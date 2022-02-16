Громко высказываем свое мнение — гороскоп на 17 февраля

17-18 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве помогает в конкретных практических делах, но не ограничивает сознание рамками утилитарных нужд.

Прагматизм и здравый смысл могут соседствовать с идеализмом и преувеличениями. Умеренность в одних вопросах может уживаться с излишествами в других. Среди мотивов к действию окажется не только выгода, но и сопереживание. Вероятен интерес к медицине и фармации, к волонтерству, патронажу, опеке и другим «помогающим» функциям, к благотворительным миссиям. Хорошо развивать бизнес полезных услуг, осваивать новые технологии, внедрять изобретения, облегчающие быт, работу и лечение.

Овен

Сегодня для Овнов важнее всего работоспособность и дружелюбие: это поможет их карьерному росту или поспособствует продвижению бизнеса. День хорош для модернизации производственных и управленческих технологий, для внедрения изобретений, дает информацию для поиска работы и позволяет привлечь к делам друзей. Заслуживают внимания новости рынка услуг, медицины и фармации (в том числе нетрадиционной).

Телец

Сегодня у Тельцов удачный день: их ждет успех в текущих делах и поворот к лучшему в обозримом будущем. Их сила будет заключаться в сочетании обаяния, энергии, здравомыслия и изобретательности. Также возможна помощь от друзей. Не теряйте время, если мечтаете вывести на новый уровень свои возможности, продвинуть плоды своих трудов, развить романтические отношения, применить свой необычный талант.

Близнецы

Близнецам звезды намекают, что секрет успеха сегодня кроется в реализме и трудолюбии. Любая цель достижима, если вы не сидите сложа руки и утопая в мечтах. Слову стоит предпочесть действие, а теории практику: это лучший способ решить материальный, бытовой или жилищный вопрос, продвинуть бизнес, защитить близких, привлечь внимание руководства. Пригодится тайный резерв или скрытая группа поддержки.

Рак

Сегодня у Раков удачный день, но их желания сбываются не напрямую. Пополнить свой кругозор им поможет любознательность, но для расширения практических возможностей большинству Раков пригодится партнерство или дружба. Стоит согласиться, если вам предлагают сотрудничество с возможным повышением или шансом дальнейшего развития (например, работу с командировками), даже если в этом есть доля риска.

Лев

Львам день помогает зарабатывать и с умом тратить деньги. Он обещает толковые приятные покупки, а также дружескую или платную помощь (особенно бытовую и медицинскую). Хорошо приобретать запчасти, полезные новинки, инструменты, лекарства, товары для животных, бытовую химию, космецевтику. Имеет смысл отслеживать «подводные камни» в сферах налогообложения и безопасности: возможно, их стало больше.

Дева

Сегодня Девы - мастера своего дела. Они действуют не только продуктивно, но и красиво. Это хороший день для активности в делах, любви, творчестве, для начала сотрудничества, но с осторожностью: ситуация не до конца прозрачна, а партнер или противник не так прост. Для успеха миссии требуется не только мастерство, но и чутье. Важна не только техническая, но и психологическая (духовная) готовность.

Весы

Весов день настраивает на не самую престижную внешне работу, в которую нужно «втянуться». Он подходит для включения в цикл обновлений, лечебных процедур, волотерства, уборок, тренингов, в процесс воспитания питомца или серию других практических забот (порой требующих скрытности или изоляции). Возможно, придется обратиться в медицинский или бытовой сервис, найти помощника или приходящий персонал.

Скорпион

Скорпионам сегодня не стоит терять время: они могут рассчитывать на помощь друзей, симпатию или выгоду. Шаг, сделанный в этот день, потянет за собой целую цепочку удачных действий. Но звезды все же советуют отложить тот решающий маневр, для которого нужно личное участие или выход на сцену в главной «звездной» роли. Чтобы не перейти эту черту, важно уравновесить эмоции и желания здравым смыслом.

Стрелец

Сегодня звезды подсказывают Стрельцам, как добиться практических подвижек в карьере, заработать или расширить бизнес, но им часто придется разрываться между делами и частной жизнью. Возможно, они будут хлопотать о домочадцах или земляках, решать свои или их насущные проблемы: материальные, жилищные. Возможен интерес к непрестижной, но денежной работе или к платным услугам, например, медицинским.

Козерог

Сегодня обстоятельства благоволят Козерогам и сулят им во многих начинаниях пролонгированный эффект. Мелкое разовое дело может вскоре обрести размах и повлечь за собой целую серию увлекательных событий - при условии, что в ситуации для вас появилось не только материальное, но и духовное измерение. Можно сделать шаг к контакту с иностранцами или «братьями по духу», а также к романтической любви.

Водолей

Сегодня звезды обращают внимание Водолеев на важность ювелирных действий в мелочах. Если они вам не под силу, стоит обратиться к мастеру (особенно когда речь идет о дорогом вам имуществе, о здоровье или безопасности, о финансовых или налоговых нюансах). Также не помешает подумать об уточнении своей общей картины мира. Главную материальную или духовную ценность сейчас желательно держать в тайне.

Рыбы

Сегодня Рыбы ощущают свою растущую духовную силу и не ошибаются, думая, что приобретают влияние. Но звезды пока советуют им быть скромнее, не афишировать свои взгляды, таланты, возможности и умеренно проявлять свои чувства. В любом сотрудничестве лучше великодушно уступить право первого хода. Стоит избегать важных диалогов и новых соглашений, так как сейчас вы в слабой позиции как переговорщик.