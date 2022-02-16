Валиева и Тутберидзе: кто виноват в скандале

Астролог Ася Миллер предлагает разобраться, какие факторы привели спортсменку сначала к спортивной славе, а затем – к скандальной.

Очередной допинг-скандал, разразившийся во время Олимпиады, связан с именем российской фигуристки – Камилы Валиевой.

Камила Валиева родилась 26 апреля 2006 года, и является Тельцом по солнечному знаку. Сразу можем отметить, что Тельцам приходится несладко в последний год, поскольку их задевает напряженный аспект между Ураном в Тельце и Сатурном в Водолее. К тому же, мы видим в ее личном гороскопе напряженный аспект Солнца в Тельце и Сатурна во Льве. Именно поэтому Сатурн «не прошел мимо». Аспекты Сатурна с Солнцем очень часто встречаются у профессиональных спортсменов, потому что Сатурн связан с тяжелым трудом, терпением и дисциплиной – теми качествами, без которых в спорте делать нечего. Уран у Камилы тоже аспектирует Солнце, но уже в гармоничной форме. Итак, небесная картина Олимпиады повторила формулу, которая присутствует в гороскопе рождения Валиевой, и в этом состоит причина ее участия в разбирательствах.

В астрологическом прогнозе напряженные аспекты Сатурна несут, как правило, препятствия, задержки и ограничения, а аспекты Урана – неожиданности и шокирующие события. Так и случилось у Валиевой. Но, поскольку у фигуристки достаточно других благоприятных факторов в космограмме, то в конечном итоге ситуация разрешится в ее пользу. К тому же, Камилу точно нельзя заподозрить в нечестности. С ложью и всякими «мутными» историями в астрологии связан Нептун, а он у спортсменки гармоничный и работает исключительно в плюс – как хорошая пластика и музыкальность. С хитростью и расчетом еще связан Меркурий, если он сильно поражен, но у Камилы он тоже позитивный.

Фигуристка точно заработала свою медаль исключительно честным и упорным трудом, ведь при сильном влиянии Сатурна и Марса – планет тяжелого труда, у нее нет влияния Юпитера – планеты удачи и «халявы». И если все же имели место какие-либо запрещенные препараты, то Камила явно не знала, что именно ей дают.

В связи с этим давайте посмотрим на космограмму ее тренера – Этери Тутберидзе.

Этери родилась 24 февраля 1974 года, и является солнечной Рыбой. Сразу обращает на себя внимание точное соединение сильно пораженного Меркурия с Солнцем в Рыбах. Меркурий в слабом для себя знаке Рыб (к тому же, именно Рыбы связаны с тайнами и «мутью» в зодиаке), ретрограден и сожжен Солнцем. Это уже 3 поражения, которые соответствуют «правилу трех указаний» в астрологии. «Правило трех указаний» – если астролог насчитал минимум 3 похожих фактора для события или характеристики человека, то можно смело утверждать факт этого события или характеристики.

Но это даже не все! У Меркурия есть еще один негативный аспект, и с кем бы вы думали? Да, с тем самым Нептуном, который является королем интриг, тайн и обманов. А гармоничных аспектов у него нет. То есть, у Тутберидзе Меркурий – 100% пораженная планета, которая работает в минус. Меркурий – это речь, мышление, освоение и передача информации. Все эти навыки у тренера будут иметь искажения и недостатки. Кстати, такой Меркурий часто дает дефекты речи и письма, плохую память. Ну и, конечно, он напрямую связан с тайнами и нелегальщиной.

Остается добавить, что помимо скопления планет в Рыбах, остальные личные планеты у Этери в Тельце и Козероге – знаках земной стихии, которая связана с деньгами и материальной стороной жизни. И судя по тому, что сейчас у нее по Солнцу и Меркурию проходит Юпитер – планета-благодетель, то она совершенно точно получит какие-то бонусы и выгоды от этой ситуации. Но о них мы, скорее всего, не узнаем, потому что Рыбы умеют хранить свои тайны и «выплывать» из самых безнадежных обстоятельств.