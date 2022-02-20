Влюбимся с первого взгляда — любовный гороскоп на 21-27 февраля

Неделя обещает быть в плане личных отношений очень успешной, даже в чем-то судьбоносной.

Как и в предыдущие недели, Плутон находится в тригоне к Северному Лунному узлу. Изжившие себя отношения неминуемо распадутся, а перспективные, напротив, только укрепятся. Всю неделю, как и ранее, Нептун будет пока находится в квадратуре с Черной Луной, а значит, продолжится благодатное время для разоблачений психологических манипуляций или материального использования одного партнера другим, измен в любовных парах и в супружеских союзах.

21–26 февраля Венера и Марс по-прежнему в соединении и выстраиваются в аспект секстиля к Нептуну, а 27–28 сразу переходят в соединение с Плутоном. При этом 23–25 февраля Меркурий находится в квадратуре к Урану и в секстиле к Хирону, а затем сразу вступает в соединение с Сатурном.

Всю неделю любые действия, такие как наведение мирных мостов с родней, семейные посиделки, знакомства с новыми друзьями, любовными партнерами, начало отношений, помолвка, свадьба, начало сексуально-романтической связи, съезд для совместного проживания будут как никогда успешными. Все эти действия будут иметь далеко идущие последствия, стойкие результаты и, как правило, прекрасный итог.

Овен

На этой неделе Овнам желательно удвоить внимание к подтексту событий и стать внимательнее к неявным эмоциональным реакциям любимого человека. Тайные ловушки сейчас могут возникать даже там, где все знакомо и просчитано наперед. Скрытые разногласия или затаенные обиды высветит и подчеркнет уик-энд.

Телец

Эта неделя подарит влюбленным Тельцам новые оригинальные возможности, а свободным Тельцам новые надежды. Звезды советуют пускать в ход неожиданные дары судьбы в выходные: в это время помехи к реализации желаний будут минимальными. В первой половине недели возможны взаимные консерватизм и упрямство.

Близнецы

На этой неделе Близнецы пытаются разгадать мотивы поведения партнера при помощи своего логического ума - но звезды намекают, что тут скорее подойдет интуиция, а порой секрет и вовсе лежит на поверхности. На ключевую интригу, искушение или противоречие укажут события с вечера среды по утро пятницы.

Рак

На этой неделе Ракам не стоит молчать или медлить в ответ на шаг партнера, но в ответных порывах им не повредит доля осторожности. В первой половине недели чреваты откровенные речи и полезны заблаговременные наводящие вопросы. В выходные важно обойти знакомое противоречие в любовном сценарии.

Лев

Неделя окрашена для Львов растущими сильными переживаниями, а также новой личной тайной, которую им приходится скрывать. В первой половине недели есть риск недопонимания или эмоциональной глухоты со стороны партнера, это не лучшее время для доверительного разговора или для начала общения с нуля.

Дева

На этой неделе звезды рекомендуют Девам запланировать романтический уик-энд: несмотря на возможные ловушки, он обещает больше хорошего, чем плохого, и позволяет добавить к прежним возможностям новые. Даже самые приятные и увлекательные мероприятия не стоит затягивать до позднего воскресного вечера.

Весы

Весам не стоит начинать эту неделю с демонстрации любимому человеку своего плохого настроения или критичных слабостей: неудачное утро понедельника потянет за собой эмоциональный шлейф. Минута ревности, размолвки или уныния может дать отсроченный негативный эффект и подпортить картину в выходные.

Скорпион

Скорпионам стоит помнить, что сейчас секрет их любовной удачи в природном темпераменте и в растущем, порой слегка мистическом везении. Назидательные реплики, суровая критика и «серьезные разговоры» сейчас явно не их конек и особенно нежелательны в первой половине недели. Наиболее удачны выходные.

Стрелец

На этой неделе для влюбленных Стрельцов значим интервал с вечера среды по утро пятницы. Новый статус или важное событие потребуют от них гибкой и достойной линии поведения - которую им порой придется искать наугад, допуская просчеты. Вероятность ошибок возрастает в общении с партнером-иностранцем.

Козерог

На этой неделе Козерогам стоит повременить с важным шагом в отношениях до воскресенья. Дождавшись нужного момента, старайтесь действовать решительно, так как второго шанса реализовать свои планы может не быть. В понедельник вдвойне чреват порыв негативных чувств: властолюбия, обидчивости, ревности.

Водолей

На этой неделе судьба не балует Водолеев супер-днями для любовной инициативы. Но у них все же есть возможность осуществить свои намерения в интервале с вечера среды по утро пятницы - если они тщательно продумают свои планы и будут строго им следовать, не поддаваясь искушению чем-то их дополнить.

Рыбы

Эту неделю влюбленные Рыбы встретят на душевном подъеме, что имеет для них свои минусы: они могут увлечься и забыть о подводных рифах ситуации. Особенно нежелательно поддаваться порыву с вечера среды по утро пятницы: это время завышенных надежд, легко переоценить свои возможности или чужие чувства.