Прислушиваемся к интуиции — финансовый гороскоп на 23 февраля

Сегодня внутренний голос подскажет нам правильные решения.

Овен

Овнам сегодня лучше работается в спокойных и уединенных условиях. Отдавайте предпочтение такой работе, которая требует глубокого сосредоточения и соответствующих несуетных условий. Также это удачный день для проведения благотворительных акций бизнесменами. Возможно, вам предстоит обсуждать важные вопросы с влиятельным покровителем в кулуарной обстановке.

Телец

От Тельцов сегодня может потребоваться высокая самоотдача, вплоть до бескорыстной работы ради поддержки своих друзей и единомышленников. Успешно пойдут дела у тех, кто работает в общественных организациях и фондах, занимаясь поиском спонсоров для финансирования текущих проектов. Вы можете обзавестись полезными связями, которые не раз пригодятся вам в дальнейшем.

Близнецы

От Близнецов, занимающих руководящие должности, звезды ждут мудрых и взвешенных решений. Это хорошее время для тех, кто занимается бизнесом не только ради денег и коммерческого успеха, но и для того, чтобы реализовать какие-то свои идеи, далеко идущие замыслы, проекты. Старайтесь работать с прицелом на будущее, на получение результата в перспективе.

Рак

Ракам сегодня необходимо подумать о том, что можно предпринять для повышения уровня профессиональной квалификации. Вопросы поддержания репутации на должном уровне сегодня может стать актуальным. Уделите должное внимание изучению служебных инструкций и норм закона. Не исключены ревизии и контрольные закупки со стороны представителей фискальных властей.

Лев

У Львов сегодня может отсутствовать ясное понимание своих финансовых возможностей. Кроме того, при обращении с деньгами вы можете проявить непозволительную рассеянность, неосмотрительность. Работникам банков и бухгалтерий рекомендуется перепроверять себя по нескольку раз ввиду высокой вероятности ошибок. Планы относительно сегодняшнего шоппинга лучше отложить на другой день.

Дева

Девам в этот день не рекомендуется входить в переговорный процесс с новыми людьми. Возможно, ваши потенциальные контрагенты не смогут донести до вас смысл своих инициатив, и вы можете быть введены ими в заблуждение. Вместе с тем это неплохой день для выступления на публике с рекламными целями. Клиенты могут проявить интерес к предлагаемым вами услугам.

Весы

Весам в этот день необходимо совершенно четко представлять себе круг своих обязанностей в рамках трудового коллектива. В противном случае велика вероятность того, что на вас попытаются взвалить не свойственную вам работу. Возможно, что среди коллег не будет должной дисциплины. Все это может стать причиной напряженности в трудовом коллективе.

Скорпион

У Скорпионов этот день складывается благоприятно для творческой реализации в профессии. Отдавайте предпочтение тем видам работы, которые требуют нестандартных подходов и фантазии. Успешно проявят себя менеджеры по рекламе, музыканты, художники, устроители выставок, дизайнеры. Хорошо поработают те, у кого свободный график.

Стрелец

Стрельцам в этот день не рекомендуется заниматься освоением новой техники. Склонность воспринимать действительность на интуитивном уровне может не соответствовать требованиям к конкретике и логике при работе с техникой и механизмами. Уделите внимание анализу состояния своего бюджета. Знание своих реальных возможностей может уберечь вас от ошибок.

Козерог

У Козерогов достаточно сложный день с точки зрения выстраивания деловых контактов. Возможно, вам будут часто попадаться люди, с нетвердыми принципами, склонные к уходу от ответственности и нарушению данных обещаний. Не дайте себя обмануть, не упускайте личного контроля над ситуацией. Старайтесь не доверять обещаниям и сами никому ничего не обещайте.

Водолей

У Водолеев в этот день может быть весьма туманное представление о том, как правильно распоряжаться имеющимися финансовыми ресурсами. Велика вероятность потратить деньги на совершенно ненужные товары и предметы, о которых в дальнейшем придется пожалеть. В связи с этим бизнесменам рекомендуется не торопиться делать инвестиции в сомнительные проекты.

Рыбы

Рыбы в этот день могут испытывать сомнения относительно целесообразности тех или иных своих инициатив. Возможно, у вас будет недостаточно сильно проявлено волевое начало из-за размытия преставлений. Постарайтесь прислушаться к подсказкам интуиции при принятии важных решений. Но в целом лучше воздержаться от личных инициатив и выполнять то, что ждет от вас начальство.