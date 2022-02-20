Выпускаем наружу внутреннего художника – гороскоп на 21-27 февраля
На этой неделе на небе сформируются 3 значимых планетных аспекта, причем все они концентрируются в середине недели.
Овен
В первой половине недели типичные Овны, могут столкнуться с финансовыми трудностями. Отсутствие достаточного количества наличных денег может стать источником беспокойства. Возможно, материальные трудности возникнут для вас внезапно, в результате поломки бытовой техники или автомобиля и необходимости нести дополнительные незапланированные расходы. Также у вас могут возникнуть дополнительные хлопоты из-за неудачных покупок, необходимости сдавать их обратно в магазин и пр. Как бы там ни было, но не следует обращаться к друзьям за помощью и просить у них денег в долг. В этом случае вы можете получить отказ, и это может стать поводом для обиды и недовольства. Вместе с тем звезды советуют вам держаться в тени. Это касается как профессиональной деятельности, так и личной жизни. Обязательно находите время и место для того, чтобы побыть наедине с собой, в уединении. Это исключительно удачное время для тех, кто занимается духовными практиками, проводит сеансы аутотренинга, медитации, делает упражнения из йоги или цигуна. Вы сможете значительно продвинуться вперед в деле обретения внутренней гармонии. А обретение внутреннего равновесия позволит вам справиться с жизненными неурядицами.
Телец
Тельцам в течение недели, возможно, придется столкнуться с препятствиями на пути к достижению поставленной цели. Это могут быть как неблагоприятные внешние обстоятельства, так и некий влиятельный человек, ставший у вас на пути. С точки зрения экономии сил и времени целесообразнее переждать неблагоприятное время пока ситуация не станет более гармоничной. Для вас сейчас очень важно иметь возможность для свободного волеизъявления, и вы можете болезненно реагировать на любые ограничения. Особенно вы можете почувствовать неудовлетворенность от своей профессиональной деятельности. Возможно, вы бы хотели играть более динамичную и заметную роль в трудовом коллективе, однако начальство может всячески блокировать вашу инициативу. Вместе с тем у вас есть и более позитивное направление для реализации на этой неделе. Постарайтесь настроиться таким образом, чтобы думать о своем будущем и делать для этого все возможное. Не стоит держаться за мелкие привычки и обстоятельства, мешающие вашему движению вперед. Наиболее перспективное направление здесь – учеба. Расширяйте горизонты познания, старайтесь приобрести полезные знания, которые могут пригодиться вам в повседневной практике.
Близнецы
Близнецам в течение этой недели звезды советуют держаться подальше от представителей закона. Строже старайтесь следить за своим поведением с точки зрения соблюдения правил и норм закона. Например, нарушение правил дорожного движения при вождении своего автомобиля не останется незамеченными и вам, возможно, придется держать ответ перед инспектором дорожно-постовой службы. Либо впоследствии могут прилететь «письма счастья» с указанием штрафных санкций за нарушения правил дорожного движения. В целом это не лучшее время для путешествий. В эти дни может так или иначе пострадать ваша репутация, поэтому старайтесь не допускать никаких нарушений. Наиболее позитивным направлением может стать профессиональная деятельность, карьера. Вы можете почувствовать усиление внимания к вашей персоне со стороны окружающих. О вас могут говорить, обсуждая вас и ваши поступки, причем в основном в положительном тоне. Если вам предстоит сделать что-то на публике, например, выступать со сцены или участвовать в конкурсах, то шансы на успех у вас сейчас высокие. Если вы являетесь завсегдатаем на форумах, в сообществах социальных сетей, то ваше общение там значительно активизируется и это займет много вашего внимания и времени. Возможно, вас увлечет какая-то обсуждаемая тема, или вы познакомитесь с интересным человеком.
Рак
Ракам в течение недели рекомендуется воздерживаться от экстремальных видов деятельности, связанных с высоким риском получения травм или финансового ущерба. Особенно это относится к участию в спортивных состязаниях в составе команды. Будьте осмотрительнее при прогулках по городу, особенно если дороги покрыты льдом. Дело в том, что в эти дни возрастает вероятность травм опорно-двигательной системы. Звезды советуют воздерживаться от новых знакомств и посещения клубов. Дело в том, что у вас могут возникнуть разногласия с людьми, которых вы считаете своими друзьями. Поэтому такого рода общение может не доставить вам особого удовольствия и отношения с друзьями могут внезапно испортиться. Наиболее позитивное направление на этой неделе может быть связано с улучшений отношений в партнерстве. Вы почувствуете, что партнер по браку стал к вам внимательнее и мягче относиться, и что ваши супружеские отношения переживают период усиления взаимной любви и заботы. Хорошо на этих днях совершать прогулки, поездки и посещать увеселительные мероприятия вместе с партнером. Также это удачное время для учебы, сдачи экзаменов и зачетов.
