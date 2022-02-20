Оберегаем свои тайны — гороскоп на 21 февраля

21-22 лунные сутки. Сегодня продуктивнее вторая половина дня. Луна, вступившая к этому моменту в знак Скорпиона, намекнет на мистический оттенок событий.

Возможна поддержка от неведомого благодетеля или другая загадочная форма везения. Удачу, надежду, находку лучше держать в тайне. Возможны сюрпризы в сфере информации и коммуникаций: закрытия путей, обновления программ, цензура, лимиты времени, проверки документов и задержки в их оформлении, непредсказуемость в общении, нервирующие новости. Трудности связи вынудят подключить невербальный контакт, для которого важно создать общее эмоциональное или духовное поле.

Овен

Овнам не стоит начинать этот день с враждебной негативной ноты и отзываться на провокации к продолжению конфликта. Приступать к текущим делам лучше во второй половине суток, когда сменятся акценты и поступят новости. Проблемы в деловом и личном общении есть смысл уладить приватно и неофициально. Желательно следить за финансовыми и налоговыми новшествами, не ссориться с друзьями и инвесторами.

Телец

Сегодня утром звезды советуют Тельцам заниматься лишь наиболее критичными и неотложными мелочами. Детали дальнейшей политики подскажет вторая половина дня. В это время вероятны трудности в переговорах, не исключены сюрпризы, вопросы, новшества, минуты нервозности. Лучше не строить с нуля официальные связи, а опираться на уже имеющиеся неформальные контакты. Возможна помощь влиятельного друга.

Близнецы

Сегодня Близнецам предстоит принять к сведению имеющиеся недочеты. Важно не пропускать моменты расхождения теории с практикой и честно анализировать их. Во второй половине дня возможны неожиданные вести издалека, сюрпризы, обновления в рабочих программах и маршрутах. Возможно, придется помочь или угодить влиятельной персоне. Волнения могут отразиться на самочувствии или привести к нервозности.

Рак

Ракам важно не начать день с домашнего скандала или углубления партнерских противоречий. Если негатив берет верх, стоит дождаться второй половины суток: в это время сместится фокус внимания и кризис минует, хотя и даст пищу для размышлений. Чтобы остаток дня прошел гармонично, достаточно включить веру, воображение, любовь или чутье. Не стоит затевать переговоры или затрагивать в них сложные темы.

Лев

Сегодня Львам придется обсуждать не самые легкие и жизнеутверждающие темы. Сложная ситуация может нести им личную выгоду или тайную надежду. Во второй половине дня может состояться совещание или прийти официальное извещение. Будет трудно выразить все чувства словами. Стоит отложить лишние поездки и переговоры и аккуратнее оформлять документы (особенно в связи с жильем, кредитом и наследством).

Дева

Сегодня Девам придется быть внимательнее, чтобы не добавлять к внешним ограничениям собственные просчеты. Утром стоит отложить все важные дела и покупки, кроме срочных критичных случаев. Во второй половине дня велик риск преград на пути: проблем со связью и документами, внеплановых переговоров, неожиданных новостей, проверок, объездов, лимитов. Выручит внезапная удача или влиятельный знакомый.

Весы

Для Весов сегодня окажется сложнее первая половина дня. Утро может начаться для них с уныния, разочарования, негодования или ощущения тупика, не исключен неприятный привкус вчерашних событий. Вторая половина дня даст многим Весам шанс отвлечься на полезное дело: хозяйственные заботы, ведение бизнеса, лечебный процесс. Возможно, им придется сократить одни статьи расхода, чтобы расширить другие.

Скорпион

Скорпионам стоит отложить свою активность до второй половины дня и быть разборчивее в выбираемых путях. Этот день сулит сложности с коммуникациями и препятствует официальному признанию в профессиональной системе - зато дает простор для самовыражения в творчестве, любви или хобби. Высока вероятность непонимания в собственном доме или на родине, зато возросли шансы блеснуть и преуспеть за рубежом.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит отказаться от лишних поездок, сократить круг общения за счет несрочных контактов и усилить защиту ключевой информации. Важные мероприятия лучше перенести на вечер и позаботиться о том, чтобы на них не было случайных лиц. Это неплохое время для приватных престижных вечеринок, закрытых семейных торжеств, сбора пожертвований, крупных частных финансово-имущественных сделок.

Козерог

Сегодня Козерогам важно не совершить промах в первой половине дня, так как в это время судьба к ним не слишком благосклонна. Вечер приоткроет многим Козерогам заманчивые возможности, дающие им надежду на исполнение давней мечты. Звезды советуют держать такие открытия в секрете и не говорить о них даже с близкими друзьями. Также не стоит пока менять планы и бюджет под предполагаемые новые задачи.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит быть настороже. Утром любое явление сопровождается тайным подвохом, есть риск стать заложником людей, вещей или обстоятельств. Вторая половина дня может принести известие. Возможно совещание или работа с документом. Не исключен отказ, экзамен, проверка, изменение планов. Вероятна нервозность. Всю информацию, включая профессиональную, стоит просеять через критический фильтр.

Рыбы

В первой половине дня Рыбам лучше исключить любую суету и действовать лишь в критическом случае. Во второй половине суток яркие откровения и моменты личной удачи могут сопровождаться заминками - прежде всего, в сфере коммуникаций. Возможны обновления линий связи, лимиты на время общения, отказы в доступе. Особенно вероятны проблемы при дистанционных переговорах и в контактах с иностранцами.