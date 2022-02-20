Удача ходит за нами по пятам — финансовый гороскоп на 21-27 февраля

Эта неделя в деловом плане будет как никогда перспективной и удачной для новых дел и проектов.

На этой неделе благоприятно регистрировать новые компании, проводить акции для стимулирования продаж, презентации новых товаров и услуг, открытие новых торговых точек, выходить на новые целевые группы потребителей. Для уже существующих бизнесов время будет тоже хорошим, улучшить показатели в них получится, если открыть в них новые направления или внедрить элементы новизны в бизнес-процессы или продуктовые линейки. Нептун будет все еще в квадратуре с Черной Луной, а Плутон — в тригоне к Северному Лунному узлу. Потому все еще продолжается время, удачное для того, чтобы раскрывать должностные преступления — воровство и мошенничеств подчиненных, утаивание доходов и попытки уйти от налогов глав компаний, взяточничество чиновников всех рангов. 21–26 февраля Венера и Марс по-прежнему в соединении и выстраиваются в аспект секстиля к Нептуну, при этом 23–25 февраля Меркурий находится в квадратуре к Урану и в секстиле к Хирону. В это время будут прекрасно работать любые религиозные и эзотерические ритуалы и практики, направленные на рост доходов и обогащение, на карьерное развитие и рост известности личности. Это отличное время для подписания новых выгодных контрактов, для поиска новых деловых партнеров и единомышленников. Сейчас как никогда везет бизнесам, которыми совместно управляют мужчина и женщина. 27–28 февраля Солнце в соединении с Юпитером, Марс и Венера в сходящемся соединении с Плутоном и в тригоне к Северному Лунному узлу, а Меркурий в соединении с Сатурном. Это в натуральном смысле слова «звездные» дни, когда почти любой человек может добиться максимума, будь он наемный работник или предприниматель. Особенно этот период будет богат на появление наемных руководителей нового типа, на возвышение новых лидеров, обладающих харизмой и авторитетом, и у которых слово не расходится с делом — именно таким личностям сейчас особо повезет. Сейчас многим небесами будет позволено много и легко заработать и при этом сохранить заработанное, удачно инвестировать в новые направления, повыситься в должности и зарплате.

Овен

Не всегда работа в составе творческого коллектива приносит удовлетворение. И на этой неделе Овны смогут это особенно отчетливо представлять. Если у вас планируется собрание акционеров или профсоюзное собрание, то вы ничего не потеряете, если его пропустите. Также это не лучший период для инвестиций в совместный бизнес. Не следует строить грандиозных планов, касающихся вашего будущего. По большей части эти планы могут оказаться призрачными мечтами, неосуществимыми прожектами, на которые не стоит тратить время. Берегите стабильность в своем бизнесе. Сейчас не время для перемен и рискованных финансовых вложений. А вот для карьеры этот период складывается гораздо удачнее. Вы сможете установить с вышестоящим руководством доверительные отношения, и ваши шансы на карьерное продвижение повышаются. Ставьте перед собой конкретную цель в работе и методично двигайтесь к ней – это обеспечит вам успех. Также, возможно, вам будет оказывать поддержку некий тайный покровитель. Не исключено, что у вас состоится неофициальная встреча с таким человеком.

Телец

На этой неделе Тельцам может казаться, что вы лучше начальства знаете, что и как следует делать. Однако, даже если это и так, никогда не следует забывать о субординации и исполнительской дисциплине. Попытка сделать что-то вопреки мнению начальства может быть расценена как самоуправство и выход за пределы компетенции. Кроме того, иногда бывают ситуации, когда настаивать на своем мнении – означает поступать себе в ущерб. Будьте осмотрительнее в тех вопросах, в которых вам захочется проявить инициативу. Если вы работаете индивидуально, то сейчас не лучшее время для контактов с влиятельными людьми и представителями власти. Гораздо успешнее пойдут дела у тех, кто проходит профессиональное обучение в вузах или на курсах. Для профессиональной деятельности вам будет важно подтвердить высокий уровень своих профессиональных познаний. Не составит особого труда выполнить контрольные работы и зачеты. Бизнесменам рекомендуется сосредоточиться на расширении географии бизнеса. Полезными будут контакты с иностранцами и людьми из других регионов.

