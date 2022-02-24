Грезим о будущем вместе — любовный гороскоп на 25 февраля

Сегодня очень важно спланировать ближайшие недели вместе со второй половинкой.

Овен

Сегодня звезды предлагают влюбленным Овнам выйти за пределы повседневной суеты с ее конкретикой, не нагнетать напряженность и не заострять лишний раз имеющиеся противоречия. Хорошо оказаться вместе с любимым человеком в заманчивой атмосфере беззаботности и неопределенности, выбраться на природу.

Телец

Тельцам эти сутки несут романтичный настрой, но также налет непостоянства и легковесности. Свободным Тельцам не стоит спешить с выводами относительно сегодняшних романтических знакомств: они не вселяют уверенности. Утро даст ощущение случайности и мимолетности, а вечер - подвоха и двойственности.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам не стремиться в своих любовных отношениях к явному лидерству, в том числе интеллектуальному и духовному. В этот день важнее «переварить» уже полученную информацию, чем делиться новой. К ночи можно дать волю страстям, при условии, что они контролируются разумом.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам отложить важные романтические мероприятия на вечер. Многим Ракам будет выгоднее не проявлять собственную инициативу, а дождаться шага «с той стороны». Заманчивые мечты, спровоцированные ожиданием вечерних событий, станут для многих Раков перманентным фоном этого дня.

Лев

Сегодня Львы на мощной чувственной волне и порой теряют связь с реальностью. Многие Львы готовы подарить себе и любимому человеку целый мир счастья. Это время больших надежд и нескромных желаний. Важно не растерять богатство чувств до вечера, именно он подскажет конкретные пути воплощения фантазий.

Дева

День способен временно лишить влюбленных Дев надежной опоры. В созданной им атмосфере для них велико искушение погнаться за миражом или престижем, а также начать сомневаться в своих или чужих чувствах. Точка равновесия вернется ко многим Девам лишь в самом конце дня и тогда все пойдет на лад.

Весы

Весам день поможет оказаться вдали от источника напряжения. В одиночестве или вместе с партнером, зависит от ситуации. Одни Весы будут радоваться выпавшей удаче, другие - возможности отложить неизбежное. К ночи эмоциональная атмосфера уплотнится, и назревший вопрос может быть «поставлен ребром».

Скорпион

Сегодня истинная удача уготована Скорпионам в любви в позднее вечернее время, а некоторым представителям знака придется подождать ее чуть дольше - до завтра или послезавтра. Все фантастические удачи, которые дарит им этот день, окажутся либо иллюзией успеха, либо нерациональной тратой ресурсов.

Стрелец

Сегодня Стрельцы рассеянны и мечтательны. Не только одинокие, но и состоящие в отношениях Стрельцы способны полностью уйти в мир своих грез. В конце дня звезды начнут ненавязчиво подсказывать им практические пути реализации их надежд, и все, что им потребуется - прислушаться к голосу реальности.

Козерог

Сегодня звезды предупреждают Козерогов о нежелательности преждевременной любовной инициативы. Самые энергичные и нетерпеливые Козероги могут сделать свой ход ближе к ночи, а самые медлительные и осторожные получают дополнительное время на подготовку и возможность действовать в предстоящие выходные.

Водолей

Этот день влюбленные Водолеи способны провести в грезах о будущем. При этом они часто будут пренебрегать материальной стороной вопроса, а иногда упускать и моральный аспект. Если они в чем-то ошиблись, то уже вечером, ночью или в ближайшие выходные судьба укажет им на их практические просчеты.

Рыбы

Сегодня звезды до вечера держат Рыб в эмоциональной неопределенности и лишь в самом конце дня намерены подтолкнуть их на верный путь. Многие Рыбы выйдут на него сами, если честно признаются себе в своих запросах, ожиданиях и возможностях. В рамках разумного им не стоит снижать планку в любви.