Боремся с корнем проблем — гороскоп на 20 февраля

20-21 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах обостряет реакцию на несправедливость, но каждый понимает ее по-своему.

В результате, борьба за общее дело может перейти в соперничество внутри союза или команды. Лучше воевать не друг с другом, а с корнем проблем. Сдерживающие факторы в любом союзе - дружба и общие долгосрочные планы. Опасны ревность и старая вражда. Важно противостоять психологическому давлению. Переговоры, консультации и выброс белого флага уместны до вечера. Нежелательно распоряжаться в эти сутки деньгами, проводить сложные косметические процедуры, открывать бизнес и выступать с мирной инициативой.

Овен

Сегодня Овнам придется быть дипломатами, если они делят с другими людьми ответственность за командный проект и за градус эмоций в нем. Возможно обострение конфликта, если непрочны сдерживающие факторы (долгосрочный коллективный план, партнерский договор, дружеская симпатия, взаимное чувство) или азарт конкуренции перевесил совместные интересы. Выживание союза или общего дела важнее личных обид.

Телец

Сегодня Тельцам не избежать моментов напряжения. День провоцирует авралы, разногласия с клиентами, сослуживцами и сервисами. Возможно, это будут плоды собственного неверного выбора. К психологическим, правовым или этическим проблемам могут добавиться технические неполадки. В этот день нежелательно заказывать услуги и оказывать помощь, устраиваться на работу, посещать врача, юриста, косметолога.

Близнецы

Сегодня Близнецов может ждать приключение. Не исключен деловой, любовный, финансовый или творческий кризис. Чтобы не понести ощутимый ущерб, важно заранее продумать правовую часть действий, а также укрепиться в той идее, ради которой предпринимаются усилия. В заведомо опасном занятии потребуется своевременная подстраховка. Родителям стоит позаботиться о безопасности детей и контроле над ними.

Рак

Ракам стоит учитывать, что это потенциально конфликтные сутки и ссора может случиться в собственном доме. Не исключено очередное обострение разногласий в любовном союзе, деловом партнерстве или супружестве. В этот день не стоит выяснять отношения, вести переговоры и вступать в альянсы, заниматься операциями с недвижимостью и устраиваться на работу. Не помешает усилить охрану в доме (офисе).

Лев

Сегодня Львам стоит осмотрительнее вести себя в пути, в общении с окружением и при обращении за поддержкой. День может спровоцировать технические неполадки, срывы при выполнении обещаний и договоренностей, сбои в работе сервисов - а с ними сопутствующие недоразумения в общении. Если недочетов не удалось избежать, важно оперативно их устранить, даже мелкую проблему не стоит бросать неразрешенной.

Дева

Сегодня жизнь внесет поправки даже в самые правильные теоретические расчеты Дев. Возможны неудачные стилевые решения, промахи в управлении деньгами и имуществом, проблемы при выплате гонорара, компенсации или дохода от вложений. Не исключены разногласия с партнерами и близкими людьми на почве разных вкусов или несоблюдения договоренностей. В этот день не стоит делать покупки и выбирать подарки.

Весы

Ситуации этого дня могут вывести Весов из зоны комфорта и вновь вовлечь в конфликт - например, домашний или партнерский. Желательно помнить о правилах хорошего тона и не давать ссоре ход, пока не исчерпаны все мирные средства снятия напряжения. Важно не терять точку опоры, позволяющую сохранять душевное равновесие. Многим Весам ее дадут дети, а также творческие или другие долгосрочные планы.

Скорпион

Сегодня Скорпионы рискуют оказаться в неприятной ситуации не по своей воле - например, будут втянуты в нее своими партнерами или попутчиками. Некоторые Скорпионы столкнутся с последствиями своих прежних маневров, за которые теперь должны расплатиться (возможно, им придется отдать долг или оказать ответную услугу). Важно действовать строго по обстоятельствам и не делать ни одного лишнего шага.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут столкнуться с конфликтом на профессиональном или неформальном мероприятии, в кругу коллег и единомышленников. День заостряет деловые и материальные конфликты, способные подпортить дружбу. Возможны напоминания о долге или нарушении договора. Не стоит организовывать в эти сутки благотворительные акции, искать инвесторов или заниматься решением финансово-имущественных проблем.

Козерог

Сегодня Козерогам нужна бдительность, они могут допустить стратегический или тактический промах. Возможны ошибки в выборе имиджа. Возрастает риск неудачно распорядиться деньгами. Не исключен личный или деловой конфликт на почве конкуренции или ревности. Не стоит посещать мероприятия, делать покупки, выполнять агрессивные косметические процедуры. Лучше заранее задать себе лимит времени и расходов.

Водолей

События этого дня могут лишить Водолеев психологического ощущения уверенности или ослабить их фактические защиты. Дискомфорт могут создать чужие закулисные действия. Возможны конфликты с помощниками и любовные драмы. Не лучший момент для начала дел, отправки в путь, выбора и установки охранной системы. Желательно избегать шагов, которые могут быть расценены как нарушение закона или договора.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам усилить защиты. В этот день возрастает риск атак разного рода, в том числе под благовидными масками и предлогами. Есть вероятность коварства и материального ущерба. Не стоит спешить с утверждением плана, заключением договора, ответственным решением, открытием совместного или индивидуального проекта. Осторожность будет равно необходима в деловых и личных отношениях.