Топ-5 знаков зодиака с самым высоким либидо
Эти представители зодиакального круга будут самыми страстными любовниками.
Как сообщает «Пятый канал», астрологи назвали 5 знаков Зодиака, перед которыми мало кто устоит.
1 Тельцы
Представители этого земного знака зодиака обожают долгие поцелуи и прикосновения. Невероятно нежные и чувственные тельцы способны подарить своему партеру незабываемые ощущения.
2 Львы
Смелые и общительные львы любят быть в центре внимания и осознают, что перед ними мало кто устоит. Львы проявляют свой страстный характер и в повседневных делах, и в интимной жизни. С этим знаком зодиака точно не получится заскучать.
3 Скорпионы
Скорпионы всем известны своей необузданностью и настойчивостью. Эти представители астрологического круга обладают большим количеством поклонников, благодаря своему высокому либидо. К тому же, вряд ли можно найти более страстных любовников, чем скорпионы.
4 Стрельцы
Представители этого знака зодиака никогда не против экспериментов в постели. Чувственные стрельцы любят доставлять удовольствие партнеру, а также обладают невероятно притягательной энергетикой.
5 Водолеи
В списке знаков зодиака с самым высоким либидо также находятся водолеи. Этот воздушный знак способен найти общий язык с кем угодно. Кроме того, водолеи проявляют нежность и обходительность со своей второй половинкой.