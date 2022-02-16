Романтика вылечит отношения — любовный гороскоп на 17 февраля

Сегодня стоит приготовить для второй половинки ужин или подарок.

Овен

Сегодня Овны поглощены делом - что не мешает их личной жизни и порой даже помогает поддерживать романтический интерес. Свободные Овны могут искать любовь без отрыва от дел. Может активизироваться или наметиться служебный роман, возникнуть или усилиться симпатия к коллеге, помощнику, начальнику.

Телец

Сегодня большинству Тельцов не придется метаться между делами и любовью. Судьба позаботилась о том, чтобы эти два направления слились - или, по крайней мере, не слишком противоречили друг другу. Свидание, как и любой совместный проект пары, в эти сутки поддерживает надежду на счастливое будущее.

Близнецы

Близнецам этот день предлагает раскрыть чувственную сторону своей натуры и насладиться сексуальной гармонией. Также он поможет получить удовольствие от слаженных действий в быту или в общем проекте. Не стоит вести в эти сутки философские разговоры и другие беседы на отвлеченные теоретические темы.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам действовать во имя любви и торжества своих идей одновременно: это сделает их любовный союз практически непотопляемым. Убедитесь, что партнер разделяет ваши убеждения, без этого все ваши маневры могут оказаться бессмысленными или действительными лишь на короткий срок.

Лев

Этот день подогревает любопытство Львов, если их интригует настрой любимого человека или дальнейшее развитие собственных чувств. Звезды намекают, что кое-что прояснится уже на днях, а пока советуют «подвесить» ситуацию и заняться насущными повседневными делами: так быстрее пролетит время ожидания.

Дева

Сегодня в интересах Дев быть чуточку менее влюбленными или чуть более самостоятельными - иначе они могут потерять голову, оказаться в плену любовной зависимости и покорно подстроиться под взгляды партнера. Многие Девы будут очарованы его авторитетом (истинным или мнимым, вскоре покажет жизнь).

Весы

Сегодня влюбленные Весы могут вступить в событийную полосу, не совместимую с идеальным режимом встреч. Но не стоит тревожиться: это часть программы, а не ее провал. Планы и взаимные клятвы в силе - именно поэтому пора окунуться в прозу жизни и выполнить на деле данные друг другу обязательства.

Скорпион

Сегодня Скорпионы смогут сделать тот самый шаг, который откроет им в любви их счастливую страницу. Многих Скорпионов подтолкнет к нему удачное стечение обстоятельств. Не исключено, что партнер сам пойдет им навстречу. Стоит сдерживать переполняющие душу чувства, так как ключевой момент еще впереди.

Стрелец

Стрельцам звезды напоминают, что любовь - не всегда понятие эфемерное, иногда она тесно связана с реальной жизнью и ее проблемами. Возможно, в этот день придется позаботиться о любимом человеке или оказать ему какую-то услугу в практическом вопросе. Чувства лучше выражать конкретными поступками.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит робеть, проявляя конкретную любовную инициативу: она окажется счастливее, чем они могли надеяться. Не исключено, что она даст импульс исполнению заветной мечты, на которой многие представители этого знака пессимистично «поставили крест» из-за прошлых неудачных событий.

Водолей

Сегодня влюбленным Водолеям стоит задуматься об очередной поправке в своей тактике. Звезды советуют избегать широких жестов и резких перемен, в любой ситуации двигаться вперед мелким шагом. Вместо шикарного, но бессмысленного подарка лучше порадовать любимого человека мелкой, но полезной услугой.

Рыбы

Сегодня звезды сулят Рыбам гармонию с любимым человеком, но советуют не злоупотреблять своим растущим влиянием на него. Преждевременно раскрыв свои карты или затмив партнера своей яркой индивидуальностью, вы можете создать почву для серьезного перекоса в отношениях, и не всегда в свою пользу.