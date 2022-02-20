Шаг к мечте и идеалу — любовный гороскоп на 21 февраля

Сегодня мы можем добиться в любви абсолютно всего — удача на нашей стороне.

Овен

Сегодня Овнам стоит аккуратнее выбирать момент для общения с партнером, так как любое несвоевременное слово может подогреть напряженность. Звезды советуют не касаться в эти сутки болезненных тем и сделать акцент на общем чувственном и духовном единстве с любимым человеком, не зависящем от слов.

Телец

Сегодня Тельцов могут нервировать и вопросы партнера, и его ответы. Это не лучший момент для твердых договоренностей, любой разговор может повернуть в неожиданное русло. Проблемы коммуникаций не отразятся на взаимности чувств и общих идеалах, не помешают великодушию, чувственности и сердечности.

Близнецы

Сегодня Близнецы склонны концентрироваться на своих любовных провалах, а не на удачах. Самые мнительные Близнецы рискуют зациклиться на них и начать нервничать. Ради того, чтобы угодить любимому человеку (особенно начальнику или учителю), некоторые Близнецы будут готовы забыть про свои принципы.

Рак

Ракам лучше избегать общения с любимым человеком утром. Вечер подарит им минуты истинного счастья, если они удержатся от мощного искушения завести «серьезный разговор». В конце дня не стоит оправдываться, объясняться или устраивать сеансы психоанализа, лучше молча наслаждаться гармонией тел и душ.

Лев

Сегодня Львы могут услышать от партнера неприятные слова или столкнуться с его молчанием. В самых сложных случаях, их может ждать отказ, ультиматум или обидная «дружеская» критика. Прежде чем падать духом, им следует до конца расшифровать смысл ситуации: в ней для них есть скрытый щедрый подарок.

Дева

Девам повезет в любви во второй половине дня, но их путь к любимому человеку не будет полностью свободным. Возможны неполадки в дороге, проблемы со связью и другие препятствия. Задержки и ограничения способны основательно подпортить им настроение, пока им не придет на помощь счастливый случай.

Весы

Утро может застать Весов в унынии или навеять им неприятные мысли. Чтобы стряхнуть с себя негативное наваждение, им может потребоваться несколько часов или даже целый день. Им важно быть в любви реалистами и уметь ценить то, что дарует судьба, даже если ее дары расходятся с их личными планами.

Скорпион

Скорпионам лучше отложить романтическую инициативу на вечер и оценить ситуацию, прежде чем действовать. Сегодня мало проку от формальностей, «серьезного разговора» и стандартной обстановки. Желательно найти необычное место, создать атмосферу сказки, проявить широту души, фантазию, великодушие.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам устроить свидание вечером и приготовить любимому человеку особый сюрприз. Какой - зависит от собственной фантазии и ресурсов. Возможно, вы давно хотели открыть ему или ей какую-то важную тайну, посвятить его (ее) в свою частную жизнь или в детали своего прошлого.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше не общаться с любимым человеком в первой половине дня, как бы им этого ни хотелось. Вечером свидание пройдет как нельзя лучше, если будет строго выполняться правило «минимум слов и планов на будущее», а также, если будет тщательно выверен бюджет романтического мероприятия.

Водолей

Сегодня звезды не советуют Водолеям знакомиться и вступать в романтическую переписку. У многих Водолеев возможны проблемы со свободным выражением чувств, не исключены моменты нервозности и странностей в общении. По-настоящему «разговорить» Водолея сегодня под силу лишь очень близкому человеку.

Рыбы

Сегодня момент удачи ждет Рыб вечером. Возможен час личного торжества, шаг к мечте или идеалу. Как это часто бывает, обнадеживающее событие будет чем-то омрачено - скорее всего, техническими сложностями общения. Шлите лучи любви не только вербально, задействуйте музыку или тонкую духовную связь.