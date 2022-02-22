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Глоба пообещал пяти знакам зодиака светлую полосу в марте

22 февраля 2022ГороскопыВечерняя Москва

Первый месяц весны принесет приятные перемены представителям пяти знаков зодиака.

Глоба пообещал пяти знакам зодиака светлую полосу в марте

Такой прогноз сделал известный астролог Павел Глоба.

Овен

Так, Овнов ждет успех в работе и признание со стороны руководства. В марте у представителей этого знака появится шанс укрепить репутацию и внести значительный вклад в будущее.

Телец

Удачу сулит первый весенний месяц и Тельцам. Перед ними откроются новые перспективы. Им представится возможность отыскать дополнительный источник доходов. Смена места работы может привести к значительным финансовым успехам.

Рак

События марта станут неоднозначными для Раков. Даже если перемены поначалу покажутся негативными, в будущем они могут обернуться к лучшему. На личном фронте представителей знака зодиака ожидает настоящая романтика.

Весы

Весам начало весны принесет «общение» с музой. Они почувствуют острую потребность в творчестве, что принесет радость и креатив в их деятельность.

Рыбы

Рыбам в предстоящем месяце откроется простор для самореализации. Им могут предложить творческий рабочий проект. Представителям этого знака также представится возможность извлечь прибыль из своего хобби. Для того чтобы добиться желаемого, им следует правильно распределить силы, пишет ФАН.

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