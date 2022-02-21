Топ-5 знаков зодиака с самым высоким либидо

Эти представители зодиакального круга будут самыми страстными любовниками.

Как сообщает «Пятый канал», астрологи назвали 5 знаков Зодиака, перед которыми мало кто устоит.

1 Тельцы

Представители этого земного знака зодиака обожают долгие поцелуи и прикосновения. Невероятно нежные и чувственные тельцы способны подарить своему партеру незабываемые ощущения.

2 Львы

Смелые и общительные львы любят быть в центре внимания и осознают, что перед ними мало кто устоит. Львы проявляют свой страстный характер и в повседневных делах, и в интимной жизни. С этим знаком зодиака точно не получится заскучать.

3 Скорпионы

Скорпионы всем известны своей необузданностью и настойчивостью. Эти представители астрологического круга обладают большим количеством поклонников, благодаря своему высокому либидо. К тому же, вряд ли можно найти более страстных любовников, чем скорпионы.

4 Стрельцы

Представители этого знака зодиака никогда не против экспериментов в постели. Чувственные стрельцы любят доставлять удовольствие партнеру, а также обладают невероятно притягательной энергетикой.

5 Водолеи

В списке знаков зодиака с самым высоким либидо также находятся водолеи. Этот воздушный знак способен найти общий язык с кем угодно. Кроме того, водолеи проявляют нежность и обходительность со своей второй половинкой.