Тайные желания будут править нами — гороскоп на 22 февраля

22 лунные сутки. Этот день указывает тайные источники материальных компенсаций и духовной силы, подпитывает идеализм, мистицизм и сексуальность.

Полученные дары и находки стоит ценить и беречь: чем ближе вечер, тем выше вероятность препятствий, контроля, блокировки эмоций или возможностей. Может закончиться лимит на расходы, отпущенное время, запас гостеприимства. На пути могут встать не только внешние, но и внутренние барьеры: излишняя осторожность и принципиальность, всеобщий стандарт, популярный предрассудок. Луна в Скорпионе усилит подозрительность. Важно не поддаться пессимизму, сохранить веру и надежду.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам сочетать свою целеустремленность с разумной осторожностью, сделав ее частью своего профессионализма. Обдуманный риск хорош лишь в срочных сиюминутных делах, именно в них сегодня вероятнее явная или тайная удача. Не стоит испытывать судьбу там, где речь идет о будущем: можно подорвать основы долгой дружбы, остаться без источника ресурсов или без гарантий безопасности.

Телец

Сегодня на пути Тельцов могут возникнуть бюрократические барьеры. Возможны ограничения, ситуации контроля, отказа, критики. Может не сложиться общение с начальством, коллегами, инстанциями или старшими партнерами. Но ресурс удачи силен, и нужно им пользоваться. Прежде всего, это личные симпатии, дружба и командная деятельность. Не стоит недооценивать такие источники силы, как вера и вдохновение.

Близнецы

Сегодня Близнецам предстоит выполнить свой моральный или служебный долг, подчиниться системе правил или пройти проверку. Относительную свободу даст деятельность в срочном авральном режиме или по велению души: чем меньше рутины, тем выше вероятность ускользнуть от опеки или выйти из-под контроля. Также может помочь особый статус - например, выполнение деликатных тайных поручений авторитетных лиц.

Рак

Этот день окажется для Раков удачным, при этом поле деятельности они часто смогут выбирать по своим текущим интересам. Ожидаются подвижки в деловой сфере, в области творчества, любви и духовной жизни. Достижений будет больше, если не тратить время и силы на бесплодные попытки пойти запретным путем: закрытые двери сегодня - верный знак потенциальной опасности, и судьба бережет вас, не пуская в них.

Лев

Сегодня Львы всюду могут столкнуться с ограничениями и контролем. Возможен отказ из официальных инстанций, критика от коллег или друзей. Не стоит сетовать на строгость границ: в этот день они помогают перенаправить энергию туда, где есть реальный шанс сделать полезное дело, а заодно найти дополнительный ресурс и тайный канал удачи. День хорош для обустройства дома или офиса, освоения наследства.

Дева

Сегодня Девам стоит тщательнее планировать дела и прокладывать маршруты. Вероятно, придется экономить время, стоять в пробке, проходить контроль, учитывать врачебный режим или график контактов. Барьеры в одних направлениях компенсирует удача в других. Правильно организовав свой день, к вечеру вы наверстаете упущенное и успеете даже больше, чем думали - например, совместив деловые и личные планы.

Весы

Сегодня контроля и хозяйского взгляда Весов требуют их ресурсы - например, личный или семейный бюджет. Доходы и траты могут оказаться связаны с домом, здоровьем и нуждами близких. Возможно пополнение запасов за счет наследства или умелой эксплуатации старых вещей. Может снизиться доход от творчества, или свободных заработков. Имеет смысл временно сократить расходы на отдых, развлечения и хобби.

Скорпион

Скорпионам день напоминает, что «нет пророка в своем отечестве» и они могут не найти понимания в близком кругу: дома, среди друзей и коллег. В этом случае, им стоит искать применение своему потенциалу в другой сфере, где нет строгих правил и их индивидуальность может выделиться из толпы. Возможно, стоит посвятить себя творчеству, любви или детям. В семье или группе важно очертить свою территорию.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам сократить внешние контакты, посвятив себя частной жизни. Многих Стрельцов вынудят к этому обстоятельства, в их же интересах. День подходит для погружения в прошлое, поиска укрытия, улаживания наследственных дел, списания материальных и моральных долгов внутри своего клана, важен для коллекционеров редкостей, владельцев жилья за рубежом, эмигрантов, репатриантов.

Козерог

Сегодня звезды напоминают Козерогам о важности молчания, если они что-то задумали или начали. Чем важнее ваша инициатива для будущего, тем меньше вам стоит ее афишировать. День дает много преимуществ в уже знакомых сферах, где есть заделы, имеется материальный или эмоциональный стартовый капитал. При богатстве внешних возможностей, вам стоит учесть ограниченность собственного времени и ресурсов.

Водолей

Сегодня для Водолеев остается в силе какое-то важное ограничение, внешнее или внутреннее. Их может сдерживать долг, недомогание, строгий контроль, лимит личного времени, набор правил и формальностей. Возможна придирчивость или недоверчивость (часто оправданная), скованность, неуверенность, пессимизм или чувство одиночества. В результате, многие хорошие возможности этого дня могут пройти мимо них.

Рыбы

Сегодня Рыбам важно не пропустить и, по возможности, развить свой счастливый шанс. Не бойтесь ограничений: они не будут целиком захватывать область ваших интересов и блокировать исполнение ваших желаний. Ключ к успеху может дать контакт с иностранцами, с персональным наставником или далеким идеалом. Цените шанс реализоваться лично, привлечь к себе внимание, выступить для кого-то в значимой роли.