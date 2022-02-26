Наши сердца соединят звезды — любовный гороскоп на 28 февраля-6 марта

На первую неделю первого весеннего месяца по-прежнему будет распространяться ситуация благодати небес в сфере личной жизни.

Все еще длится аспект соединения Марса и Венеры, которые шествуют по Козерогу, что несет прекрасную сексуальную и человеческую совместимость как любовникам, так и супружеским парам. Особенное везение и гармонию испытают пары, в которых женщина сдержанна на эмоции и добродетельна, а мужчина активен и настойчив. Если в этот период времени пара сыграла свадьбу или объявила о помолвке, то эти отношения, вероятнее всего, не разобьют никакие обстоятельства и коварные действия окружающих — этих людей соединили сами звезды. Те, кто в эти дни познакомился или съехался для совместного проживания, имеют высокие шансы построить прочные и нежные отношения, которые могут со временем перерасти в крепкую семью. Всю неделю положительные планетарные аспекты будут последовательно сменять друг друга, что укрепит положительные тенденции в любовной сфере. Так, Солнце в начале недели окажется в секстиле с Ураном, а в середине недели — в соединении с Юпитером. Меркурий между тем соединится с Сатурном, Венера и Марс — в соединении с Плутоном и в тригоне с Северным Лунным узлом. Время благоприятствует мужской щедрости и женской благодарности — именно сейчас у мужчин будет большое желание заработать лишние деньги, чтобы порадовать своих возлюбленных подарками и приятными сюрпризами. Также это отличное время для признаний в любви и для того, чтобы сделать решительный шаг типа предложения руки и сердца — почти наверняка оно будет принято с взаимной радостью. Любовные знакомства в эти дни будут очень успешными. Супругам удастся внести в свои интимные отношения ветерок романтики, освежить свои интимные отношения, многим мужчинам удастся либо хорошо заработать, либо вырасти в социальном статусе, что не может не порадовать их женщин.

Любовный гороскоп на неделю 28 февраля - 6 марта 2022 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы

Овен

Эта неделя плавно или резко переводит роман Овна в новую фазу. Вектор перемен окончательно утвердит уик-энд. Приятным нюансом станет единство мнений: если вам по душе открывшаяся перспектива, то и партнера она устроит, можно браться за руки и смело шагать в общее будущее. Значимы дни 4 и 5 марта.

Телец

На этой неделе Тельцы и их партнеры перед новым поворотом пути. Возможно, им предстоит на время стать «просто друзьями» или подчиниться субординации. Возрастает риск встать на путь расставания, дистанции или конфликта. Укрепить отношения можно в среду и четверг, за счет идеалов общего будущего.

Близнецы

К Близнецам звезды спешат с доброй новостью: их затяжные любовные трудности подходят к концу. Однако нежелание кризиса сдавать позиции делает эту неделю непростой, и не исключено, что она будет держать вас в напряжении до последнего момента. Не рекомендуется завязывать в этот период новые отношения.

Рак

На этой неделе совет звезд Ракам таков: примите партнера со всеми его «багами». Ситуация меняется и вскоре вы можете начать скучать даже по тому, что сейчас вас злит и нервирует - например, по его ревности, провокационным шуткам или навязчивому вниманию. Хорошие дни для свиданий - среда и четверг.

Лев

Эта неделя ведет отношения Львов к критическому рубежу, на котором внешняя инициатива переходит к партнеру. Самим Львам остается осваивать новую роль, искать в ситуации скрытые плюсы и учиться управлять своими эмоциями, в чем им помогут среда и четверг. В воскресенье возможен сюрприз или стресс.

Дева

На этой неделе звезды рекомендуют Девам пользоваться любым шансом укрепить романтические отношения - так как они, по воле неумолимых обстоятельств, уже перестраиваются на новый формат. Не исключено, что уже в воскресенье придется столкнуться с каким-то обескураживающим сюрпризом или новшеством.

Весы

Главная задача Весов на этой неделе - не испортить близкие и ценные для себя отношения. Пройдя вместе серьезный кризис, было бы обидно сорваться на выходе из «крутого пике». Но и сглаживать острые углы сверх меры не стоит: именно правильно прожитый финальный конфликт выведет союз на новый уровень.

Скорпион

Скорпионам стоит использовать на полную мощность возможности, которые дает им середина этой недели. Свидание, состоявшееся в среду или в четверг, даст их роману отличную подпитку, которая не будет лишней на пороге надвигающихся непростых событий. В понедельник и воскресенье не исключены сюрпризы.

Стрелец

Влюбленным Стрельцам не стоит нервничать, если острые события этой недели их дезориентируют: короткий кризис закончится не так уж плохо. Главная трудность момента - поиск баланса между привычным сценарием отношений, к которому хочется вернуться, и уже успевшей «пустить корни» новой ситуацией.

Козерог

Для влюбленных Козерогов эта неделя станет знаменательной, так как покажет им плоды их усилий за последние месяцы. Любой шаг в любви рискован - но если вы считаете нужным его сделать, вам лучше поспешить, чтобы не опоздать. Для такой финальной инициативы звезды советуют выбирать среду или четверг.

Водолей

Для Водолеев неделя начнется и завершится романтичным сюрпризом. Они могут внезапно изменить свое мнение или тактику, заново влюбиться. Хорошая новость: любовный кризис поддается контролю. Многие Водолеи сохранят способность мыслить логически и правильный расчет даст им ключ к управлению романом.

Рыбы

На этой неделе звезды советуют Рыбам выбирать для свиданий среду или четверг. Уик-энд намекнет на вынужденные перемены, задающие режим общения на март. Не всегда будут злом временные препятствия - например, наметившаяся дистанция или разлука может стать естественной и полезной проверкой чувств.