Не привлекаем к себе внимания — финансовый гороскоп на 22 февраля

Сегодня важно не высовываться, чтобы на нес не взвалили еще больше работы.

Овен

В первой половине дня Овны могут столкнуться с задержкой в поступлении финансовых средств в счет оплаты труда. Во второй половине дня вам, возможно, потребуется отстаивать свою деловую репутацию. Не исключены проверки, ревизии, с целью поймать вас на нарушениях. Поэтому будьте внимательнее и осмотрительнее, действуйте строго в рамках закона.

Телец

В начале дня Тельцам следует быть внимательнее при контактах с деловыми партнерами и клиентами. Неисполнение финансовых обязательств может привести к осложнениям в делах. Не рекомендуется проводить испытания новой техники, запускать производственный конвейер после проведенного ремонта. Крайне нежелательно делать крупные покупки в кредит – переплата может оказаться больше, чем вы ее себе представляете.

Близнецы

Близнецам в этот день лучше воздержаться от подписания важных документов, касающихся делового сотрудничества. Внешние обстоятельства могут складываться не в вашу пользу и условия договора на самом деле могут оказаться невыгодными для вас. С клиентами тоже будет труднее добиться взаимопонимания. Возможно, вам придется подстраиваться под неблагоприятные обстоятельства, чтобы минимизировать возможный ущерб.

Рак

Ракам в этот день рекомендуется спокойнее реагировать на возможные трудности, возникающие в ходе выполнения текущей работы. Излишне эмоциональная реакция на критику со стороны коллег может вывести вас из состояния равновесия и негативно отразиться на деловых качествах. Старайтесь уберегать себя от стрессовых состояний.

Лев

Львам в этот день рекомендуется воздерживаться от финансовых спекуляций, связанных с обменом валюты и оптовой торговлей. Опасайтесь обманов или мошенничества при обналичивании денег в банкоматах. Примете меры усиления безопасности для своих электронных платежных средств. Также это не лучшее время для обращения в банк с заявлением на получение кредита.

Дева

Непростой день ожидает Дев, работающих в семейном бизнесе, в сфере строительства или жилищно-коммунального хозяйства. Возможны сбои в рабочем ритме из-за нарушения договоренностей с подрядчиками. Если вы с партнером арендуете помещение для ведения совместного бизнеса, то между вами могут возникнуть разногласия. Кроме того, арендодатель может повысить плату или изменить требования к использованию помещения.

Весы

У Весов в этот день может нарушиться деловое взаимодействие с теми людьми, которые с вами сотрудничают. Возможны нарушения обязательств, неисполнительность, опоздания на деловые встречи. Информационный фон этого дня весьма нервный и неустойчивый. В торговле могут быть убытки. В результате ваши деловые связи проходят проверку на прочность. Возможно, с кем-то из ненадежных партнеров придется разорвать отношения.

Скорпион

У Скорпионов сегодня неустойчивое финансовое положение. Возможно, вы сейчас не располагаете достаточной информацией, чтобы просчитать материальные последствия от тех или иных своих инициатив. Крайне опрометчиво сегодня тратить деньги на закупку товара оптом на складах. Старайтесь воздерживаться от рискованных финансовых инвестиций – отнеситесь с изрядной долей скептицизма к предложениям вложить деньги в проекты, построенные по принципам финансовой пирамиды.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов достаточно нервный и неспокойный день. Основная причина волнений может быть связана со срывом планов относительно завершения работы в запланированный срок. Старайтесь воздерживаться от проявления личной инициативы и не делать того, о чем вас никто не просит. Этот день пройдет спокойно, если вы сами ничего не будете инициировать.

Козерог

Козероги в течение этого дня могут почувствовать ограничивающие влияния, причина которых не всегда понятна. Воздерживайтесь от дел, идущих в разрез с правилами и нормами закона. Не доверяйте информации, поступающей от малознакомых людей. Торговые работники могут столкнуться с фактами воровства и мошенничества.

Водолей

Водолеям в этот день лучше не ждать от начальства денежной премии или иных форм поощрения. Возможно, результаты вашей работы не получат одобрения начальства и это может негативно отразиться на вашем финансовом положении. Также вы можете не дождаться поступления денег на свою карту в счет оплаты за проделанную работу. Не торопитесь менять планы из-за мелких неурядиц.

Рыбы

Личные инициативы Рыб в этот день вряд ли получат одобрение начальства. Это особенно справедливо в том случае, если вашим непосредственным начальником является женщина. Вам могут сделать замечание, которое покажется вам несправедливым. Попытки продвижения в карьере могут привести к обратному эффекту. Старайтесь не привлекать к себе внимание начальства.