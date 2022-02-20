Выпускаем наружу внутреннего художника – гороскоп на 21-27 февраля

На этой неделе на небе сформируются 3 значимых планетных аспекта, причем все они концентрируются в середине недели.

С 23 на 24 февраля Марс делает секстиль к Нептуну. Этот аспект способствует готовности действовать под влияние своих идей или религиозных убеждений. Поскольку природа аспекта гармоничная, то поступки, продиктованные религией, не выходят за рамки социально приемлемых. Также могут быть поступки под влиянием чувства милосердия, сочувствия, ради помощи и поддержки ближним и совершенно при этом бескорыстные.

24 февраля Венера делает секстиль к Нептуну. Этот аспект в большей степени проявляется в межличностных любовных отношениях. Венера символизирует собой земную любовь, а Нептун связывают с небесной возвышенной любовью. Когда эти планеты образуют гармоничный аспект, чувство любви может обретать особую утонченность и нежность. Поэтому аспект благоприятствует выстраиванию гармоничных партнерских отношений. Другое направление, которому может способствовать этот аспект, связано с интересом к искусствам и эстетике. Может возникнуть желание попробовать свои силы в живописи, в музицировании, в танцах, в пении, в создании произведений искусства. Либо стать потребителем произведений искусства, посещая картинные галереи, вернисажи, выставки, музеи и концерты музыкантов.

25 февраля квадратура Меркурий-Уран – этот аспект может деструктивно воздействовать прежде всего на интеллектуальную активность и нервную систему человека. Характер нервно-психических реакций может становиться весьма нестабильным с частыми резкими переменами настроения. Может нарушиться последовательность поведения, метания от одного вида деятельности к другому. На таком аспекте лучше не знакомиться и не вступать в важные переговоры

Овен

В первой половине недели типичные Овны, могут столкнуться с финансовыми трудностями. Отсутствие достаточного количества наличных денег может стать источником беспокойства. Возможно, материальные трудности возникнут для вас внезапно, в результате поломки бытовой техники или автомобиля и необходимости нести дополнительные незапланированные расходы. Также у вас могут возникнуть дополнительные хлопоты из-за неудачных покупок, необходимости сдавать их обратно в магазин и пр. Как бы там ни было, но не следует обращаться к друзьям за помощью и просить у них денег в долг. В этом случае вы можете получить отказ, и это может стать поводом для обиды и недовольства. Вместе с тем звезды советуют вам держаться в тени. Это касается как профессиональной деятельности, так и личной жизни. Обязательно находите время и место для того, чтобы побыть наедине с собой, в уединении. Это исключительно удачное время для тех, кто занимается духовными практиками, проводит сеансы аутотренинга, медитации, делает упражнения из йоги или цигуна. Вы сможете значительно продвинуться вперед в деле обретения внутренней гармонии. А обретение внутреннего равновесия позволит вам справиться с жизненными неурядицами.

Телец

Тельцам в течение недели, возможно, придется столкнуться с препятствиями на пути к достижению поставленной цели. Это могут быть как неблагоприятные внешние обстоятельства, так и некий влиятельный человек, ставший у вас на пути. С точки зрения экономии сил и времени целесообразнее переждать неблагоприятное время пока ситуация не станет более гармоничной. Для вас сейчас очень важно иметь возможность для свободного волеизъявления, и вы можете болезненно реагировать на любые ограничения. Особенно вы можете почувствовать неудовлетворенность от своей профессиональной деятельности. Возможно, вы бы хотели играть более динамичную и заметную роль в трудовом коллективе, однако начальство может всячески блокировать вашу инициативу. Вместе с тем у вас есть и более позитивное направление для реализации на этой неделе. Постарайтесь настроиться таким образом, чтобы думать о своем будущем и делать для этого все возможное. Не стоит держаться за мелкие привычки и обстоятельства, мешающие вашему движению вперед. Наиболее перспективное направление здесь – учеба. Расширяйте горизонты познания, старайтесь приобрести полезные знания, которые могут пригодиться вам в повседневной практике.

