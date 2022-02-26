Ждем большую прибыль — финансовый гороскоп на 28 февраля-6 марта

Вся неделя ознаменуется активной динамикой деловой жизни, высокой скоростью бизнес-процессов и прекрасными финансовыми результатами во всех рыночных нишах.

Именно сейчас у бизнесменов есть возможность подписать выгодные и масштабные контракты, которые в будущем долго будут приносить весьма весомые прибыли. Люди, строящие карьеру, растущие профессионально, трудолюбивые и внимательно относящиеся к делу, именно сейчас легко могут доказать начальству, что они достойны повышения в должности и зарплате. Так что если у вас есть реальные достижения, и вы принесли компании пользу, смело презентуйте их руководству, есть все шансы, что вы получите достойную награду. А если вы почувствовали на текущей работе потолок в своем карьерном и денежном росте и начали задумываться о смене места службы, то текущая неделя — это самое лучшее время действовать в этом направлении, найдете быстро и будете долгие годы довольны своим новым местом. 1–6 марта Солнце сначала встанет в аспект секстиля к Урану, затем — в соединение с Юпитером. Меркурий одновременно соединится с Сатурном, Венера и Марс, идя в соединении, догонят Плутон и войдут в тригон с Северным Лунным узлом. В это время многие компании, продукт которых перестал быть востребован на рынке, могут начать массово закрываться. Однако также массово будут открываться новые компании и новые направления и проекты в старых компаниях, где будет внедрена инновационная составляющая, как в продуктах, итак и в методах организации процессов, особенно в руководстве персоналом. В деловом поле появятся яркие, харизматичные лидеры, внимание к которым будет приковано как у представителей делового мира, так и широкой общественности. Найдется много работы на этой неделе у психологов, коучей и эзотериков всех профилей, так как они понадобятся представителям бизнеса для совершения качественного финансового скачка «вперед и вверх».

Овен

На этой неделе Овнам следует ориентировать себя на получение, прежде всего, материальной выгоды, выраженной в финансовом эквиваленте. Конечным смыслом любой работы чаще всего являются деньги, и на этой неделе вам, возможно, удастся увеличить свои доходы. Причем рост доходов может быть как прямым, за счет работы по основному месту, так и дополнительных, за счет неофициальной подработки. Это удачный период для проведения научных и маркетинговых исследований. Возможно, вы получите доступ к некой ценной конфиденциальной информации, благодаря которой сможете составить себе правильное представление о происходящем. Все это обезопасит вас от ошибочных решений. Начальство может предложить вам выйти поработать на подмену заболевшего коллеги. Если специфика вашей работы предполагает дополнительную подработку, то для этого сейчас складывается благоприятная ситуация. Можно обращаться к работодателю с просьбами о льготах или о получении компенсации за транспортные расходы до места работы.

Телец

Тельцы на этой неделе преуспеют при работе в составе группы единомышленников. Если ваша работа не связана с индивидуальной ответственностью за результаты своего труда и предполагает коллективную ответственность, то дела могут сложиться благополучно. Это прекрасное время для проведения проектно-конструкторской работы, когда приходится всем коллективом решать творческие задачи. Не пропускайте собрания акционерных обществ или профсоюзные собрания. Также это благоприятный период для самообразования с использованием обучающих аудио и видео курсов. Звезды советуют заниматься долгосрочным планированием своей деятельности. Используйте в полной мере подсказки интуиции и советы друзей – они будут вам полезны. Вы сможете идти на шаг вперед и обгонять конкурентов за счет действий на опережение. Возможно, перед вами откроются новые перспективные направления для развития бизнеса. Не пренебрегайте техническими новинками и компьютерными технологиями – это может в разы увеличить производительность труда в отдельных участках работы.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе благоприятное время для контактов с начальством. Возможно, вам дадут поручение по работе, которое подчеркнет ваши особые доверительные отношения с начальством. Не исключено, что вам предложат занять более высокую должность. Если же вы уже занимаете определенную руководящую должность, то в течение недели вам будет поступать ценная информация, которая прояснит многие непонятные до сих пор моменты. Безработные смогут найти ту работу, которая соответствует вашему профессиональному призванию. Удачный период для принятия управленческих решений руководящими работниками. При этом постарайтесь наиболее важные дела решить до середины недели. Другое позитивное направление может быть связано с появлением вариантов для дополнительной подработки на полставки или по совместительству. Если вы что-то умеете делать на профессиональном уровне помимо основной работы, то можно публиковать объявление с предложением своих услуг. Доходы от частной подработки могут быть вполне сопоставимы с доходами от основной работы.

