Отдыхаем без задних ног — гороскоп на 23 февраля

22-23 лунные сутки. Сегодня не стоит браться за новые дела и важные проекты.

Пока не настал вечер, Луна в Скорпионе может поддерживать страх перед будущим, провоцировать жадность, инертность, подозрительность или гипер-осторожность. Вечером Луна в Стрельце создаст противоположный настрой, в котором преобладает идеализм, романтизм или интерес к расширению возможностей. Не исключен мистический ореол вокруг отдельных персон, особенно духовных лиц, идейных лидеров и загадочных экзотических фигур. Возможно увлечение тайным, «альтернативным» или ложным авторитетом. Стоит отсеивать иллюзии, ведя дела с иностранцами.

Овен

Утро Овны встретят под влиянием вчерашних событий и вызванных ими чувств. Основная часть дня подходит для завершения тайных сложных инициатив, а также для работ, связанных с выплатой долгов и налогов, получением компенсаций, исправлением критичных ошибок и укреплением безопасности. Вечером захочется сменить обстановку и получить больше простора, не исключен романтичный или философский настрой.

Телец

Сегодня планы Тельцов могут оказаться тесно связанными с настроением нужных им людей - например, партнеров или сотрудников. Завершать вчерашние совместные работы звезды советуют в первой половине дня, так как вечером обстоятельства изменятся, может появиться легкомысленный авантюрный настрой и небрежность в мелочах. Лучше, если вечерние действия будут контролироваться и совершаться по инструкции.

Близнецы

Утром и днем Близнецам не стоит выпадать из рабочего режима. Налаженный рутинный процесс можно пустить на самотек: многие дела пойдут по инерции и сбои маловероятны. Вечер лучше освободить для плановых или неожиданных встреч: не исключается приглашение на мероприятие, важное для карьеры, может открыться возможность для учебного занятия, дистанционного собеседования или юридической консультации.

Рак

Сегодня звезды рекомендуют Ракам с толком использовать утренние часы: в это время маловероятны новые прорывы в интересующей сфере, но можно закрепить положительный эффект или закрыть сюжет на удачной ноте. Вечер усилит желание сделать доброе дело или мотивирует на расширение своих возможностей. Может возрасти интерес к работе за рубежом или в международной компании, в сфере туризма или медицины.

Лев

Основную часть этого дня Львы проведут под впечатлением семейных или других важных событий своей частной жизни. Это время повышенной эмоциональности, но пониженного оптимизма. Не исключены недомогания психосоматического происхождения. Возможен интерес к прошлому и «корням», мистике и магии. Вечер подарит более оптимистичный философский настрой и поможет закрыть глаза на некоторые трудные нюансы.

Дева

Утром звезды обещают Девам стабильную обстановку вокруг, что не обязательно будет положительным знаком: события могут зависнуть и в негативной стадии. Если что-то не так, вам придется набраться терпения. Вечером фокус внимания сместится на текущую локацию (дом, офис), где вам вряд ли достанется хозяйская роль. Скорее всего, там уже есть авторитетное лицо: родитель, хозяин, партнер, важный гость.

Весы

Сегодня звезды не советуют Весам делать покупки: они могут быть с изъяном или иметь солидный «возраст». Вплоть до вечера многое будут диктовать эмоции, в том числе навеянные домашней обстановкой. Не стоит принимать в это время решения и приступать к новым делам. Вечером полезно сменить обстановку, совместив приятное с полезным. Возможна новость, информативная прогулка или интригующая встреча.

Скорпион

Пока не настал вечер, Скорпионы могут руководствоваться своими собственными привычками и нуждами, а также работать на свои цели, амбиции, надежды и мечты. Несмотря на далеко не идеальные условия, многие Скорпионы сохранят влияние на свое окружение и смогут воспользоваться им в своих интересах. Вечер сулит прилив чувств и всплеск авантюризма, стоит тщательнее просчитывать крупные траты и вложения.

Стрелец

До наступления вечера у Стрельцов возможен упадок сил или период уныния. В это время лучше побыть в уединении, снизить нагрузки, восстановиться после дел или дать себя время для усвоения впечатлений. Вечером многих Стрельцов ждет душевный подъем (особенно если они рождены в ноябре). Чтобы избежать чрезмерного самомнения и завышенных надежд, им стоит отнестись к себе и ситуации с долей юмора.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит быть терпеливее и не поддаваться иллюзии: именно ею может оказаться вечернее везение на грани волшебства. При этом проблема будет заключаться не в радикальной ошибке, а в неверной расстановке акцентов или в неизжитой духовной слабости, которой вы до сих пор иногда поддаетесь. Стоит быть внимательнее, общаясь с малознакомым близким окружением и ведя дела с иностранцами.

Водолей

Утром Водолеям важно не поддаться негативным мыслям. Может пригодиться неприхотливость, умение держать паузу, доля недоверия в общении с начальством и работодателями. Вечером легко перейти к завышенным надеждам, вере в ложные авторитеты или искаженные ценности. Не помешают гарантии, если вы делаете крупные материальные и моральные вложения в конкретных людей, дорогие вещи или заманчивые проекты.

Рыбы

Сегодняшний вечер для Рыб - время манящих целей и стратегических рисков. Возможны обольщения при выборе профессии, имиджа, учителя, мировоззрения, места проживания, личной миссии. Опасно гнаться за мечтой на волне амбиций, не считаясь с реальностью: можно выступить в роли ложного авторитета, стать лицом не того проекта. Важна верная линия поведения в общении с иностранцами и влиятельными людьми.