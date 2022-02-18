Берем эмоциональный перерыв — любовный гороскоп на 19 февраля

Сегодня нам стоит подумать о своих эмоциях и чувствах, отдохнуть от партнера.

Овен

Сегодня важным качеством для влюбленных Овнов становится дипломатичность. Звезды советуют им в любой момент быть готовыми к разговору (в том числе на животрепещущую неприятную тему) и решать все проблемы в отношениях сообща. Важно делить и радости, и проблемы, а также не иметь «камня за пазухой».

Телец

Тельцов этот день сделает чувствительнее к формальностям отношений и деталям поведения. Не стоит пренебрегать азами этикета - например, демонстрировать на публике свои интимные чувства. Безупречные манеры дадут вам моральное право защищать свою частную жизнь, отклоняя непрошеные советы окружения.

Близнецы

Сегодня главная опора Близнецов - логическое мышление, но оно может им изменить, когда чересчур сильно задеты их чувства. Структурируйте поток своих эмоций и говорите о них лаконичнее. Краткость - не только сестра таланта, но и добрая фея для ваших отношений: сказав главное, вы не скажете лишнего.

Рак

Сегодня влюбленным Ракам придется вспомнить про некоторые формальности, которые им диктует их домашняя или профессиональная среда. Возможно, для них будет многое значить мнение друзей, членов семьи, коллег или работодателя. Даже самые горячие темы лучше обсуждать в отвлеченном теоретическом ключе.

Лев

Сегодня Львам стоит пользоваться возможностью завязать нейтральный диалог: партнер охотно пойдет на контакт, а соблюдение стандартных ритуалов не даст разговору утонуть в волнах лишних эмоций. Гордые Львы, не желающие обнаруживать перед партнером свое скрытое волнение, могут не бояться выдать себя.

Дева

В этот день Девы рассуждают весьма разумно и логично. Они способны принять единственно верное решение, взвесив предварительно все возможные и доступные варианты. К сожалению, в их суждения может вкрасться ошибка, как только дело коснется тонкой материи любви, при этом обнаружат они ее лишь завтра.

Весы

Сегодня Весы без труда доносят до партнера свои мысли и могут рассчитывать на адекватный ответ. Возможен диалог в формате дружеского троллинга и «испорченного эха». В такой манере можно иносказательно обсудить сложные темы или ловко уйти от ответа. Важны синхронность мыслей и схожий тип юмора.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше взять перерыв в эмоционально насыщенном общении и не стремиться любой ценой раскрыть партнеру душу. Желательно вплоть до ночи придерживаться стандартных ритуалов общения и ровной линии поведения. Не стоит выбирать этот день для инициативы и бурного интимного свидания.

Стрелец

Сегодня Стрельцам нетрудно начать контакт с представителем другого пола, гораздо сложнее развить его в нужном ключе. Многим Стрельцам не представится возможность доверительно побеседовать о главном для них вопросе, придется ограничиться светскими ритуалами ухаживания и формальными оборотами речи.

Козерог

Сегодня звезды рекомендуют Козерогам временно перевести любовное общение в дружеский формат. Нейтральный тон станет лучшей защитой против досадных недоразумений и обидных провалов. Не стоит увлекаться кажущейся легкостью остроумной беседы, лучше сгладить или заранее обойти опасную для себя тему.

Водолей

Сегодня Водолеи охотно поддерживают разговор или сами заводят его. Стоит им захотеть, и они не останутся без собеседника или спутника. Однако это вовсе не означает легкомыслия: многие Водолеи разборчивы или верны своей тайной любви, поэтому не станут сокращать дистанцию с малознакомым человеком.

Рыбы

Сегодня Рыбы готовы абстрагироваться от эмоций, посмотреть на свой роман с объективных формальных позиций или взглянуть на него чужими глазами. Многие Рыбы будут отвергать советы друзей и близких, но с неожиданным вниманием отнесутся к мнению посторонних им людей - например, комментариям в Сети.