Рак

У Раков эта неделя связана с усилением интеллектуальной активности, что может положительно отразиться на результатах умственного труда. Те, кто проходит профессиональное обучение, смогут успешно овладеть сложным учебным материалам. Даже те, кто уже работает, смогут повысить уровень квалификации в ходе обмена мнениями со знающими и опытными коллегами. Возможно, вы войдете в контакт с человеком, который передаст вам ценный опыт и многому вас научит. Используйте все имеющиеся в вашем распоряжении возможности для накопления потенциала профессиональных познаний. Это может способствовать укреплению вашей деловой репутации. Ваш авторитет повысится благодаря тому, что вы сможете продемонстрировать глубину профессиональных познаний. Бизнесменам рекомендуется задуматься о новых перспективных направлениях бизнеса. Возможно, имеет смысл совершить ознакомительную поездку за границу с целью изучения потенциала тамошних рынков. Те, кто специализируется на дальних перевозках грузов и экспортно-импортных операциях, получит шанс для продвижения в бизнесе.

Лев

Львам на этой неделе, возможно, удастся преуспеть в делах, связанных с финансовыми рисками. В вашем распоряжении могут оказаться заемные финансовые ресурсы, которые вы сумеете с выгодой использовать. Это удачное время для открытия банковских счетов и размещения в них депозитных вкладов. Руководящие работники смогут провести небольшие, но весьма успешные реформы, в результате которых повысится эффективность управляемых вами структур. Бизнесмены могут участвовать в тендерах и получить выгодный госзаказ. Также неплохие шансы добиться положительных сдвигов в своей карьере. Возможно, внешние обстоятельства поставят вас перед необходимостью выбора, причем времени на обдумывание вам дано не будет. Полагайтесь на свою интуицию, свое внутреннее самоощущение и поступайте в соответствии с этим. Это может быть решение о смене работы или какой-то реформе или изменении в режиме и условиях работы. Не бойтесь перемен – они могут привести к укреплению ваших позиций.

Дева

На этой неделе звезды советуют Девам внимательнее прислушиваться к пожеланиям деловых партнеров и клиентов. Именно от точного исполнения договоренностей будет зависеть укрепление вашей деловой репутации и ваш профессиональный успех. Возможно, вас попросят выступить в роли посредника в важном споре, и вы сможете успешно проявить себя в качестве миротворца. Это хорошее время для урегулирования юридических споров – можно подавать исковые заявления в суд о возмещении материального ущерба. Особенно успешно пойдут дела у тех, кто занимается индивидуальным обслуживанием клиентов. Вашей работой клиенты могут остаться довольны, и вы получите немало благодарных отзывов. Это хорошее время для учащихся вузов и на курсах повышения квалификации. Вы сможете не только прочно усвоить учебный материал, но и подтвердить свои знания, сдавая экзамены, защищая дипломные работы. Ваши экономические возможности расширятся за счет вовлечения других людей в сферу ваших интересов. Успешно пойдет работа в сфере услуг.

Весы

Весам на этой неделе, вероятно, удастся проявить свои технические таланты при выполнении любого рода деятельности. Особенно это относится к тем, кто работает в ремонтных мастерских или в офисе и имеет дело с техникой. Старайтесь вникать в детали и тонкости в работе с техникой и досконально разбираться с любыми неполадками – именно так и вырабатывается настоящий профессионализм в работе. Особенно это относится к мастерам сервисных центров по ремонту автомобилей или бытовой техники. Также это хорошее время для прохождения производственной практики учащимися вузов и колледжей. Вы сможете получить много полезных навыков. Также вы сумеете почувствовать связь между теоретическими знаниями и их практическим применением. Удачное время для изобретателей, рационализаторов, инженеров. У вас может быть много работы, однако вы сможете справиться со всеми делами благодаря успешному деловому взаимодействию с коллегами и подчиненными. Возможно, в вашем трудовом коллективе появится новый сотрудник, с которым у вас установятся доброжелательные отношения.