Близнецы

Близнецам в течение этой недели звезды советуют держаться подальше от представителей закона. Строже старайтесь следить за своим поведением с точки зрения соблюдения правил и норм закона. Например, нарушение правил дорожного движения при вождении своего автомобиля не останется незамеченными и вам, возможно, придется держать ответ перед инспектором дорожно-постовой службы. Либо впоследствии могут прилететь «письма счастья» с указанием штрафных санкций за нарушения правил дорожного движения. В целом это не лучшее время для путешествий. В эти дни может так или иначе пострадать ваша репутация, поэтому старайтесь не допускать никаких нарушений. Наиболее позитивным направлением может стать профессиональная деятельность, карьера. Вы можете почувствовать усиление внимания к вашей персоне со стороны окружающих. О вас могут говорить, обсуждая вас и ваши поступки, причем в основном в положительном тоне. Если вам предстоит сделать что-то на публике, например, выступать со сцены или участвовать в конкурсах, то шансы на успех у вас сейчас высокие. Если вы являетесь завсегдатаем на форумах, в сообществах социальных сетей, то ваше общение там значительно активизируется и это займет много вашего внимания и времени. Возможно, вас увлечет какая-то обсуждаемая тема, или вы познакомитесь с интересным человеком.

Рак

Ракам в течение недели рекомендуется воздерживаться от экстремальных видов деятельности, связанных с высоким риском получения травм или финансового ущерба. Особенно это относится к участию в спортивных состязаниях в составе команды. Будьте осмотрительнее при прогулках по городу, особенно если дороги покрыты льдом. Дело в том, что в эти дни возрастает вероятность травм опорно-двигательной системы. Звезды советуют воздерживаться от новых знакомств и посещения клубов. Дело в том, что у вас могут возникнуть разногласия с людьми, которых вы считаете своими друзьями. Поэтому такого рода общение может не доставить вам особого удовольствия и отношения с друзьями могут внезапно испортиться. Наиболее позитивное направление на этой неделе может быть связано с улучшений отношений в партнерстве. Вы почувствуете, что партнер по браку стал к вам внимательнее и мягче относиться, и что ваши супружеские отношения переживают период усиления взаимной любви и заботы. Хорошо на этих днях совершать прогулки, поездки и посещать увеселительные мероприятия вместе с партнером. Также это удачное время для учебы, сдачи экзаменов и зачетов.

Лев

У типичных Львов, состоящих в браке, на этой неделе могут ухудшиться отношения с партнером. Ваш партнер по браку может оказаться весьма несговорчивым и неуступчивым. Крайне нежелательно заниматься обсуждением таких вопросов, которые имеют для партнера принципиально большое значение, и где он не склонен идти на уступки. Это также относится к тем вопросам, которые ваш партнер привык держать под своим личным контролем. Да и в целом внешние обстоятельства и люди в массе своей могут чинить вам препятствия. Поэтому в любых вопросах вы можете сталкиваться с препятствиями и противодействием. Вместе с тем неделя складывается благоприятно для повседневных дел и для мероприятий по укреплению здоровья. Можно проходить медицинские обследования, будучи уверенными, что врачи ничего не напутают, смогут поставить правильный диагноз и назначить эффективное решение. Кроме того, ваш организм сейчас будет хорошо отзываться на лечение лекарствами. Также в эти дни вы можете попробовать избавиться от некоторых вредных привычек – шансы на успех весьма велики. Хорошо перестраивать свой режим дня для более эффективного использования времени.

