В этот выходной придется «пахать» — финансовый гороскоп на 19 февраля

Сегодня мы не сможет отдохнуть. Придется работать без задних ног.

Овен

Овнам в этот день звезды советуют искать стабильности и предсказуемости в работе. Это как раз то, чего вам может недоставать. Это не лучшее время для рискованных финансовых инвестиций в коллективные проекты. Вторая половина дня благоприятна для работы с клиентами и для переговорного процесса. Может быть подписано взаимовыгодное соглашение о сотрудничестве.

Телец

Тельцам в этот день, возможно, придется столкнуться с нарушением некоторых деловых партнеров договорных обязательств. В работе с клиентами вы можете почувствовать спад спроса на ваши услуги, и часть рабочего времени пройдет в бездействии. Вторая половина дня позволит вам улучшить плановые показатели в работе. Ищите опору в конструктивном сотрудничестве с коллегами и подчиненными.

Близнецы

Близнецам, проходящим производственную практику в рамках профессионального обучения, сегодня будет нелегко применить имеющиеся теоретические знания на практике. Возможно, вы поймете, что в каких-то вопросах вам нужно заново переучиваться. Вторая половина дня благоприятствует творческим поискам. Вы сможете что-то усовершенствовать в своей работе.

Рак

Творческое проявление в профессии – это не совсем то, что требуется сегодня Ракам для успешной работы. Для вас сейчас гораздо важнее доводить до полного завершения начатые дела. Только в этом случае вы сможете извлечь максимум финансовых выгод. Вторая половина дня складывается более результативно. Рекомендуется сосредоточиться на тех вопросах, которые близки к завершению.

Лев

Львам в этот день не рекомендуется искать помещения для аренды и подписывать соответствующие договора. Утренние часы складываются наиболее проблематично с точки зрения развития сотрудничества. Вторая половина дня связана с ускорением информационных потоков и ростом оборотов в торговле. Успешно проходят деловые контакты, поездки, встречи и консультации.

Дева

Девам в этот день рекомендуется предельно ограничить деловые контакты и пытаться самостоятельно справиться с делами. От деловых встреч и поездок в первой половине дня лучше воздержаться. Вторая половина дня может быть связана с получением выгодных заказов. При сдельной системе оплаты уровень доходов может вырасти за счет роста производительности труда.

Весы

Весам в этот день явно не везет в деньгах. Любые попытки вложить деньги в якобы выгодные проекты неизменно оборачиваются убытками. В первой половине дня игрокам на валютном и фондовом рынке лучше не заключать крупных сделок. Во второй половине дня ваши инициативы будут более успешными. Направьте свои усилия на личностное развитие и приобретение профессиональных знаний.

Скорпион

Скорпионы в этот день будут склонны к излишне пассивному и осторожному поведению. Индивидуальных предпринимателей это может привести к упущенным возможностям. Не исключены разногласия с родственниками в семейном бизнесе. В случае поиска дополнительной подработки Вам могут поступить заказы по объявлению в интернете.

Стрелец

Стрельцам в этот день рекомендуется воздерживаться от новых деловых знакомств. Дело в том, что в поле вашего зрения может попасть человек, который может на словах выражать желание развивать с вами деловое сотрудничество, но на самом деле являющийся вашим тайным недоброжелателем. Во второй половине дня можете рассчитывать на поддержку со стороны друзей и единомышленников.

Козерог

Козерогам сегодня будет сложнее поддерживать финансовое равновесие в своем бюджете. Старайтесь никому не давать денег в долг, даже если к вам обратится с этой просьбой старый друг. Вторая половина дня складывается удачно для руководящих работников, ведущих менеджеров и управленцев среднего звена. Вы сможете проявить свои административные и организационные таланты.

Водолей

Водолеям в этот день звезды настойчиво советуют держаться подальше от вышестоящего начальства. Без крайней производственной необходимости вам лучше вообще не пересекаться с начальством. Вторая половина дня благоприятна для студентов вузов и тех, кто находится в служебных командировках. Бизнесменам рекомендуется делать ставку на расширение географии бизнеса.

Рыбы

Рыбам рекомендуется действовать предельно открыто и прозрачно. Дело в том, что вашей работой могут заинтересоваться представители закона. Не исключены проверки, ревизии с целью выявления нарушений. Вторая половина дня благоприятна для проведения финансовых операций, открытия банковских счетов. Можно брать и давать деньги взаймы.