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Три мужских имени, обладатели которых меняют жен как перчатки

22 февраля 2022ГороскопыВечерняя Москва

Астролог Артемий Никара составил топ-3 мужских имен, обладатели которых вряд ли смогут прожить всю жизнь с одной женщиной.

Три мужских имени, обладатели которых меняют жен как перчатки
Фото: Кадр из фильма "Любовь на кончиках пальцев"

Лев

Так, по словам эксперта, мужчина с именем Лев отличается красотой и обаянием и редко бывает обделен женским вниманием. При этом, хоть в его жизни чаще всего бывает не один брак, сам он не пойдет на измену. Примечательно, что со всеми бывшими Львам удается сохранить теплые отношения.

Петр

На втором месте находятся мужчины с именем Петр. Из-за обильной сексуальной энергетики им постоянно не хватает интимных отношений и разнообразия в них. В погоне за острыми ощущениями они не остановятся перед изменой. При этом для Петра важно дать новой возлюбленной статус законной супруги.

Тимофей

— Замыкает нашу тройку Тимофей — очень творческий, человек искусства. Ему важно, чтобы рядом с ним всегда находилась муза, — цитирует астролога Пятый канал.

Артемий Никара добавил, что Тимофей не приемлет быта, и когда женщина перестает дарить ему вдохновение, он не раздумывая расстается с ней, чтобы найти новую музу.

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