Лев
У типичных Львов, состоящих в браке, на этой неделе могут ухудшиться отношения с партнером. Ваш партнер по браку может оказаться весьма несговорчивым и неуступчивым. Крайне нежелательно заниматься обсуждением таких вопросов, которые имеют для партнера принципиально большое значение, и где он не склонен идти на уступки. Это также относится к тем вопросам, которые ваш партнер привык держать под своим личным контролем. Да и в целом внешние обстоятельства и люди в массе своей могут чинить вам препятствия. Поэтому в любых вопросах вы можете сталкиваться с препятствиями и противодействием. Вместе с тем неделя складывается благоприятно для повседневных дел и для мероприятий по укреплению здоровья. Можно проходить медицинские обследования, будучи уверенными, что врачи ничего не напутают, смогут поставить правильный диагноз и назначить эффективное решение. Кроме того, ваш организм сейчас будет хорошо отзываться на лечение лекарствами. Также в эти дни вы можете попробовать избавиться от некоторых вредных привычек – шансы на успех весьма велики. Хорошо перестраивать свой режим дня для более эффективного использования времени.
Дева
Девы в течение недели могут столкнуться с осложнениями в повседневных делах и со здоровьем. Возможно, будет ослаблен иммунитет, поэтому профилактические мероприятия не просто желательны, но и необходимы. Очень важно поддерживать здоровый образ жизни со строгим дневным режимом и распорядком. Дозируйте умеренные физические нагрузки, не допуская перенапряжения. Опасайтесь переохлаждения. Низкие температуры способствуют развитию вирусных инфекций. Не увлекайтесь закаливанием – здесь легко переусердствовать и получить обратный эффект. Из-за возможного ухудшения самочувствия может понизиться уровень работоспособности. Поэтому вы не всегда сможете энергично браться за дела. Намного позитивнее может развиваться ваша личная жизнь. Улучшаются любовные и супружеские отношения. Те, кто состоит в браке, могут почувствовать, будто заново влюбляются в своего партнера (или партнершу), ваши чувства обретают второе дыхание. Поэтому и отношения могут быть наполнены заботой, нежностью и любовью. То же самое и в романтических отношениях. Возможно, вы будете склонны идеализировать объект своей любви и не будете видеть никаких изъянов. На фоне такого идиллического настроя вам могут сделать предложение руки и сердца. Это хорошее время для помолвки, свадебных торжеств.
Весы
Эта неделя для Весов может быть связана с финансовыми проблемами. Не исключен отказ в выдаче банковского кредита. Воздержитесь от обмена валюты и рискованных вложений. Нежелательно посещать игровые клубы, особенно если там есть игры на деньги – фортуна сейчас не на вашей стороне, и вы можете потерять серьезные деньги. Также возможны сложности в романтических отношениях. Могут быть ссоры и разногласия на фоне недоверия. Не торопитесь делать далеко идущие выводы, возможно, ваши сомнения временные. Если у вас есть дети, то, возможно, придется столкнуться с трудностями в их воспитании. Возможно, поведение вашего ребенка будет излишне строптивым, и он откажется вам подчиняться. Однако не торопитесь прибегать к жестким методам воздействия. Не исключено, что причина проблем с ребенком в его собственных трудностях, в частности в отношениях со сверстниками. Наиболее позитивные направления могут быть связаны с благоустройством в семейной жизни. Вероятно, вы сможете улучшить свои жилищные условия. У вас может возникнуть желание и возможность украшать свой дом, делать его более удобным и комфортным для проживания. Также это хорошее время ухода за домашними животными, проведения с ними соответствующих мероприятий (постричь собачку, почистить аквариум и пр.).
Скорпион
У Скорпионов в течение недели на повестку дня может выйти вопрос противоречий между поколениями. Если вы живете вместе с родителями, а также если с вами еще проживают бабушки и дедушки, то тургеневский вопрос «отцов и детей» может стоять в весьма острой форме. Постарайтесь найти себе приемлемое занятие для времяпрепровождения вне дома. Тогда вам меньше придется пересекаться с старшими родственниками и выслушивать их недовольство. Также не исключены конфликтные ситуации в семье и в браке. Если у вас есть серьезные разногласия с партнером, то в эти дни старайтесь сдерживать себя от критических замечаний и не начинать выяснения отношений. Причиной сложностей может стать отказ партнера выполнять некоторые семейные обязанности. Между тем это прекрасное время для романтических увлечений и знакомств. Многие из вас будут настроены на более близкие личные отношения. Одинокие Скорпионы смогут познакомиться с представителем противоположного пола и почувствовать состояние легкой влюбленности. Знакомство может состояться во время поездки, а также в клубе или на вечеринке у знакомых. Для этих дней характерны частые поездки на любовные свидания. Также это хорошее время для учебы и личного творчества, хобби, увлечений.
