении деловых связей. Проанализируйте результаты работы тех, с кем приходится сотрудничать. Возможно, настало время расставить приоритеты в пользу наиболее надежных и ответственных деловых партнеров. В трудовом коллективе могут возникнуть трения из-за технических сбоев и нарушений в распределении обязанностей. Вам могут поручить выполнение чужой работы.

Весы

У многих Весов этот день может быть связан с дополнительной подработкой помимо основной работы. Также это неплохое время для получения преференций от работодателя в виде доплаты за проезд и питание в рабочее время. Дополнительные финансовые поступления позволят вам уменьшить долговую нагрузку и своевременно оплатить счета. Отдавайте предпочтение тем делам, выполнение которых требует спокойной и тихой обстановки.

Скорпион

Скорпионам, возможно, удастся удержать контроль в нестабильной ситуации сегодняшнего дня. Но в одиночку вам будет труднее добиться поставленных целей. Старайтесь окружить себя единомышленниками, пусть даже на короткий срок. Наиболее удачное время для планирования – утро. Можете рассчитывать на получение денежной премии. Некоторые виды рутинных работ могут быть сняты с вас.

Стрелец

У Стрельцов, работающих в непосредственном и постоянном контакте с вышестоящим начальством, благоприятное время для налаживания доверительных отношений. Старайтесь в любом деле полагаться на свое внутреннее чутье. Интуиция не подведет вас в любом случае. Возможно, вам предложат поработать во внеурочное время или выйти на подмену заболевшего коллеги.

Козерог

У Козерогов хороший день для учебы. Используйте все имеющиеся у вас способы для того, чтобы расширить и углубить представления о своей профессии. Возможно, вы в интернете познакомитесь с человеком, которые прояснит вам много непонятных до сего момента вопросов относительно вашей профессии. Бизнесменам рекомендуется совершать дальние поездки с целью изучения рынков.

Водолей

Это один из лучших дней для Водолеев, занимающих руководящие должности и планирующих проведение реформ в подведомственных подразделениях. Действуйте энергично и не сомневайтесь в успехе. Можно заниматься оптимизацией расходов и делать кадровые перестановки. Чем решительнее вы внесете изменения, тем эффективнее будет ваша дальнейшая работа.

Рыбы

У Рыб благоприятный день для юридического оформления договорных отношений. От вашей личной инициативы сейчас мало что зависит. Главный источник роста – в эффективном взаимодействии. Работники сферы обслуживания не должны забывать правила о том, что клиент всегда прав. Будьте предельно внимательны к запросам клиента при приеме заявки.