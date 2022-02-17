Четыре пары знаков, которые живут как кошка с собакой

Астрологи считают, что сочетания некоторых представителей знаков зодиака порождают самые токсичные пары.

Близнецы и Рыбы

Оба не любят конфликты, легко знакомятся и общаются, а вот в близких отношениях раскрывают свои истинные лица. Беспокойные Близнецы постоянно ищут лучшей доли и следуют за логикой, а Рыбы дают волю чувствам. Меланхоличные, они тонут в эмоциях, когда видят, что их не ценят. Близнецы легко ранят Рыб, но Рыбы не сразу об этом скажут. Оба рискуют остаться с грузом взаимных обид.

Рак и Лев

Абсолютные противоположности, водный и огненный знак притягиваются ненадолго. Требующие восхищения Львы ставят в тупик капризных Раков, ценящих домашний уют. Уставшие Раки и заскучавшие Львы должны многому научить друг друга, чтобы остаться вместе — а значит, пойти на уступки.

Овен и Весы

Овен и Весы привлекают друг друга энтузиазмом и любовью к переменам. Однако Весы склонны задувать пыл Овнов. Когда Овны готовы к противостоянию, Весы ищут компромисса, и только страх одиночества может помешать им уйти. Они будут убеждать себя, что все в порядке, несмотря на явные свидетельства пренебрежения со стороны Овна или даже явного пренебрежения — и ни к чему хорошему это не приведет.

Телец и Стрелец

Телец и Стрелец будут конфликтовать: заземленный Телец и авантюрист Стрелец потащат лодку своего счастья в разные стороны. Тельцы часто находятся глубоко в своих внутренних эмоциях и переживаниях, они склонны к эгоизму и декадентству. А энтузиаст-Стрелец просто рушит тщательно выстроенный быт Тельца, жестко отстаивающего свои границы.