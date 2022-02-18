Добьемся своего по щелчку пальцев — гороскоп на 19 февраля

19-20 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах помогает балансировать между вариантами, искать компромиссы и сдерживать напряжение.

Аспект к Меркурию предлагает дружелюбные и конструктивные переговоры. Если нужно погасить или смягчить конфликт, стоит воспользоваться шансом на диалог: завтра сделать это будет труднее. Лучше не откладывать консультации на юридические, финансовые и эстетические темы, а также поиск разумных управленческих решений. Партнерам, конкурентам, супругам, влюбленным стоит поговорить, прежде чем обострять отношения. День подходит для работы с документами и текстами. Нежелательны покупки и сделки.

Овен

Сегодня Овнам стоит откликаться на приглашение к переговорам: своевременный диалог поможет предупредить конфликт и разрыв полезных связей. День подходит для уточнения взаимных обязательств, посещения судебных инстанций и других учреждений, предметных бесед между деловыми партнерами и супругами, для совещаний с друзьями, консультаций со специалистами и попыток мирно договориться с конкурентами.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам поддерживать ровные отношения с клиентами, помощниками, коллегами и персоналом учреждений. В чужих спорах лучше занять эмоционально нейтральную позицию, а свою правоту доказывать исключительно в дипломатическом тоне, вооружившись фактами, законами и четкой аргументацией. Стоит тщательно выверять правовые, медицинские и эстетические детали, избегая двойственности.

Близнецы

Сегодня удача не покинет Близнецов, пока они уравновешены и держат приоритет разума над чувствами, мыслят дальновидно, логично и системно. Это подходящий день для прояснения юридических тонкостей, официальной переписки, работы с фактами, документами и художественными текстами. В эмоционально окрашенной ситуации - например, в любви или в рискованной игре - пригодится умение держать дистанцию.

Рак

День акцентирует внимание Раков не на том, что их вдохновляет. Вместо «высоких материй» и далеких горизонтов многим Ракам предстоит обсуждать темы дома и быта. Дух авантюризма придется заменить соблюдением инструкций, договорных обязательств или правил безопасности. Главная польза дня - в информации. Возможно активное изучение новостей, предметное общение с домочадцами, друзьями или коллегами.

Лев

Львам не стоит пропускать удачный день для общения: сегодня оно будет вполне конструктивным. Нужным по ситуации договоренностям не помешают эмоции и тайные опасения. Найдется ясный критерий для выбора попутчиков, партнеров, соседей. Это подходящий момент для деловых встреч, консультаций и разговоров с друзьями. Важно уточнять детали, иначе по мере выполнения соглашений будут возникать проблемы.

Дева

Сегодня в интересах Дев стать дружелюбными и дипломатичными - особенно при обсуждении материальных договоренностей, деталей оплаты работ и услуг. Это подходящий момент для обсуждения разных вариантов интересующего вопроса. Не исключено, что идеального выбора судьба не даст и придется выбирать из двух зол меньшее. Возможен доход от работы в сфере программирования, медицины или коммуникаций.

Весы

Сегодня Весы особенно преуспевают в сфере коммуникаций, писательства и программирования. Возможен успех в некоторых видах изобразительного искусства - например, в компьютерной графике. При этом неважны их статус и образование: они могут быть штатными специалистами, фрилансерами или увлеченными любителями. Неизбежная ловушка или подвох, ожидающие их на пути, станут проверкой их профессионализма.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам не стремиться на первый план и всюду придерживаться установленных формальностей - в первую очередь, в общении и в неоднозначных ситуациях. Этот день не подходит для свободного самовыражения и выплеска эмоций, в большинстве случаев лучшим решением окажется внешний нейтралитет. Пригодится дружелюбный корректный тон в беседах с попутчиками, домочадцами и гостями.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам найти время для социальных контактов. Даже Стрельцам-домоседам и мечтателям в этот день не помешает ненадолго «выйти в люди» - например, посетить мероприятие: это хороший способ остаться в курсе новостей и поддержать дружеские связи. Как вариант, можно задействовать виртуальные дистанционные форматы общения. Нужна осторожность в обсуждении материальных нюансов.

Козерог

Сегодня залог успеха для Козерогов - правильный стиль общения. Звезды советуют в любой ситуации выбирать корректный тон, говорить о нейтральных вещах и сводить разговор к безопасному для себя минимуму. Начав многословно обсуждать то, что вас глубоко волнует, вы рискуете оказаться в неприятном положении. Стоит удвоить бдительность, если речь идет о любви, партнерстве, праве, эстетике или деньгах.

Водолей

Сегодня Водолеи преуспевают в ситуациях, связанных с общением или требующих интеллектуальной работы. Могут пригодиться познания в программировании и юриспруденции. День подходит как для свободных дружеских бесед, так и для официальных контактов. Он может принести новости издалека или оживить связи с иностранцами. Не стоит выбирать его для доверительного разговора о деньгах, тайнах или чувствах.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит отдать дань формальностям и сократить до минимума сантименты. Этот день стимулирует системное логическое мышление, подходит для работы с документами, изучения законов и взвешивания вариантов, способствует применению имеющихся знаний в программировании, науке и деловой психологии. Можно выбрать его для консультации на критичную для себя тему, например, правовую или финансовую.