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе хорошее время для поисков работы путем публикации резюме на соответствующих сайтах интернета или через участие в конкурсах и собеседованиях на замещение престижной вакантной должности. Внешние обстоятельства благоприятствуют вам в решении вопросов профессиональной реализации. На собеседованиях с потенциальными работодателями вы сможете произвести хорошее впечатление. Успешно поработают представители профессий, связанных с индустрией моды, туризма, спорта и развлечений. Усиливается ваш творческий потенциал. Вы сможете успешно справиться с новой работой, в которой у вас имеется мало опыта. Дело в том, что сейчас вы способны быстро обучаться и адекватно реагировать на нестандартные ситуации. Также можно пробовать свои силы в новых видах деятельности, новых профессиях. Доходы стабильно растут у тех, кто работает на сдельной системе оплаты. При выполнении услуг клиенты могут остаться довольны вашей работой.

Стрелец

У Скорпионов эта неделя складывается благоприятно для выполнения текущей работы. Если у вас есть возможность выбора, то отдавайте предпочтение тем делам, которые вы сможете завершить до конца этой недели. Возьмите себе за правило принцип - не оставлять на завтра то, что можно успеть сделать сегодня, даже если для этого вам придется немного задержаться на рабочем месте. Это позволит выполнить за неделю гораздо больший объем работы, чем обычно бывает. Очень важно правильно выстроить отношения с коллегами по трудовому коллективу. Успехи в работе будут во многом обусловлены тем, что в трудовом коллективе устанавливается гармоничный психологический климат, основанный на взаимопомощи. У офисных служащих могут улучшиться условия труда. Можно обращаться к работодателю с соответствующими запросами. В результате условия труда на рабочем месте могут стать более комфортными. И это может способствовать росту производительности труда. Хорошо заниматься подготовкой отчетной документации и выполнением ремонтно-строительных работ.

Козерог

На этой неделе Козерогам сопутствует удача в любых делах, связанных с информационным и товарно-денежным обменом. Продавцы в торговых точках могут почувствовать оживление покупательского спроса. Можно заниматься поиском информации, относящейся к профессиональной деятельности, обработкой и оформлением документов. Хорошо поработают консультанты сетевого маркетинга – ваши рекламные мероприятия не пройдут впустую. Вы сможете привлечь новых заказчиков и подписчиков. Кроме розничной торговли вы сможете преуспеть и в оптовой торговле. Закупка крупной партии товара, предназначенного для перепродажи, может пользоваться большим спросом и вскоре окажется реализованной. Рекомендуется со всей серьезностью подойти к вопросу укрепления деловых связей. Это та тема, опираясь на которую вы сможете добиться реального прогресса в делах. Вы сможете успешно решать многие вопросы за счет использования информационных, физических и финансовых ресурсов других людей. И это использование не должно быть односторонним – вы со своей стороны должны обмениваться ресурсами, предлагая что-то взамен.

Водолей

На этой неделе звезды советуют Водолеям ориентировать себя на ту работу, которая при небольших трудозатратах принесет максимальный размер материального вознаграждения. И удача будет сопутствовать вам в получении наиболее выгодной работы. Любая работа, так или иначе связанная с недвижимостью, будет для вас выгодной. В частности, вы сможете преуспеть в деле поиска вариантов для купли-продажи жилья или при совершении сделок по аренде, при работе в агентстве по сделкам с недвижимостью. Преуспевают также работники строительных организаций, коммунальных и городских служб. Успешно пойдут дела по подготовке бухгалтерских отчетов и подведению итогов по результатам работы за прошедший период. Бизнесменам рекомендуется делать инвестиции в недвижимость и в техническую модернизацию производственных площадок, магазинов, офисов, мастерских. Успешно пойдет удаленная работа на дому. Также может повыситься результативность труда в семейном бизнесе.

Рыбы

От личной инициативы Рыб на этой неделе будет зависеть если не все, то очень многое в плане деловой активности. Ориентируйте себя на расширение деловых связей. Следует активнее вступать в контакты, совершать поездки. Все, что будет проходить под вашей инициативой, имеет хорошие шансы на поддержку и успешную реализацию. Необходимая вам информация сама придет вам в руки – главное, успеть вовремя её распознать и использовать. Также вы добьетесь прогресса в делах, связанных с торгово-закупочной, посреднической и транспортной деятельностью. Неплохо проявят себя консультанты, социальные работники и менеджеры. Успешно проходят деловые поездки, встречи, работа с документами идет быстро и без проволочек. Важно быть в курсе свежих новостей и быть информированным о текущей ситуации в вашем бизнесе. Это может позволить вас принимать оперативные решения и извлекать выгоду из текущего момента. Чем активнее и инициативнее будут себя вести, тем успешнее пойдут дела. Это хорошее время для старта проектов, начала новых дел.