Какие проблемы принесет месяц в фокусе Рыб

Солнце перешло в знак Рыб вечером в пятницу 18 февраля (19:43 по мск).

Месячный транзит Солнца по гостеприимному, бездонному и мистическому знаку, которым управляют щедрый Юпитер и таинственный Нептун, ожидается с большим интересом и энтузиазмом, ведь Солнце пройдёт соединения с обоими планетами в своём знаке, чего не случалось довольно давно.

Если смотреть на круг зодиака с положением планет в месяц Рыб – можно будет увидеть, что весь планетный ряд (кроме Урана) группируется в довольно сжатом секторе зодиака, составляющем менее 60 градусов. Во многом поэтому практически весь транзит Солнца по Рыбам пройдёт без длинных угловых напряжённых аспектов, но с частыми соединениями планет, что станет фактором высоких концентраций на каких-то проблемах и вовлечёности в события.

Впрочем, не забегая вперёд, даже со скидкой на всегда туманную (а значит непредсказуемую) и зачастую обманчивую природу последнего знака зодиака – конфигурации планет на рассматриваемый период с 19 февраля по 20 марта выглядят как минимум многообещающе в плане даров и поощрений, а также необыкновенного творческого вдохновения. В то же время конфигуративно период традиционно создаст различные формы для бессознательных иллюзий и подверженности чужому дурному влиянию, немало будет и ошибочных суждений. Так что «доверяй, но проверяй» – на это время станет хорошим девизом.

Тем не менее, к сожалению, месяц Рыб может продолжать держать общество в напряжении в связи с захватившим информационное поле воинственным контентом и откровенных грязных технологий в сфере СМИ, которые, как видно, уже вышли из-под контроля политических противников и конкурирующих стран. Фиктивная планета Лилит, проходящая транзитом по знаку информации Близнецам, и противоречивое влияние Юпитера в Рыбах – сейчас только потворствуют таким сценариям. Период с 27 февраля до 3 марта, содержащий в себе ряд сложных соединений планет – станет в этом плане наиболее провокационным событийно и скользким для общения, контактов, принятия решений в рамках месяца Рыб. Но и после наиболее гармоничного отрезка с 4 по 9 марта вместе с Меркурием, переходящим в Рыбы с 10 марта – до 20 марта продержится очень смутная картина действительности, когда можно легко заблудиться как в своих, так и в чужих приоритетах.

Ещё несколько типичных видов влияний, которые могут фигурировать в ближайший месяц, идеологическая обработка и химические диверсии, шпионские, в том числе постановочные трюки (съёмки), заведомо ложное распространение важной информации, с целью обмана и введения в заблуждение. На разных уровнях бытия вполне вероятно и появление лжеучителей и новых, отличных от других гуру-пропагандистов. И ещё один важный сценарий периода – многие из секретных данных или конфиденциальной информации могут прорваться наружу и стать достоянием широких общественных масс – «сколько верёвочке не виться .».