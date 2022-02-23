Позволяем себе чуточку больше — гороскоп на 24 февраля

23-24 лунные сутки. Сегодня Луне под влиянием Юпитера скучна прагматичная и эмоционально сухая деловая картина событий.

Она просит немного простора для маневра, встряски и «выхода в верхние слои атмосферы», а также чуточку юмора, как приправы к пресной стандартной логике. Даже строгий график стоит оживить командировкой, визитом в спортзал, авантюрой, исследованием или вылазкой на природу - так день пройдет куда интереснее, чем в офисе или другом замкнутом контуре. К истине будет увлекательнее идти через иллюзии. Ценным подспорьем станет совет друга, система навигации или другой надежный информационный источник.

Овен

Сегодня даже самые занятые, серьезные, ответственные и целеустремленные Овны в душе могут чувствовать себя романтиками, которые не прочь совместить работу и приключение. Если есть возможность выбрать именно такой стиль действий, звезды советуют пользоваться моментом. Хорошо отправиться в командировку, найти время для спорта или для лишней прогулки с питомцем. Также день неплох для исследований.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что этот романтичный и динамичный день хорош для авантюры - при условии, что она не является хаотичным набором случайных импульсов, а подчинена цели или плану. Настроившись на приключение, сегодня можно неожиданно легко взять препятствие, лихо пройти рискованный тест или справиться со сложным делом, которое в другие дни и в других обстоятельствах вызывает у вас страх.

Близнецы

Сегодня Близнецам трудно доверять своему окружению полностью - особенно, важным персонам, начальству и иностранцам, учителям и юристам - но у них есть подстраховка, снижающая риск иллюзий и искушений. Это может быть системное образование, информированность, официальный документ, владение языком собеседника. Слабым местом в эти сутки может стать идеализм (особенно обожествление отдельных людей).

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам строго придерживаться инструкций - или брать в помощники дисциплинированных проверенных профессионалов. Медицинскую и другую поддержку стоит искать у специалистов или в официальных сервисах. Это лучшая защита против обольщения дутыми авторитетами и «светилами» в интересующей вас сфере, а также против недоразумений, возникающих в пути и при общении на чужом языке.

Лев

Этот день для Львов изначально удачен, однако в сложившихся обстоятельствах они рискуют использовать везение себе во вред. Их может подвести чрезмерность личных запросов в интересующей сфере, в сочетании с идеализмом или излишней эмоциональностью. Не помешает подстраховка в виде грамотного консультанта, ответственно настроенного партнера или честного совета от верного (желательно старшего) друга.

Дева

Сегодня Девам предстоит мудро вести себя дома, в офисе и, особенно в гостях. В зависимости от ситуации стоит изучить правила или местные обычаи, привычки хозяев, нужды своих домочадцев или подопечных. Возможно, именно вам придется потесниться или взять на себя ответственность за порядок. Не стоит обольщаться внешним гостеприимством: нарушение традиций или системы будет расценено как неуважение.

Весы

Задав Весам сеть маршрутов или вектор интересов, этот день не лишит их права выбора целиком. Он неплох для целевых командировок, предметного общения, учебы, исследований, изучения библиотек и архивов, может расширить кругозор писателя, ученого, программиста, переводчика, педагога, медика. Официальные контакты и плановые поездки обрастут интригующими моментами, пополнится лист вопросов и ожиданий.

Скорпион

Сегодня одним из искушений для Скорпионов может стать расточительность. Причиной часто будут сильные чувства (например, романтические, творческие или родительские). Также подтолкнуть к тратам может экзотичная обстановка или общее нестабильное душевное состояние. Неожиданной опорой способны стать «нелюбимые» правила и советы от друзей, семьи, коллег или земляков, а также домашние средства связи.

Стрелец

Сегодня Стрельцам нелегко управлять масштабом своих желаний. Они могут забыть о мере в гостеприимстве, сентиментальности, щедрости, надеждах и мечтах, поглощении еды или напитков. Не исключается небрежность в быту, лень, самообольщение, претензия на авторитет или на расширенное пространство. Логично и трезво мысля, многие Стрельцы все же будут производить впечатление людей «не от мира сего».

Козерог

Козерогам сегодня не стоит заниматься ответственной работой, а также начинать долгий путь, если в нем нет необходимости. Обстановку этих суток лучше рассматривать как поле для экзотических приключений, которые можно прервать в любой момент и в которых заранее есть план (инструкция). Важно учитывать самочувствие, так как при любых перегрузках возрастет вероятность обострения скрытых недомоганий.

Водолей

Сегодня Водолеи могут возлагать слишком много надежд на будущее или неверно представлять себе цену их исполнения. Звезды рекомендуют быть внимательнее в любых расходах, которых вы считаете для себя крупными: в эти сутки легко стать жертвой идеализма и пустить на ветер часть ценностей. Есть риск нерационально распорядиться призом, даром, личным ресурсом или талантом, коллективными средствами.

Рыбы

Сегодня судьба манит Рыб вполне подходящей и достойной целью, но с ложной составляющей. Часто дело будет лишь в акцентах, с которыми стоит тщательно разобраться. Опасны гордыня, самообольщение и идеализация другого человека. Хорошая подстраховка - независимый источник информации и оценок. Возможно, вам вновь пригодится проверенная программа, база данных или посещение профильного сообщества.