Дева

Девы в течение недели могут столкнуться с осложнениями в повседневных делах и со здоровьем. Возможно, будет ослаблен иммунитет, поэтому профилактические мероприятия не просто желательны, но и необходимы. Очень важно поддерживать здоровый образ жизни со строгим дневным режимом и распорядком. Дозируйте умеренные физические нагрузки, не допуская перенапряжения. Опасайтесь переохлаждения. Низкие температуры способствуют развитию вирусных инфекций. Не увлекайтесь закаливанием – здесь легко переусердствовать и получить обратный эффект. Из-за возможного ухудшения самочувствия может понизиться уровень работоспособности. Поэтому вы не всегда сможете энергично браться за дела. Намного позитивнее может развиваться ваша личная жизнь. Улучшаются любовные и супружеские отношения. Те, кто состоит в браке, могут почувствовать, будто заново влюбляются в своего партнера (или партнершу), ваши чувства обретают второе дыхание. Поэтому и отношения могут быть наполнены заботой, нежностью и любовью. То же самое и в романтических отношениях. Возможно, вы будете склонны идеализировать объект своей любви и не будете видеть никаких изъянов. На фоне такого идиллического настроя вам могут сделать предложение руки и сердца. Это хорошее время для помолвки, свадебных торжеств.

Весы

Эта неделя для Весов может быть связана с финансовыми проблемами. Не исключен отказ в выдаче банковского кредита. Воздержитесь от обмена валюты и рискованных вложений. Нежелательно посещать игровые клубы, особенно если там есть игры на деньги – фортуна сейчас не на вашей стороне, и вы можете потерять серьезные деньги. Также возможны сложности в романтических отношениях. Могут быть ссоры и разногласия на фоне недоверия. Не торопитесь делать далеко идущие выводы, возможно, ваши сомнения временные. Если у вас есть дети, то, возможно, придется столкнуться с трудностями в их воспитании. Возможно, поведение вашего ребенка будет излишне строптивым, и он откажется вам подчиняться. Однако не торопитесь прибегать к жестким методам воздействия. Не исключено, что причина проблем с ребенком в его собственных трудностях, в частности в отношениях со сверстниками. Наиболее позитивные направления могут быть связаны с благоустройством в семейной жизни. Вероятно, вы сможете улучшить свои жилищные условия. У вас может возникнуть желание и возможность украшать свой дом, делать его более удобным и комфортным для проживания. Также это хорошее время ухода за домашними животными, проведения с ними соответствующих мероприятий (постричь собачку, почистить аквариум и пр.).

Скорпион

У Скорпионов в течение недели на повестку дня может выйти вопрос противоречий между поколениями. Если вы живете вместе с родителями, а также если с вами еще проживают бабушки и дедушки, то тургеневский вопрос «отцов и детей» может стоять в весьма острой форме. Постарайтесь найти себе приемлемое занятие для времяпрепровождения вне дома. Тогда вам меньше придется пересекаться с старшими родственниками и выслушивать их недовольство. Также не исключены конфликтные ситуации в семье и в браке. Если у вас есть серьезные разногласия с партнером, то в эти дни старайтесь сдерживать себя от критических замечаний и не начинать выяснения отношений. Причиной сложностей может стать отказ партнера выполнять некоторые семейные обязанности. Между тем это прекрасное время для романтических увлечений и знакомств. Многие из вас будут настроены на более близкие личные отношения. Одинокие Скорпионы смогут познакомиться с представителем противоположного пола и почувствовать состояние легкой влюбленности. Знакомство может состояться во время поездки, а также в клубе или на вечеринке у знакомых. Для этих дней характерны частые поездки на любовные свидания. Также это хорошее время для учебы и личного творчества, хобби, увлечений.

Стрелец

Эта неделя может сложиться весьма проблематично для Стрельцов, ориентированных на активные контакты с окружающими. Возможно, вы почувствуете стойкое нежелание окружающих вступать с вами в какие-либо отношения. Это может привести к отчуждению от вас людей вашего круга. Вместе с тем это обстоятельство можно использовать для избавления от ненужных контактов, которые перестали приносить вам что-либо позитивное. Не исключено, что именно в эти дни список контактов в вашем мобильном телефоне значительно уменьшится. Возможно, вам придется заниматься решением текущих хозяйственно-бытовых вопросов. У вас в доме может сломаться бытовая техника, также могут быть другие непредвиденные неурядицы. Не перенапрягайтесь на работе. Именно из-за перегрузок у вас может ухудшиться самочувствие. Вместе с тем в семейной обстановке вы можете быть окружены теплом и заботой. Отношения с домашними складываются доброжелательные. Кроме того, вы можете почувствовать желание сделать что-то такое, чтобы условия жизни стали еще более комфортными и уютными. Например, купить в квартиру красивую люстру, торшер или картину, завести в доме домашние растения, цветы. И для этого в вашем распоряжении будут достаточные финансовые возможности.

