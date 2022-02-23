Смотрим на отношения реально — любовный гороскоп на 24 февраля

Сегодня нам придется взглянуть на нашу любовь трезвым взглядом.

Овен

Овнам звезды напоминают, что в любви есть место разным вещам - приключению, подвигу, тайне, небесному и земному, смешному и серьезному - и сегодня как раз такой день. Более того, можно непринужденно совместить все перечисленное «в одном флаконе», не нарушив правил и установленного порядка вещей.

Телец

Сегодня звезды советуют влюбленным Тельцам не терять голову, но и не быть слишком унылыми, серьезными и осторожными. Самое время отправиться вместе с любимым человеком в познавательный вояж или испытать минуту легкого драйва. Свободные Тельцы могут встретить любовь в командировке или на тренировке.

Близнецы

Сегодня Близнецы склонны мыслить трезво - но быстро теряют нить разговора, едва завидят на горизонте объект своих чувств. В этом случае, они рискуют утратить волю и превратиться в мягкий воск. Любимый человек может видеться им не простым смертным, а небожителем, ненадолго сошедшим к ним с Олимпа.

Рак

Сегодня влюбленным Ракам стоит точнее выражать свои мысли и, особенно просьбы - в противном случае их благие намерения встретят препятствие. Звезды обещают скорее забавное, чем драматичное развитие подобной ситуации, но если Рак впечатлителен, недоразумение может оставить в его душе отпечаток.

Лев

Сегодня звезды обещают влюбленным Львам подарок, которым им следует мудро распорядиться - в противном случае он принесет им больше вреда, чем пользы и больше хлопот, чем счастья. Причиной может стать чрезмерная чувственность или неумеренность в запросах - например, желание получить «все и сразу».

Дева

Сегодня звезды не советуют Девам спорить с близким человеком (молчаливое противостояние и безобидная насмешка тоже расцениваются как «акт протеста»). Искренне понять и честно соблюдать принятые правила особенно важно, если предполагается совместное проживание партнеров с разницей в происхождении.

Весы

Сегодня общение Весов с любимым человеком может напоминать разговор двух друзей-интеллектуалов, для которых оттенки их переживаний на втором плане. Звезды считают, что в этом нет ничего плохого: дружелюбие и взаимное уважение границ в данный момент укрепляют союз больше, чем эмоциональные игры.

Скорпион

Под влиянием сегодняшних настроений влюбленные Скорпионы способны на загадочный широкий жест, который партнер воспримет с смешанным чувством признательности, восхищения и некоторого недоумения. Самим же Скорпионам в этот день может быть трудно трезво оценить свой экстравагантный романтичный порыв.

Стрелец

Сегодня Стрельцы стремятся занять как можно больше места в мире любимого человека - но при этом сами чаще склонны жить в собственной вселенной, где являются безусловными повелителями. Здравые мысли и благие намерения, высказываемые ими в общении, не всегда будут соответствовать их привычкам в быту.

Козерог

На этот день звезды не рекомендуют Козерогам планировать слишком долгое свидание или другое утомительное мероприятие романтического толка: энергии на него может не хватить. Одиноким Козерогам стоит учесть фактор случайности и общую переменчивость, которой сегодня отличается их любовная фортуна.

Водолей

В этот день Водолеи могут перейти от одной крайности к другой. Не исключено, что они засыплют любимого человека знаками внимания, стремясь загладить свою недавнюю сдержанность. Звезды намекают, что любые средства сегодня хороши, если встречают отклик, главное, не отправлять щедрые дары в пустоту.

Рыбы

Сегодня Рыбам может показаться, что они нашли свой любовный идеал. Возможно, это действительно так - но даже в этом случае им не помешает увидеть картину событий и себя в ней объективно, так как иллюзии будут иметь долгосрочный и не всегда приятный эффект. Стоит контролировать приливы своих эмоций.