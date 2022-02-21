Как чёрная Луна в Близнецах отразилась на войне на Украине

Вплоть до середины апреля мы будем читать и слышать только фейковые новости.

Фиктивную планету Лилит (точка перигея лунной орбиты) нередко называют Чёрной Луной за свою тёмную природу, связанную с искажением смыслов, оборотничеством, соблазнами, наваждениями и мистификацией.

Текущий транзит Лилит по знаку Близнецов, напрямую связанном с обработкой информации и всеми доступными средствами коммуникаций с внешним миром – в последние месяцы показал свою уродливую форму влияния сполна. Но с нового года к коварному влиянию Лилит добавилось противоречивое влияние Юпитера в Рыбах.

Речь идёт о беспрецедентном и угрожающем миру влиянии западных СМИ, которые, к сожалению, цитирует и принимает во внимание большинство печатных агентств и изданий в том числе в России. Можно говорить прямо – основная роль по раздуванию истерии вокруг «нападения и вторжения» на Украину стали регулярные ежедневные «новости» американских и британских таблоидов с новыми датами наступления Российской Федерации.

Но первая фейк-кампания прозвучала ещё 1 ноября 2021-го, когда американская «Politico» распространил материал о «стягивании войск» со спутниковыми снимками из Ельни Смоленской области, находящейся за сотник километров от Украины.

В нагнетании кризиса, односторонней подаче информации, а то и просто выдумках и фейках – участвуют многие самые известные англо-саксонские медиа – такие как Bloomberg, San, Politico, NYT, Mirror, Gardian и другие.

Ещё одним заметным случаем прямо-таки неожиданного раскрытия одного из СМИ по сценарию Лилит – стала история с публикацией в ничем не приметной европейской (испанской) газете El Pais, которая неожиданно для всех опубликовала конфиденциальный ответ США и НАТО России по гарантиям безопасности. Как этой неприметной газете это удалось – трюк Лилит.

Не менее агрессивно действует западная печать и в других конкурентных условиях – например, уже совсем не обходящегося без политики спорта, особенно сейчас на фоне Олимпиады в Пекине. За примерами далеко ходить не надо – наиболее цитируемая тема якобы допинга в фигурном катании – первой появилась на британском портале Inside The Games, которую подхватили на флаг и несут другие западные СМИ.

Таким образом ближайшие два месяца до середины апреля пока Лилит (чёрная Луна) ещё будет проходить по знаку Близнецов, можно ожидать вольных или невольных, сказочных или намеренных искажений действительности именно через печать, СМИ или чьи-то речи.