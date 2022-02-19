Наши таланты оценят — финансовый гороскоп на 20 февраля

Сегодня можно рекламировать себя — нас наверняка заметят.

Овен

Этот день больше подойдет тем Овнам, которые имеют ненормированный рабочий день и не обязаны выполнять ту или иную работу строго по графику. Вы сможете более успешно решать вопросы по мере их поступления. Неплохой день для проведения финансовых расчетов с деловыми партнерами. Чтобы не возникало проблем, составьте план работы на этот день и неукоснительно его исполняйте.

Телец

Тельцы сегодня смогут проявить себя с самой лучшей стороны в качестве переговорщиков и миротворцев. Имеются прекрасные шансы укрепить свои позиции в деловом партнерском сотрудничестве и в группе единомышленников. С конкурентами удается договориться об общих для всех правилах игры на рынке услуг. Хорошее время для индивидуального обслуживания клиентов.

Близнецы

У Близнецов замечательный день для наведения порядка в повседневных делах на работе. Начните активно действовать с утра и очень быстро сумеете справиться со всеми запланированными на сегодня делами. В трудовом коллективе ваши инициативы найдут одобрение и поддержку. Также вы сможете более глубоко освоить тонкости работы с техникой и программным обеспечением при работе на компьютере.

Рак

У Раков хороший день для раскрытия творческого потенциала. Постарайтесь посмотреть на ставшую привычной работу по-новому, как будто начали выполнять её только что. Не бойтесь экспериментировать и опробовать новые методы работы – наверняка в ваших идеях будет рациональное зерно. Не отказывайтесь от участия в творческих конкурсах, кастингах.

Лев

У Львов хороший день для тех, кто имеет отношение к строительству, сделкам с недвижимостью, семейным бизнесом и сельским хозяйством. Если партнер был должен вам деньги, то сегодня есть шанс вернуть долг. Хорошее время для получения ссуд, открытия счетов в банке и проведения финансовых операций. Бизнесменам рекомендуется проанализировать состояние своего бюджета, чтобы лучше представлять свои возможности.

Дева

Девы смогут проявить себя тонкими психологами при установлении деловых контактов. Ваша сила сейчас – в умении находить с людьми общий язык и выстраивать систему взаимодействия. И люди, и информация сами идут вам навстречу и помогают проложить путь к успеху. Хорошее время для расширения и укрепления деловых связей.

Весы

Утренние часы для типичных Весов могут оказаться наиболее урожайными на деньги. Если вы работаете на сдельной системе оплаты, то сегодня ваши доходы однозначно вырастут за счет роста производительности труда и профессионального мастерства. В целом в этот день вы сможете проявить себя более практично, чем в другие дни.

Скорпион

У Скорпионов в этот день могут открыться новые перспективы в работе. Ваша сила сегодня в оптимизме и уверенности в собственном успехе. Не выпускайте инициативу из рук, и у вас все получится. Особенно это относится к представителям творческих профессий. Обстоятельства могут сложиться таким образом, что вы будете избавлены от необходимости выполнять рутинную работу.

Стрелец

Этот день располагает Стрельцов к спокойной сосредоточенной работе в обстановке тишины и уединения. Многие из вас могут рассчитывать на получение дополнительных доходов помимо основной работы. Вам могут предложить временную подработку на полставки или по совместительству. Также вас могут пригласить выйти поработать во внеурочное время на подмену заболевшего или уволившегося коллеги.

Козерог

Козероги смогут проявить сегодня незаурядные интеллектуальные способности. Рекомендуется заниматься повышением своего образовательного и профессионального уровня. Активизируются деловые поездки и встречи. Многие вопросы удастся решить благодаря дружеским контактам. Можете рассчитывать на получение денежной премии от работодателя.

Водолей

Хороший день для Водолеев, работающих в государственных структурах и крупном бизнесе. Ваши таланты и мастерство будут оценены по достоинству. Возможна денежная премия или предложение занять более высокую должность. Также это удачный день для руководителей любого ранга. Вы сможете успешно реализовать некоторые идеи по реформированию работы.

Рыбы

Рыбы в этот день смогут прояснить для себя много вопросов, имеющих отношение к профессиональному самосовершенствованию. Успешно проходят любые учебные занятия – вы будете буквально на лету схватывать и запоминать информацию о тонкостях своей профессии. Бизнесменам рекомендуется встречаться с иностранцами и обсуждать вопросы сотрудничества.