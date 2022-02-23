Отказываемся от всего ненужного — финансовый гороскоп на 24 февраля

Сегодня нужно разорвать отношения и с людьми, и с ситуациями, которые тянут нас назад.

Овен

Овнам рекомендуется ориентироваться на сотрудничество с динамичными деловыми партнерами, готовыми действовать без промедления и раскачки. Успешно проходит учеба и обмен опытом с коллегами из других регионов. Служебные командировки пройдут без осложнений. Бизнесменам рекомендуется выходить на контакт с иностранцами и обсуждать предложения о сотрудничестве.

Телец

Сегодня Тельцы смогут решить основные текущие дела и сделать чуть больше того, что планировали. Очень важно правильно распределить рабочее время, соблюдать дисциплину и придерживаться графика. Можете рассчитывать на поддержку со стороны коллег и подчиненных. Не отвлекайтесь на посторонние вопросы и настройтесь на упорный труд.

Близнецы

Близнецам рекомендуется использовать этот день для творческой деятельности, когда требуется находить оригинальные решения в нестандартных ситуациях. Успешно проходят рекламные мероприятия. Открытый стиль поведения будет эффективнее. Вы сможете предложить нечто новое в своей работе, что позволит повысить результативность труда.

Рак

В процессе повседневной работы звезды советуют Ракам ориентироваться на поддержку со стороны тех коллег, с кем у вас установились хорошие личные отношения. Следите за порядком на рабочем месте. Вы должны быть уверены, что все, что требуется для работы, лежат на своих местах. В этом случае вы не будете напрасно терять время.

Лев

Если Львам что-то непонятно в профессиональной деятельности, то не стесняйтесь спросить совета у более опытных коллег. Особенно это относится к тем, кто проходит производственную практику в рамках обучения. Хороший день для исправления ранее допущенных ошибок. Успешно поработают мастера сервисных центров по ремонту автомобилей и бытовой техники.

Дева

Девы смогут получить наибольшую финансовую отдачу от тех дел, которые уже близки к полному завершению. Не бросайте дела на полпути, умейте дожимать их, получая максимум возможного. Можете рассчитывать не финансовую поддержку от родственников или членов семьи. Старайтесь не оставлять недоделанную работу на завтра, даже если для этого потребуется подольше задержаться на рабочем месте.

Весы

Весам рекомендуется усилить активность в расширении и укреплении деловых связей. Оптимистичный настрой и уверенность в своих силах поможет вам добиться успеха в делах. Хорошо проходят деловые поездки, знакомства, обсуждения вопросов сотрудничества. Можно продвигать сразу несколько проектов в параллельном режиме.

Скорпион

Скорпионы имеют шанс повысить сегодня свои доходы. В первую очередь это относится к тем, кто имеет несколько источников доходов, занимается дополнительной подработкой в свободное от основной работы время. Также это хороший день для хлопот по получению всевозможных льгот, компенсаций, субсидий и иных форм материальной помощи.

Стрелец

Несмотря на повышенную эмоциональность, Стрельцы смогут быстро сориентироваться при резких изменениях конъюнктуры и внешних обстоятельств. Полагайтесь на подсказки интуиции при принятии решений. Также старайтесь действовать инициативно, на опережение и с прицелом на перспективу. Советы друзей и единомышленников пойдут вам на пользу.

Козерог

Козерогам сегодня важно действовать строго по заранее составленному плану. Если сможете выдержать график работ, то успех гарантированно придет к вам. Также вам может оказать поддержку влиятельный покровитель. Хороший день для использования методов тайной дипломатии в карьерном продвижении. Рядовые сотрудники могут получить предложение выйти на работу во внеурочное время.

Водолей

Водолеи сегодня смогут быть эффективными, даже работая в условиях ограничений. Более того, наличие препятствий и ограничивающих обстоятельств может способствовать вашей мобилизации, сделав вас более собранными и дисциплинированными. Также это хорошее время для профессионального обучения. Успешно пройдут служебные командировки и работа вахтовым методом.

Рыбы

Если Рыбы почувствую, что что-то мешает двигаться вперед, то сегодня рекомендуется принять радикальные решения и отказаться от того, что является тормозом. Возможно, речь может идти о какой-то привычке поступать так, а не иначе. Руководящим работникам удастся провести мелкие структурные реформы. В целом все это может повысить результативность вашей работы.