Стрелец
Эта неделя может сложиться весьма проблематично для Стрельцов, ориентированных на активные контакты с окружающими. Возможно, вы почувствуете стойкое нежелание окружающих вступать с вами в какие-либо отношения. Это может привести к отчуждению от вас людей вашего круга. Вместе с тем это обстоятельство можно использовать для избавления от ненужных контактов, которые перестали приносить вам что-либо позитивное. Не исключено, что именно в эти дни список контактов в вашем мобильном телефоне значительно уменьшится. Возможно, вам придется заниматься решением текущих хозяйственно-бытовых вопросов. У вас в доме может сломаться бытовая техника, также могут быть другие непредвиденные неурядицы. Не перенапрягайтесь на работе. Именно из-за перегрузок у вас может ухудшиться самочувствие. Вместе с тем в семейной обстановке вы можете быть окружены теплом и заботой. Отношения с домашними складываются доброжелательные. Кроме того, вы можете почувствовать желание сделать что-то такое, чтобы условия жизни стали еще более комфортными и уютными. Например, купить в квартиру красивую люстру, торшер или картину, завести в доме домашние растения, цветы. И для этого в вашем распоряжении будут достаточные финансовые возможности.
Козерог
Козерогам в течение недели не рекомендуется покупать подарки для любимого человека и для детей. Подобные покупки могут оказаться неудачными и могут расстроить вас и тех, кому они были предназначены. Также это не лучшее время для обсуждения с любимым человеком финансовых вопросов, касающихся уровня доходов или правил, которыми каждый из вас руководствуется при расходовании денег. В этом случае вы рискуете поссориться с любимым человеком из-за принципиальных расхождений и обвинений в меркантильности. Попытка детальнее разобраться в своих чувствах и в романтических отношениях может только еще больше усугубить взаимопонимание. В эти дни рекомендуется воздерживаться от шоппинга. Намного позитивнее это время с точки зрения поддержания контактов с окружающими. Возможно, вы будете много времени проводить в коротких поездках и в общении с друзьями и знакомыми. Это хорошее время для новых знакомств. Окружающие люди будут настроены к вам доброжелательно. Также это хорошее время для студентов и выпускников школ, которые в эти дни сдают экзамены и зачеты. Используйте эти дни для примирения с теми людьми, с которыми у вас последнее время были прохладные отношения, и вы бы сами хотели их улучшить. Проявите инициативу и все у вас получится.
Водолей
У Водолеев, живущих в родительском доме, могут сложиться достаточно трудные дни для взаимоотношений с родителями, членами семьи и близкими родственниками. Постарайтесь не вступать в споры по принципиальным вопросам, касающихся распределению обязанностей в семье. Возможно, вам поставят в вину то, что вы недостаточно добросовестно выполняете некоторые свои семейные обязанности. А вы со своей стороны не склонны будете к уступкам и признанию своей вины. В результате, вам, возможно, придется выслушать ряд критических замечаний и обвинений. Нежелательно в эти дни затевать ремонт и перестановки в доме – это может спровоцировать конфликтную ситуацию в семье. Намного позитивнее складывается ваша деловая активность. Возможно, вам удастся увеличить свои финансовые накопления. Не исключено, что это будет связано с дополнительной подработкой и более практичным подходом к делам. Благоприятное время для покупки модной одежды и ювелирных украшений. Вы можете почувствовать улучшение аппетита. Если у вас имеются проблемы с лишним весом, то ограничьте употребление сладостей, иначе не успеете заметить, как набрали пару лишних килограммов веса.
Рыбы
Рыбам на этой неделе рекомендуется быть разборчивее при контактах с окружающими. Старайтесь воздерживаться от знакомства с пожилыми людьми и теми, кто показался вам недоброжелательно настроенным – от подобных людей сейчас лучше держаться подальше. Также не следует бродить в одиночестве по темным улицам вечернего или ночного города, или подсаживаться в попутную машину с незнакомыми людьми – это особенно относится к женщинам. Может возникнуть некоторый диссонанс в отношениях с окружающими людьми. Возможно, вы устанете от общения с теми людьми, которые постоянно находятся в поле вашего зрения и это приведет к критическим замечаниям, спорам, разногласиям. Также вам могут поступить неприятные известия от тайных недоброжелателей, в том числе слухи, сплетни. Не ввязывайтесь в разбирательства, игнорируйте провокационное поведение некоторых людей. Старайтесь переключиться на более позитивные направления деятельности. Это хорошее время для всестороннего расширения и укрепления дружеских контактов. Может случиться так, что какие-то ваши заветные желания начнут исполняться. Также вы будете прекрасно выглядеть внешне, особенно это относится к женщинам и девушкам. Посоветуйтесь с подругами и друзьями – возможно, вам пора сходить в салон красоты и поменять прическу, перекрасить волосы или сделать что-либо еще, чтобы изменить свой имидж.