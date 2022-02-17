Не открываем кошелек — финансовый гороскоп на 18 февраля

Не стоит сегодня лишний раз тратить деньги. Лучше поберечь их.

Овен

У Овнов в этот день может ухудшиться ситуация с внешними обстоятельствами. Во всем вы можете сталкиваться с препятствиями. Может усилиться напряженность в деловом партнерстве. В семейном бизнесе не исключены конфликты и споры относительно бюджетных расходов. С некоторыми заказчиками вероятны конфликты. Старайтесь не втягиваться в конфликты и спокойно выполнять текущие дела.

Телец

Тельцам в этот день, возможно, предстоит решать сложные вопросы и преодолевать множество препятствий. Если вам предстоят важные дела, то запланируйте их на утро – это относительно благополучный период. Главная проблема – отношения с коллегами по трудовому коллективу. Могут возникнуть трения при деловом взаимодействии. Технические неполадки могут усилить конфликтность в трудовом коллективе.

Близнецы

У Близнецов во второй половине дня какие-то непредвиденные события могут поменять планы. Например, может случиться сбой в электроснабжении, отчего пострадает компьютер и другая техника. Старайтесь наиболее важные дела запланировать на утро. Воздержитесь от обмена валюты. Не лучшее время для поиска инвестиций и капиталовложений в недвижимость.

Рак

Несмотря на множество мелких неурядиц Раки в этот день смогут повысить доходы. Это не лучшее время для контактов с вышестоящим начальством и проявления личной инициативы в делах. Однако вы сможете повысить свой профессиональный авторитет за счет своих знаний и умения применять эти знания на практике. Не останавливайтесь на достигнутом.

Лев

Львам в этот день рекомендуется принимать наиболее сложные решения в утренние часы. Дело в том, что во второй половине дня вам может поступить ложная информация, и вы рискуете допустить ошибку. Запланированные встречи могут срываться из-за несогласованности в планах. Обязательно перепроверяйте поступающую информацию на предмет достоверности.

Дева

У Дев не лучшее время для принятия финансовых решений. Тенденция к росту расходов над доходами может нарушить баланс вашего бюджета. Воздержитесь от рискованных операций с «короткими» деньгами. Возможно, придется делать много ненужной работы и терять время понапрасну. Правильная расстановка приоритетов в работе поможет вам добиться нужного результата.

Весы

Эмоциональное состояние типичных Весов в этот день вряд ли можно назвать стабильным. Вы можете почувствовать резкие перепады настроения, и это может негативно отразиться на ваших личных деловых качествах. Это может более всего проявиться в работе с клиентами и в деловом партнерстве. Старайтесь действовать последовательно и не менять свои решения из-за смены настроения.

Скорпион

Скорпионам сегодня может наскучить рутинная работа и захочется проявить себя в творческих видах деятельности. Возможно, вы почувствуете, что ваше положение в трудовом коллективе теряет устойчивость. Отдавайте предпочтение работе с элементами конкурентной борьбы. Можно пробовать свои силы в новых видах работы и в новых профессиях.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам браться за такие дела, которые сегодня в состоянии довести до завершения. Успешно поработают фрилансеры и все те, кто имеет дополнительную подработку. Не рекомендуется проводить испытания новейшей техники и пусконаладочные работы ввиду высокой вероятности технических неполадок.

Козерог

Козерогам сегодня вряд ли стоит искать контакта с вышестоящим руководством. Это не лучший день для карьеры и взаимодействия с людьми, наделенными властными полномочиями. Однако для учебы и развития горизонтальных деловых связей день сложится вполне удачно. Интеллектуальная подвижность положительно отразится на усвоении обучающей и деловой информации.

Водолей

Этот день может заставить многих Водолеев пересмотреть свои прежние планы и стратегические цели. Наиболее серьезной проблемой для вас могут стать отношения с иностранными партнерами. Не лучшее время для учебы и интеллектуальной деятельности. Рекомендуется сосредоточиться на повышении профессионального мастерства.

Рыбы

Рыбам в этот день необходимо иметь возможность свободно реализовывать свои таланты и способности. У вас будет достаточно энергии для инициативного поведения. Вместе с тем не торопитесь расставаться с собственными деньгами, если вас агитируют делать инвестиции в спекулятивные проекты. В этот день лучше воздержаться от рисков и придерживаться стабильности.