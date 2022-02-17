Ценим каждую минуту — любовный гороскоп на 18 февраля

Сегодня стоит наслаждаться временем, которое вы проведете со второй половинкой.

Овен

Сегодня влюбленные Овны, скорее, прагматики, но иногда их посещают красочные тайные фантазии. Вечером их настроение может оказаться более романтичным, но звезды все же советуют им действовать утром: в это время у них меньше иллюзий, а значит, больше шансов на реальные подвижки в любовных отношениях.

Телец

Если хотите повторить вчерашний успех в любви, не откладывайте свидание или повторную инициативу на вечер: в начале дня у вас и вашего партнера сохранится нужный настрой и здоровый азарт для любовных игр. Вечером вместе помечтайте о будущем: возможно, у вас появится одна путеводная звезда на двоих.

Близнецы

Сегодня личность партнера способна приобрести в глазах влюбленных Близнецов дополнительный масштаб. Не исключено, что его персону начнет окружать фантастический и почти мистической ореол, вызванный авторитетом или особым статусом. Собственную инициативу в любви в эти сутки проявлять нежелательно.

Рак

Сегодня для влюбленных Раков все складывается на редкость удачно: в их личных делах поддерживаются вчерашние приятные тенденции и намечаются подвижки на будущее. Не стоит сводить отношения к их «земному» аспекту: сейчас духовное или важнее материального, или не уступает ему по силе любовной магии.

Лев

Сегодня текущие мелкие дела станут для влюбленных Львов той удобной ширмой, за которой они спрячут волнение и беспокойство. Ибо они уже предчувствуют эмоционально насыщенный этап в своей личной жизни, в который вступили по воле партнера, по своему желанию или в силу рокового стечения обстоятельств.

Дева

Сегодня звезды не рекомендуют Девам медлить с романтической инициативой, идущей от сердца, и советуют проявлять ее безотлагательно (лучше утром). Велика вероятность, что их шаги будут встречены благосклонно: любимый человек либо ответит им взаимностью, либо будет настроен дружелюбно и великодушно.

Весы

Сегодня звезды не обещают Весам масштабных романтических сюрпризов и ярких внешних эффектов в личной жизни. Вместо этого они предлагают им найти удовольствие в мелочах - намекая, что те порой становятся более убедительными доказательствами любви. Например, это может быть искренняя забота в быту.

Скорпион

Этот день учит Скорпионов радоваться мелким удачам в любви, намекая, что все они сейчас являются частями одной приятной тенденции. Многие Скорпионы и сами уже чувствуют, что случайности не случайны и некоторые моменты везения в их личных отношениях не объяснить ничем иным, кроме воли Провидения.

Стрелец

Влюбленным Стрельцам сегодня стоит быть практичнее, так как они склонны игнорировать реальные шансы и гнаться за воображаемой удачей. Возможно, они будут неисправимыми идеалистами там, где надо подмечать мелочи и действовать по ситуации. Возможна симпатия к сотруднику, начальнику или помощнику.

Козерог

Сегодня звезды подсказывают Козерогам, что в любви они заняли вполне верную позицию, и советуют не впадать в панику, если она не соответствует популярным стандартам. Собственное чутье будет для них более надежным советчиком, чем чужие мнения. Лишнее преимущество даст естественная привлекательность.

Водолей

В эти сутки звезды советуют Водолеям руководствоваться в любви правилом «лучше мало, но хорошо». Не стоит претендовать на лидерство или на небывалые высоты там, где ваши возможности заведомо скромны. Страсти сегодня могут соседствовать с расчетом. Свидание не должно быть чересчур продолжительным.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит ценить сложившуюся в любовных отношениях гармонию и не пытаться сделать их еще лучше. Попытка подстроить общение под собственные идеалы может дать обратный эффект. Наслаждайтесь периодом общения на равных и не спешите возводить себя в чужих глазах на воображаемый пьедестал.