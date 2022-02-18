Составлен топ-5 бессердечных знаков зодиака

Астрологи назвали знаки зодиака, которые отличаются особой жестокость и бессердечностью.

За характер Овнов отвечает их стихия — Огонь. Они доверчивы и уязвимы, но если задеть их гордость или обмануть чувства, то это сменяется выражением жестокости в адрес обидчика. Они будут бить в самое уязвимое место и наслаждаться страданиями человека. Их месть остановить трудно, они сохранят в памяти все мелочи, которыми не угодил им бывший друг, партнер, коллега или возлюбленный. Причем Овны не ограничиваются только словесной жестокостью, они бьют и по-настоящему. Так что драки и домашнее насилие со стороны Овнов — это не редкость.

Близнецы славятся как общительные, окруженные друзьями и приятелями товарищи, им тяжело находиться в одиночестве. Но в этом и опасность — в толпе они могут выведать все и про всех. Так что чужие тайны для них не секрет, и они могут потом это использовать против человека. Близнецам также свойственна двойственность чувств. Сегодня они любят кого-то, а завтра без зазрения совести предадут. Они с легкостью изменяют и не видят в этом беды. Причем достучаться до них часто просто невозможно в силу их безмерного инфантилизма и зацикленности на себе. Возможно, они и не хотят зла, но своим бессердечием ранят близких.

Львы купаются в лучах чужого внимания и нуждаются в постоянном подтверждении со стороны, что они идеальны. Сами они считают так же. Но если что-то не по ним — жди беды. Львам свойственна берущаяся из ниоткуда ярость, они горды и презирают «недостойных». Нельзя переходить им дорогу, чтобы не обзавестись врагом на всю жизнь. Представители этого знака могут питать ненависть в адрес человека, который ничего плохого им не сделал. И подпитывают злобный огонь все новыми придирками в адрес бедолаги.

Репутация Скорпиона бежит впереди него. Все знают, что они упрямы и коварны, но представители этого знака еще и очень жестоки. И больше всего страдают от этого их близкие. Скорпионы ревнивы, подозрительны и злопамятны. Они не прощают измен, но сами частенько ходят налево. Об их мстительности можно слагать легенды. Они умеют вывернуть душу человека буквально наизнанку, потом заставить его поверить, что все в прошлом, а в самый неожиданный момент ужалить еще сильнее.

Чтобы подавить эту жестокость, следует одарить Скорпионов любовью — они нуждаются в ней. Именно ее отсутствие портит их характер еще больше.

Астрологи считают, что Козероги могут быть самыми бездушными из всех знаков зодиака. Они эгоисты, расчетливые и упрямые люди, которым не свойственны эмоции. Впрочем, последние они могут успешно разыгрывать на публику, когда идут к своей цели. Козероги любят власть и больше всего удовольствия приносит им подавление чужой воли. Если им попался сильный, уверенный в себе человек, они будут «копать» под него до тех пор, пока не сломят и его.

Есть у такого характера и некоторые плюсы — они не будут интриговать и сплетничать за спиной. Вместо этого они будут монотонно портить настроение, наносить удар за ударом, чтобы жертва даже не сомневалась, что это делается намеренно, сообщает Пятый канал.