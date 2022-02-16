Валиева и Тутберидзе: кто виноват в скандале
Астролог Ася Миллер предлагает разобраться, какие факторы привели спортсменку сначала к спортивной славе, а затем – к скандальной.
Очередной допинг-скандал, разразившийся во время Олимпиады, связан с именем российской фигуристки – Камилы Валиевой.
В астрологическом прогнозе напряженные аспекты Сатурна несут, как правило, препятствия, задержки и ограничения, а аспекты Урана – неожиданности и шокирующие события. Так и случилось у Валиевой. Но, поскольку у фигуристки достаточно других благоприятных факторов в космограмме, то в конечном итоге ситуация разрешится в ее пользу. К тому же, Камилу точно нельзя заподозрить в нечестности. С ложью и всякими «мутными» историями в астрологии связан Нептун, а он у спортсменки гармоничный и работает исключительно в плюс – как хорошая пластика и музыкальность. С хитростью и расчетом еще связан Меркурий, если он сильно поражен, но у Камилы он тоже позитивный.
В связи с этим давайте посмотрим на космограмму ее тренера – Этери Тутберидзе.
Но это даже не все! У Меркурия есть еще один негативный аспект, и с кем бы вы думали? Да, с тем самым Нептуном, который является королем интриг, тайн и обманов. А гармоничных аспектов у него нет. То есть, у Тутберидзе Меркурий – 100% пораженная планета, которая работает в минус. Меркурий – это речь, мышление, освоение и передача информации. Все эти навыки у тренера будут иметь искажения и недостатки. Кстати, такой Меркурий часто дает дефекты речи и письма, плохую память. Ну и, конечно, он напрямую связан с тайнами и нелегальщиной.
Остается добавить, что помимо скопления планет в Рыбах, остальные личные планеты у Этери в Тельце и Козероге – знаках земной стихии, которая связана с деньгами и материальной стороной жизни. И судя по тому, что сейчас у нее по Солнцу и Меркурию проходит Юпитер – планета-благодетель, то она совершенно точно получит какие-то бонусы и выгоды от этой ситуации. Но о них мы, скорее всего, не узнаем, потому что Рыбы умеют хранить свои тайны и «выплывать» из самых безнадежных обстоятельств.