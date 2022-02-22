Заряжаемся энергией от мира грез — любовный гороскоп на 23 февраля

Сегодня стоит больше мечтать — это позволит нам сделать отношения еще крепче.

Овен

До наступления вечера влюбленные Овны инертны и вряд ли захотят проявить новую инициативу. У многих представителей знака весь наличный запас энергии уйдет в чувственность - и есть надежда, что их партнеры разделят этот настрой. В конце дня может появиться потребность в разнообразии или романтике.

Телец

Пока не настал вечер, влюбленные Тельцы могут рассчитывать на стабильность и предсказуемость. Действия партнера они будут способны просчитать заранее. В конце дня одной или обеим сторонам захочется чего-то нового и вдохновляющего, а предвидеть вектор желаний и общий ход событий станет труднее.

Близнецы

Для романтического свидания или важного диалога с любимым человеком (в том числе для международных переговоров) Близнецам сегодня желательно выбрать вечер: в это время ни одна минута контакта не пропадет впустую. Вдобавок, партнер будет всей душой стремиться произвести на них хорошее впечатление.

Рак

Утром на первом месте для Раков останется чувственная сторона любви и звезды советуют отдать ей должное, в разумных пределах. Вечером многие Раки решат поделиться с любимым человеком своей давней мечтой или мировоззрением, справедливо надеясь на уважение или хотя бы снисхождение к своим взглядам.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам отложить романтическое мероприятие до вечера: именно в это время встреча с любимым человеком принесет радость или надежду. Вы или партнер будете заинтригованы, обольщены и «заколдованы». В этот день магическую власть дает секс. Некоторые желания чрезмерны и рискованны.

Дева

Сегодня утром Девы не захотят ничего менять в своем романе. Даже если их что-то гнетет, они предпочтут оставить все как есть (и часто будут правы). Вечером на них может внезапно снизойти креативное озарение, дух перемен или улучшений. Если их идея будет не по душе партнеру, порыв придется подавить.

Весы

Сегодня романтик в душе Весов незаметно набирает позиции и к вечеру может серьезно потеснить прагматика. Лучшие условия для свидания сложатся к концу дня. Весы, не сумевшие встретиться с любимым человеком по какой-то причине, получат от него известие. Возможно недоразумение из-за благих побуждений.

Скорпион

Сегодня Скорпионам удается органичнее вести себя в любви утром и днем. В это время они отлично чувствуют ситуацию и настрой своего партнера, а также знают свои возможности. Вечером всякий влюбленный Скорпион - романтик и потому слегка оторван от реальности, зато способен на эффектный щедрый порыв.

Стрелец

Утром Стрельцы - скорее скептики, чем романтики, многие из них подвержены разочарованиям и тайным опасениям. Вечер вновь превратит их в мечтателей, но они продолжат скрывать свои чувства, если ситуация не располагает к доверию. Зато в подходящей атмосфере они буквально затопят партнера эмоциями.

Козерог

Влюбленным Козерогам звезды намекают, что сегодня не стоит молить небеса о чудесном исполнении своих желаний: оно возможно, но почти наверняка окажется фикцией. Вечер порадует вас, если вы умеете заряжаться энергией от мира грез, но принесет разочарование, если вы настроены на конкретный результат.

Водолей

Утром Водолеи могут закрыть сердце для любви или упорно скрывать чувства от любимого человека. Сильнее страха потерять шанс у них может оказаться страх поражения. Вечер подарит им надежду на счастливое будущее, но также намекнет, что для исполнения мечты нужен немалый ресурс, денежный или душевный.

Рыбы

Утром Рыбам не чужды реализм и скепсис в делах сердечных. Любой подарок судьбы они примутся придирчиво исследовать на предмет подвоха. Вечером связь с реальностью станет слабее, а надежды и самомнение порой начнут «выходить из берегов». Многие Рыбы могут принять за любовь восхищение или уважение.