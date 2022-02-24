Гороскоп на 25 февраля 2022 года — Рамблер/гороскопы

24-25 лунные сутки. Основная часть дня пройдет под влиянием романтичной, непостоянной и непоследовательной Луны «без курса», расположенной в знаке Стрельца.

Вплоть до вечера продлится полоса искушений, временного хаоса в чувствах, надеждах или взглядах. Возможно, придется проверить факт или теорию. Строить точные планы на выходные лучше в самом конце дня: в это время Луна вступит в практичный знак Козерога, умеющий примирять мечты и реальность. Она поможет стать менеджером своих желаний, конкретизировать расплывчатые замыслы и найти конкретный способ их воплощения. Может найтись тайный помощник или покровитель.

Овен

Сегодня даже очень занятые Овны могут позволить себе элементы свободного режима. В зависимости от ситуации это может быть отказ от лишнего официоза, жесткого графика или привязки к одному месту (например, наскучившему офису). Не слишком загруженным работой Овнам стоит отдохнуть, так как ближайшие дни наверняка станут напряженными и энергозатратными. Перед сном придется уточнить планы на завтра.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам относиться к жизни проще и почаще включать чувство юмора. Не стоит отрисовывать в деталях картины возможного будущего или гнаться за конкретным результатом в сиюминутных делах. Приветствуются элементы активного образа жизни (занятия спортом, прогулки на свежем воздухе): пока получает разминку тело, в уме вызревают полезные идеи, которые дадут о себе знать вечером.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит подстроиться к общей атмосфере, избегать проявлений открытой инициативы и прямого высказывания своего мнения. Если состоялся разговор, стоит взять время на обдумывание полученной информации. Вечером не помешает нарастить психологическую уверенность в себе, особенно в сфере карьеры и финансов: ее вам может дать наличие покровителя, тайного резерва или другой подстраховки.

Рак

Сегодня Ракам лучше «плыть по течению», занимаясь рутиной. В случае проблем с самочувствием, приоритетом станет здоровье. Владельцам животных придется уделить время своим подопечным. Особый интерес могут представить нюансы общения с иностранцами. Не стоит рассчитывать на высокую результативность и концентрацию внимания. К ночи на первый план выйдут значимые перспективные партнерские отношения.

Лев

Основная часть этого дня подпитывает эмоции Львов, будит их воображение и подогревает тайные надежды. Реальная продуктивность в дневные часы останется невысокой. Велика вероятность провести время в мечтах о любви, деньгах или закулисной власти. Поздний вечер напомнит многим Львам о связи с «плотным миром» и предложит им конкретные инструменты исполнения их желаний - к счастью, вполне реальные.

Дева

Девам лучше отложить важный шаг на поздний вечер или на завтра. Этот день располагает к изменчивости, подменяет практичность и пользу романтикой или мнимым престижем. Не стоит начинать проект, спешить с заключением сделки, выбором питомца, покровителя, постоянного дома. К ночи возрастут везение и реализм, удастся найти выгодное разумное решение или занять мудрую позицию (в том числе в любви).

Весы

Основную часть этого дня Весам имеет смысл провести в свободном режиме. Полезно побыть вдали от привычной обстановки Весам, уставшим от домашней, производственной или офисной атмосферы: им не помешает морально восстановиться и «набрать воздуха в грудь» перед напряженными выходными. В конце дня напомнят о себе семейные или другие насущные дела, из гостей или с прогулки желательно вернуться домой.

Скорпион

Сегодня Скорпионам нежелательно обольщаться мнимой свободой - иначе они могут свернуть с гарантированного удачного пути на более сомнительный, рискуют поддаться тому или иному случайному соблазну. Возрастет вероятность невовремя выразить чувства, нерационально потратить средства или творческий потенциал. Звезды советуют отложить на поздний час или на завтра все важные решения, включая финансовые.

Стрелец

День побуждает Стрельцов жить не столько в упорядоченной реальности, сколько в хаотичном пространстве своих привычек, желаний и иллюзий. Звезды советуют найти подходящее место в доме, чтобы погруженность в свой мир не выглядела неуместной. Практические пути исполнения желаний подскажет вечер. Именно в конце дня лучше решать задачи практического прикладного характера, включая бытовые и финансовые.

Козерог

Сегодня звезды рекомендуют Козерогам отдых или несложные «факультативные» занятия, но советуют не затягивать их до вечера. Важно удержаться от искушения преждевременно набрать темп или начать случайный проект. Можно пополнить знания, проверить теорию, уточнить план или список контактов. Настоящий старт предпочтительнее завтра, но некоторых Козерогов он ждет с опережением, возможна хлопотная ночь.

Водолей

Сегодня Водолеи могут позволить себе роскошь быть мечтателями, предаваясь заманчивым надеждам в полном одиночестве или участвуя в коллективном «сеансе предвидения будущего». Утром их вдохновение и вера часто будут соседствовать с идеализмом в материальных и (или) моральных вопросах - но к ночи судьба начнет давать им варианты решений, помогающие не попасться в финансовую или этическую ловушку.

Рыбы

Сегодня Рыбам нелегко принять важное решение. Вплоть до вечера им могут затуманивать горизонт их собственные желания, надежды или амбиции, вкупе со старыми иллюзиями. Возможно завышение своей роли или чужих возможностей, истинное или мнимое столкновение идей и авторитетов. Сделать правильный ход будет трудно, не определившись с мировоззрением. На верный путь удастся встать лишь в конце дня.