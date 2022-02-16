Планеты устроят денежный дождь 17 февраля

Уже завтра мы сможем ощутить всю мощь союза двух планет – Юпитера и Урана.

Одна из самых заметных коалиций планет февраля – дружественный союз Юпитера с Ураном станет точным в ночь с 17 на 18 февраля. Однако своевременная поддержка этого аспекта сильным по статусу Марсом (третьим будешь?) – выносит позитивное влияние этой тройственной «антанты» на более масштабный уровень, в том числе по срокам.

Во всяком случае такой планетный «корпоратив» становится заметным уже с 8-9 февраля (до 20 февраля), когда сначала Марс (будучи на связи с Юпитером) сойдётся в точном аспекте с Ураном. Можно предполагать, участие в конфигурации планет, не любящих ограничения в этот период будет отмечено ростом экспансионистских, протестных устремлений, в том числе больших групп людей, политических партий и союзов.

В природе этого аспекта – радикализм мнений и требования свобод на всех уровнях, очень вероятен рост миграционных потоков, в том числе нелегальных.

На фоне союза Юпитера с Ураном может проявиться неожиданная тяга к поездкам и путешествиям в далёкие места, желание изучать культуры других стран и народов. Период очень неплохо подходит для проведения и участия в различных семинарах и научных конференциях, для посещения тематических лекций и мастер-классов для освоения нового опыта и знаний.

В личном плане в это время многим наверняка захочется что-то кардинально поменять, уйти от надоевших стереотипов в привычках и мышлении. Повышенную значимость в это время обретают дружеские и коллегиальные отношения, а заключение новых союзов, договоров о сотрудничестве, новые знакомства на этом этапе становятся потенциально перспективными.

В тоже время, конфигурация содержит в своём арсенале спектр скрытых возможностей – в этом плане могут успешно подвернуться случайные заработки, неожиданные доходы или предложения заработать (в первую очередь от неофициальных источников). Возрастают финансовые возможности в это время и от всех творческих видов деятельности – искусства, живописи, музыки, поэзии и кино.