Близнецы

На этой неделе деловую репутацию Близнецов могут попытаться поставить под сомнение. Возможно, обстоятельства сложатся таким образом, что вам потребуется давать ответы на сложные профессиональные вопросы, и это будет вызывать у вас затруднения. Не исключены проверки вашей работы, в том числе и тайные. У вас может сложиться впечатление, будто кто-то или что-то ограничивает вашу свободу поведения и ставит вас в стесняющие рамки. Не пытайтесь делать что-то тайное, секретное, идущее вразрез с действующими законами и правилами – все тайное обязательно станет явным и заставит вас пожалеть о содеянном. Вместе с тем звезды благоприятствуют в работе, связанной с использованием финансовых ресурсов. Возможно, вы сможете удачно вложить деньги и получить с этого неплохой процент прибыли. Успешно пойдут дела у тех, кто занимает руководящие должности. Вы преуспеете в структурной перестройке и реформировании того участка работы, которое находится под вашим управлением. Можно проводить кадровые перестановки и заниматься оптимизацией расходов.

Рак

У Раков может сложиться крайне нестабильная ситуация в делах. Постарайтесь не делать ничего такого, что могло бы повысить риск срыва вами сроков по планам работы. Воздержитесь от пусконаладочных и ремонтных работ. Возрастает вероятность технических сбоев, поломок. Это достаточно нестабильный период с точки зрения финансов. Поиски инвестиций извне вряд ли увенчаются успехом. Это особенно относится к акционерам, работникам фондов и общественных организаций, старающихся привлечь внешние финансовые ресурсы для поддержания и развития проектов. Гораздо успешнее могут пойти дела в деловом партнерстве. Вы сможете гармонично выстраивать отношения с окружающими людьми. А это может положительно отразиться на успехах в широком спектре деятельности. Вы сможете успешно продвинуться в расширении уровня профессиональных познаний. В работе хорошо проявят себя те, кто работает в непосредственном контакте с клиентами и заказчиками. Ваши услуги будут пользоваться популярностью, и вы сможете укрепить свою деловую репутацию.

Лев

Достаточно проблематично может сложиться эта неделя у тех Львов, кто работает в сфере услуг и выполняет индивидуальные клиентские заказы. Работы у вас может быть много, но при этом возрастает вероятность чего-то недосмотреть, что-то не учесть. В связи с этим могут быть претензии клиентов. Более того, претензии могут перерасти в конфликтные ситуации с жалобами на вас начальству. Поэтому постарайтесь проявлять максимальную гибкость и сговорчивость, сглаживая и погашая зарождающиеся конфликты в самом начале. Предприниматели могут почувствовать усиление конкурентной борьбы. А деловые партнеры могут не выполнять договорные обязательства. Гораздо успешнее пойдут дела у тех, кто занимается текущими делами в плотном контакте с коллегами по трудовому коллективу. Это хороший период для наработки новых практических навыков в использовании техники и инструментов учащимися, проходящими производственную практику. Ваши успехи будут основаны на интенсификации труда и более грамотном использовании техники и механизмов. Если вы склонны к техническому творчеству, то сможете предложить интересные инженерно-технические решения. Отношения с коллегами складываются конструктивно.

Дева

Неустойчивость нервной системы может негативно отразиться на результатах работы Дев на этой неделе. Ведь чаще всего бывает так, что для профессионального решения вопросов эмоции и нервные реакции только мешают. Отношения с коллегами по трудовому коллективу могут не сложиться из-за излишне эмоционального включения в те или иные рабочие ситуации. Воздерживайтесь от высказывания критических замечаний в адрес коллег. Если ваша работа требует точности и высокого качества, то вы можете быть склонны часто допускать ошибки. Звезды советуют отдавать предпочтение творческим видам деятельности. У вас может усилиться способность находить правильные решения в нестандартных ситуациях. Поэтому вы можете смело принимать участие в конкурсах и кастингах на замещение вакантной престижной должности. Кроме того, это прекрасное время для публикации и рассылки резюме, прохождения тестирования или собеседования – вы сможете произвести наилучшее впечатление на потенциального работодателя. Другое успешное направление связано с расширением и укреплением деловых контактов.

Весы

Весами в середине и второй половине недели может овладеть азартное желание игрока, когда кажется, что можно, не прикладывая больших усилий, получить высокий доход. Вместе с тем звезды настоятельно советуют вам воздерживаться от любых видов финансовых спекуляций. Не берите и не давайте деньги взаймы, воздерживайтесь от вложений в проекты, построенные по принципу финансовой пирамиды. Полагаться на удачу на этой неделе – значит ставить под удар свои планы. Наиболее правильная тактика сейчас – делать то, что вы хорошо знаете и умеете. Не стоит стремиться к новшествам и усовершенствованиям. Звезды советуют жить сегодняшним днем, ничего не планировать и не отрываться от земли в своих представлениях и желаниях. Работы и сил для её выполнения у вас будет достаточно. В этот период вы будете способны интенсивно работать в течение длительного времени и не чувствовать при этом усталости. Старайтесь спланировать рабочее время таким образом, чтобы, уходя с работы домой, вы не оставили ничего недоделанного, незавершенного.

