Будет много эмоций и страсти — гороскоп на 18 февраля

18-19 лунные сутки. Сегодня практичная Луна в Деве вплоть до ночи помогает держать фокус на делах практических, но степень продуктивности усилий при этом будет разной.

Выше всего она в первой половине суток, именно в это время лучше заниматься целевыми работами и получать конкретные результаты. Если вчера был достигнут успех, сегодня утром есть шанс его дополнить и закрепить. День радует взаимными симпатиями, полезными покупками и мелкими дарами, возможностью смягчить ущерб, получить помощь или компенсацию. Есть шанс проявить способности в терапии, косметологии, лечебном питании и прикладных формах искусства.

Овен

Сегодня Овнам желательно взяться за дела с утра: это наилучшее время для выполнения рабочих задач и проведения лечебных процедур. Именно в начале дня будет проще получить поддержку на базе дружеской симпатии, романтических чувств или практической выгоды, поладить с коллегами или напомнить о себе начальству. К вечеру работоспособность снизится, зато может возрасти интерес к тайнам и интригам.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам активнее использовать возможности первой половины дня: в это время сохраняются все их вчерашние преимущества, а их заманчивые надежды могут принять более ясные очертания и добавить им уверенности. Вторую часть дня лучше использовать для закрепления полученных результатов - а если нет срочных дел, то для несложных работ, умеренных развлечений или мечтаний о будущем.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше завершать начатые дела, а не приниматься за новый фронт работ. На первый план желательно поставить домашнюю или служебную рутину. Одновременно звезды советуют следить за переменами в карьерной или иной значимой сфере, в том числе вдали от дома. Не исключено появление на горизонте авторитетной фигуры: начальника, учителя, целевого клиента, родителя, земляка, покровителя.

Рак

Раки могут использовать этот день для продолжения сотрудничества или развития приятных личных отношений (любви, дружбы). Конкретные совместные акции и обмен адресной помощью лучше не откладывать на вечер. Если вы хотите большего, не теряйте надежду: вскоре явится покровитель, наставник, путеводная звезда или источник вдохновения, расширится личный список возможностей либо выпадет другая удача.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам держать фокус внимания на материальных делах и безопасности. За рутинными хлопотами важно видеть общую картину событий: возможно, возросли потенциальные риски или требует внимания какой-то личный ресурс. Может появиться мощный стимул для трат или повод для переживаний, мысль о кредите или крупной инвестиции. Конкретные сделки лучше производить в первой половине дня.

Дева

Сегодня Девы могут действовать в обход инструкций и стандартов, в собственном темпе и стиле. Если вчера вы не успели реализовать свои планы, у вас есть шанс наверстать упущенное утром. При этом стоит краем глаза следить за резонансом, который вызывают ваши поступки у авторитетных для вас людей. Включайте проницательность, так как их истинные реакции не всегда будут явно написаны у них на лицах.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам оставаться «за кулисами», не выпадать без веской причины из заданного графика работы, лечения или других действий. Наиболее результативна первая половина дня. Даже нелюбимое занятие окажется в это время довольно приятным (или в нем найдутся элементы, помогающие с ним смириться ради его практической пользы). Возможно соприкосновение с лекарствами или химикатами.

Скорпион

Этот день внушает Скорпионам надежду и дарит хорошие предчувствия. Добрые предзнаменования нередко будут принимать конкретную материальную форму. Отдельные приятные моменты могут быть связаны с личной симпатией, материальной выгодой, творческими успехами, подвижками в бизнесе, лечении болезней или разрешении правовых вопросов. Но пока им будет трудно увидеть картину благоприятных перемен целиком.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит учитывать прямую связь усердного труда и заработка. Даже если ваше внимание сейчас занимают духовные вопросы, звезды советуют отдать посильную дань материальному миру: работе, «хлебу насущному». Если вы добросовестно и с любовью выполняете свои обязанности, то не останетесь без вознаграждения - хотя, вероятно, оно будет меньше того, на которое вы в глубине души надеялись.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам больше доверять своему чутью и чаще действовать без оглядки на шаблоны (в том числе на те, что составили себе сами в целях перестраховки). Рецепт их успеха - естественная привлекательность в сочетании с умеренностью и природным практицизмом. День может принести чисто материальное везение: полезные покупки, приятные небольшие подарки, мелкую прибыль или выгоду.

Водолей

Сегодня Водолеям не помешает перестраховка - в том числе в лечении, бизнесе, мелких ручных работах и материальных делах. Именно это и стоит сделать своей «целью дня». Желательно обращаться за помощью лишь в надежные сервисы или к проверенным людям, от которых не приходится ждать подвоха. Аккуратно проведенная работа обещает небольшую выгоду, не исключен взаимозачет долгов или процент от сделки.

Рыбы

Сегодня Рыбам имеет смысл придерживаться вчерашней тактики: сдерживать свои амбиции, избегать многословия и важных решений, считаться с политикой второй стороны. Это лучший способ сохранить баланс в отношениях, сберечь симпатию и продолжить взаимовыгодное сотрудничество. Даже если вам покажется, что вас недооценивают, наберитесь терпения, сохраняйте интригу и не спешите раскрывать свой потенциал.