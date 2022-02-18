Два безумных абьюзера по знаку зодиака

Некоторые мужчины могут легко превратить вашу жизнь в ад всего за несколько месяцев отношений.

Астрологи уверены, что вычислить тирана легко можно с помощью знака зодиака.

Астрологи «Пятого канала» рассказали, представители каких знаков зодиака чаще других оказываются отвратительными партнерами.

1 Дева

Девы в большинстве своем — идеалисты и перфекционисты. Для них важно, чтобы все всегда шло по плану, и выстраивают свою жизнь на годы вперед. Поначалу представители этого знака Зодиака окружают своих возлюбленных заботой и вниманием, однако после начала совместной жизни Девы становятся требовательными и даже невыносимыми. Они постоянно будут придираться к своей половинке, искать изъяны в ее внешности и поведении и пытаться подогнать возлюбленную под свой идеал.

2 Скорпион

Скорпионы очень страстные натуры. Они ужасные собственники, поэтому не удивляйтесь, что представители этого знака Зодиака будут контролировать каждый ваш шаг и безумно ревновать. Скорпионы могут читать ваши переписки, контролировать ваш круг общения и даже следить. Такое поведение больше напоминает маньяка. Подумайте, нужны ли вам такие отношения.