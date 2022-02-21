Ожидаем удачи в любви — романтический гороскоп на 22 февраля

Сегодня фортуна на нашей стороне и помогает нам в любви.

Овен

День дарит влюбленным Овнам минуты сексуальной и эмоциональной гармонии, но может заронить сомнения насчет будущего. Возможно, так повлияют слова друзей или новости. Звезды советуют отбросить мнительность, жить моментом и стараться сделать его лучше, ведь основы будущего счастья создаются сейчас.

Телец

Сегодня Тельцам придется смириться с упрямством партнера в отдельных принципиальных вопросах. Им поможет в этом самокритичность и понимание того, что сами они порой не менее упрямы. Важно концентрироваться не на том, что разделяет, а на том, что вдохновляет и сближает: таких моментов сейчас много.

Близнецы

Сегодня Близнецам трудно сопротивляться и своим, и чужим желаниям. Им будет проще уступить любимому человеку в каком-то вопросе, чем объяснять ему свою позицию при помощи взвешенных логических аргументов. Что неудивительно: чувства и страсти обоих партнеров сегодня легко берут верх над разумом.

Рак

Сегодня звезды создают Ракам отличные условия для успеха в любви и советуют пользоваться гостеприимно открытыми путями. Не стоит растрачивать жар души и драгоценное время на бесперспективные направления - например, штурмовать неприступную крепость или страдать от давней неразделенной страсти.

Лев

Сегодня влюбленным Львам стоит избегать ситуаций с оттенком официоза: они установят дистанцию и «заморозят» чувства. Проблем добавится при разнице в возрасте и социальном статусе. Для сближения нужна интимная, не сковывающая энергию и фантазию обстановка. Возможно, это свой дом или тайное убежище.

Дева

Сегодня то или иное веское препятствие мешает Девам воссоединиться с объектом симпатий, но это их не останавливает. Если Девы делают выбор в пользу работы, друзей или индивидуальных интересов, в данные сутки это означает лишь одно - они не слишком влюблены и собственные нужды им важнее романтики.

Весы

Сегодня настоящая любовь получает для Весов чувственно-эмоциональное или чисто практическое материальное выражение. Это не тот момент, когда стоит придавать значение красивым и «правильным» словам. Лучшие свидетельства привязанности - горячий секс, полезный подарок, забота и помощь в любом деле.

Скорпион

Сегодня прирастающая взаимная любовь становится для Скорпионов не только источником счастья, но и отдушиной и фокусом надежд - в том случае, если их не поняли в других сферах. Скорпионы, отвергнутые друзьями или работодателями, будут еще сильнее ценить выпавшую им удачу в лице близкого человека.

Стрелец

В этот день фантазия влюбленных Стрельцов не знает границ, если они попадут вместе с любимым человеком в соответствующую обстановку с нужной психологической атмосферой. Звезды рекомендуют организовать ее в своих личных владениях, так как внешняя среда сегодня может оказаться не слишком дружелюбной.

Козерог

В этот день Козероги управляют любовной ситуацией, пока управляют своими ресурсами (не обязательно и не только материальными). Им стоит помнить, что их энергия сегодня может утекать через вербальный контакт. Не стоит включаться в активную переписку и заводить с любимым человеком серьезный разговор.

Водолей

Сегодня Водолеям трудно раскрыться перед партнером и быть объективными к себе. Они могут страдать от застенчивости, подозрительности, упрямства, низкой самооценки или оказаться в тисках внешних ограничений. Во избежание разочарований, им стоит вычеркнуть этот день из своего любовного календаря.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут воззвать в любви к удаче: она ответит взаимностью. Самое время показать себя в выгодном свете. Свободные Рыбы могут найти свой идеал вдали от дома или среди представителей другой культуры. Может начать сбываться мечта о партнере-учителе, покровителе или проводнике в другие миры.