Скорпион

На этой неделе могут осложниться дела у тех Скорпионов, кто занимается бизнесом на арендуемых площадях. Возможно, расходы на содержание помещений и арендная плата будут слишком велики, и на этой неделе вы отчетливо это осознаете, когда начнете подводить итоги по проделанной работе. Не лучшее время для семейного и надомного бизнеса. Количество заказов может снизиться, и вы можете много времени простаивать в бездействии. В деловом партнерстве эти дни могут быть связаны с нарушениями договорных обязательств и убытками. Нежелательно вести переговоры и подписывать документы о сотрудничестве. Ваш интеллект на этой неделе будет способен очень быстро усваивать большое количество информации. Успешно могут проявить себя торговцы, консультанты, водители транспортных средств, журналисты, социальные работники. В профессиональной деятельности старайтесь, прежде чем принимать важные решения, навести справки по интересующей вас теме. Ваша сила сейчас – в эффективном использовании информации.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе, возможно, придется столкнуться с помехами в работе. Иногда информации бывает слишком много. Это бывает в тех случаях, когда вам поступает информация, не имеющая прямого отношения к вашим текущим делам. Не позволяйте никому отвлекать вас от дел и воровать ваше время, предназначенное для продуктивного труда. Если вы работаете в офисе и сидите в одном кабинете с коллегами по отделу, то разговоры на посторонние темы – вот главный дестабилизирующий фактор, в результате которого рабочее время может пройти в пустой суете, и вы рискуете почти ничего не успеть в делах. Вместе с тем неделя благоприятна для роста доходов, если вы сможете сосредоточиться на работе. Наиболее прибыльными видами деятельности будут дела, так или иначе связанные с недвижимостью. Преуспеют работники коммунального хозяйства, ремонтно-строительных организаций, агентств по сделкам с недвижимостью и дизайнеры интерьера. Это хороший период для повышения уровня профессионального мастерства.

Козерог

Козероги на этой неделе могут быть настроены излишне оптимистично в тех вопросах, которые касаются перспективных финансовых вложений. В связи с этим у вас могут быть крупные финансовые расходы, выходящие за рамки вашего бюджета. Это не лучший период для финансовых спекуляций. Вообще, тема денег на этой неделе может доминировать в ваших делах и может стать вашей головной болью. Старайтесь сдерживать свою склонность к азартным авантюристическим финансовым вложениям. Не вкладывайте деньги в финансовые пирамиды – там вы их можете потерять. Вместе с тем этот период складывается благоприятно для любых дел, предпринимаемых по вашей личной инициативе. В профессиональной деятельности старайтесь быть максимально информированными по актуальным вопросам – это поможет вам успешнее справляться с работой. Укрепляются ваши деловые связи, успешно проходят контакты, поездки, встречи, обсуждения, обмен мнениями. Хорошо пойдет работа, связанная с обработкой и оформлением документов, торговыми и посредническими услугами, консультациями.

Водолей

Водолеи на этой неделе могут быть склонны к поспешным и опрометчивым решениям. Желание проявить инициативу может быть продиктовано сильным эмоциональным порывом. Однако для успеха в делах необходимо согласовывать свои поступки с близкими людьми. В этот период могут осложниться дела, связанные с недвижимостью. У коммунальщиков, строителей, риелторов могут возникнуть проблемы, особенно если вы находитесь на завершающем этапе работы. Это также непростой период для семейного и надомного удаленного бизнеса. Вместе с тем на этой неделе вы можете быть обеспечены выгодной работой и имеете шанс увеличить уровень доходов. Это может быть связано не только с интенсификацией труда, но и с дополнительной подработкой по совместительству или во внеурочное время. Если специфика вашей работы позволяет иметь дополнительный доход помимо основного, то размер такого материального вознаграждения может возрасти.

Рыбы

Рыбам на этой неделе может поступать много сведений, большая часть из которых может оказаться недостоверной. В связи с этим возрастает вероятность допустить ошибку. Обязательно перепроверяйте поступающие вам сведения. Также в этот период у торговцев и посредников могут быть убытки. Если вы занимаетесь обслуживанием клиентов, то будьте осмотрительнее при финансовых расчетах за предоставленные услуги. Вам могут попасться такие клиенты, которые могут попытаться обмануть вас. В этот период лучше не планировать деловых встреч и поездок. Звезды советуют не полагаться в делах только на свои силы. Благодаря умению добиваться результата в ходе коллективной работы, вы сможете сделать намного больше, чем в одиночку. Также это хорошее время для составления плана своей работы на среднесрочную перспективу. Можно браться за те дела и проекты, которые могут принести результат в будущем – такой труд может оказаться вполне оправданным.