Козерог

Козерогам в течение недели не рекомендуется покупать подарки для любимого человека и для детей. Подобные покупки могут оказаться неудачными и могут расстроить вас и тех, кому они были предназначены. Также это не лучшее время для обсуждения с любимым человеком финансовых вопросов, касающихся уровня доходов или правил, которыми каждый из вас руководствуется при расходовании денег. В этом случае вы рискуете поссориться с любимым человеком из-за принципиальных расхождений и обвинений в меркантильности. Попытка детальнее разобраться в своих чувствах и в романтических отношениях может только еще больше усугубить взаимопонимание. В эти дни рекомендуется воздерживаться от шоппинга. Намного позитивнее это время с точки зрения поддержания контактов с окружающими. Возможно, вы будете много времени проводить в коротких поездках и в общении с друзьями и знакомыми. Это хорошее время для новых знакомств. Окружающие люди будут настроены к вам доброжелательно. Также это хорошее время для студентов и выпускников школ, которые в эти дни сдают экзамены и зачеты. Используйте эти дни для примирения с теми людьми, с которыми у вас последнее время были прохладные отношения, и вы бы сами хотели их улучшить. Проявите инициативу и все у вас получится.

Водолей

У Водолеев, живущих в родительском доме, могут сложиться достаточно трудные дни для взаимоотношений с родителями, членами семьи и близкими родственниками. Постарайтесь не вступать в споры по принципиальным вопросам, касающихся распределению обязанностей в семье. Возможно, вам поставят в вину то, что вы недостаточно добросовестно выполняете некоторые свои семейные обязанности. А вы со своей стороны не склонны будете к уступкам и признанию своей вины. В результате, вам, возможно, придется выслушать ряд критических замечаний и обвинений. Нежелательно в эти дни затевать ремонт и перестановки в доме – это может спровоцировать конфликтную ситуацию в семье. Намного позитивнее складывается ваша деловая активность. Возможно, вам удастся увеличить свои финансовые накопления. Не исключено, что это будет связано с дополнительной подработкой и более практичным подходом к делам. Благоприятное время для покупки модной одежды и ювелирных украшений. Вы можете почувствовать улучшение аппетита. Если у вас имеются проблемы с лишним весом, то ограничьте употребление сладостей, иначе не успеете заметить, как набрали пару лишних килограммов веса.

Рыбы

Рыбам на этой неделе рекомендуется быть разборчивее при контактах с окружающими. Старайтесь воздерживаться от знакомства с пожилыми людьми и теми, кто показался вам недоброжелательно настроенным – от подобных людей сейчас лучше держаться подальше. Также не следует бродить в одиночестве по темным улицам вечернего или ночного города, или подсаживаться в попутную машину с незнакомыми людьми – это особенно относится к женщинам. Может возникнуть некоторый диссонанс в отношениях с окружающими людьми. Возможно, вы устанете от общения с теми людьми, которые постоянно находятся в поле вашего зрения и это приведет к критическим замечаниям, спорам, разногласиям. Также вам могут поступить неприятные известия от тайных недоброжелателей, в том числе слухи, сплетни. Не ввязывайтесь в разбирательства, игнорируйте провокационное поведение некоторых людей. Старайтесь переключиться на более позитивные направления деятельности. Это хорошее время для всестороннего расширения и укрепления дружеских контактов. Может случиться так, что какие-то ваши заветные желания начнут исполняться. Также вы будете прекрасно выглядеть внешне, особенно это относится к женщинам и девушкам. Посоветуйтесь с подругами и друзьями – возможно, вам пора сходить в салон красоты и поменять прическу, перекрасить волосы или сделать что-либо еще, чтобы изменить свой имидж.