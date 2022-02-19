Партнер что-то замышляет за нашей спиной — любовный гороскоп на 20 февраля

Тайну, которую оберегает вторая половинка, вы можете разгадать уже сегодня.

Овен

Сегодня Овны и их любимые отчаянно нуждаются друг в друге, но стоит им потерять контроль над ситуацией - и взаимные претензии могут взять верх над взаимной тягой. Даже если разразился конфликт и обоих ослепляет гнев, необходимо оставаться единомышленниками: дружба возродит любовь и погасит ссору.

Телец

Тельцам стоит учитывать непростой эмоциональный и событийный фон этих суток: он способен в любой момент спровоцировать разлад или создать препятствие. При этом сама проблема может не стоит и десятой доли тех эмоций, которые она вызвала. Лучше не планировать на эти сутки знакомство или свидание.

Близнецы

Близнецам этот день может принести любовные волнения, а некоторым Близнецам придется пройти через какой-то критический момент. Причиной проблем может стать сексуальная или материальная сторона отношений. Острым драматичным переживаниям многие Близнецы противопоставят твердость своих принципов.

Рак

Сегодня звезды вновь намерены проверить любовные отношения Раков на прочность - а насколько у них это получится, во многом зависит от самих Раков и их партнеров. Причиной размолвки может стать ревность или жилищный вопрос. Нарушить гармонию в паре могут родители, желающие ей счастья на свой лад.

Лев

Сегодня Львы не отваживаются идти на обострение отношений прямо, но их подспудное раздражение ищет быстрый выход. Возможно, он найдется в банальном конфликте из-за бытовых мелочей или деловой рутины. Разумных решений здесь всего два: вовремя нейтрализовать эмоциональный негатив или не копить его.

Дева

Сегодня Девы упустят в своих отношениях что-то важное и могут попасть впросак там, где обычно не встречают никаких сложностей. Возможно, они ошибутся в выборе подарка или места свидания. К счастью, минутная размолвка способна не только оживить старые обиды, но и спровоцировать новый взрыв страсти.

Весы

Весам звезды подсказывают, что сегодня накаляются страсти и мирный разговор способен перейти в столкновение интересов. К счастью, накал разногласий может дать и более конструктивный результат (например, внезапный и резкий подъем взаимного влечения), но для этого нужно постараться обоим партнерам.

Скорпион

Сегодня романтическая встреча может обернуться для Скорпионов неприятностями - к счастью, мало связанными со свиданием и личными отношениями. Возможно, окажется конфликтной и коварной внешняя обстановка. В этот день нежелательно отправляться вместе с любимым человеком в путешествие или в гости.

Стрелец

Сегодня приятное начало свидания не гарантирует Стрельцам столь же приятного продолжения. Есть риск столкнуться с банальной материальной проблемой или отсутствием желаемого комфорта. Не стоит бороться с обстоятельствами, лучше вовремя расстаться на дружелюбной ноте и договориться встретиться позже.

Козерог

Сегодня боги любви не в настроении помогать Козерогам, поэтому им приходится рассчитывать на свои собственные ресурсы. Звезды советуют не искушать судьбу и отложить свидание: досадная ошибка, допущенная в этот день, оставит неприятный осадок в памяти или негативный отпечаток на истории отношений.

Водолей

Сегодня Водолеям трудно контролировать ход своей любовной истории и это может их нервировать. Не исключено, что партнер или соперник предпримет какой-то шаг за их спиной. Не самый удачный момент для начала романа и для важной встречи. Не стоит идти в этот день на свидание с малознакомым человеком.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут столкнуться с неприятной стороной любовных отношений. В зависимости от ситуации наиболее критичным для них может оказаться материальный, финансовый или сексуальный аспект романа. Свободным Рыбам звезды советуют отложить поиск знакомств и не торопиться на первое «живое» свидание.