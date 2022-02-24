Обмениваемся опытом — финансовый гороскоп на 25 февраля

Очень важно в этот день послушать о чужих ошибках, чтобы не совершить свои.

Овен

Сегодня звезды ожидают от Овнов решительных действий, направленных на достижение поставленных целей. Вам следует быть готовыми принимать рискованные решения, чтобы удержать свои позиции. Однако если вы все правильно рассчитаете и сохраните трезвую голову при принятии этих решений, то у вас все получится. Сохраняйте активность, не расслабляйтесь.

Телец

У Тельцов могут быть осложнения с представителями контролирующих и правоохранительных органов. Старайтесь строго соблюдать правила и нормы закона и не искать обходные пути там, где есть открытая прямая дорога. Открытый стиль поведения прибавит вам симпатий в глазах окружающих. Не дайте поймать себя на нарушениях, действуйте строго в рамках закона.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам особое внимание обращать на детали работы и досконально разбираться с техническими моментами. В противном случае ваш рабочий ритм может быть нарушен разного рода техническими сбоями. Оформление договора страхования лучше приостановить. Только очень опытные профессионалы способны уберечь себя от финансовых потерь в этот день.

Рак

Сегодня для Раков важно не просто качественно и в срок выполнить свою работу, но и суметь представить её, презентовать. Старайтесь заниматься теми делами, которые требуют большой творческой самоотдачи. Не рекомендуется вести переговоры с представителями власти и подписывать договора о сотрудничестве. Неблагоприятные внешние обстоятельства могут побудить вас адаптироваться к ситуации для минимизации потерь.

Лев

Львы преуспеют только при условии доведения до конца начатых дел. При этом очень важно действовать последовательно и методично. Метания из стороны в сторону и переключения между разными делами и направлениями – это путь в никуда, в хаос. Воздержитесь от критических замечаний в адрес коллег. В противном случае вы можете получить ответную критику в свой адрес.

Дева

Девам необходимо делать ставку только на проверенную достоверную информацию. Ваша сила сегодня в гибкости мышления и способности находить индивидуальный подход к каждому человеку. Поэтому день складывается удачно для деловых свиданий. Воздержитесь от экспериментов. Попытка что-либо усовершенствовать может привести к обратному эффекту.

Весы

Весам сегодня будет нелегко договариваться о партнерском сотрудничестве, и поддерживать деловые связи на приемлемом уровне. Не исключены резкие изменения таких отношений с тенденцией к их разрыву. Также вам будет непросто находить взаимопонимание с клиентами при работе в сфере услуг. Вместе с тем это удачный день для покупки вещей длительного пользования.

Скорпион

У Скорпионов этот день будет связан с трудностями при общении с людьми и при работе с информационными потоками. Воздерживайтесь от критических замечаний в адрес коллег – это внесет разлад в рабочий ритм. Удерживайте твердо контроль над своими делами, никому ничего не делегируйте. Старайтесь уберечь свою нервную систему от стрессов – и тогда никто и ничто не будет вас отвлекать от работы.

Стрелец

У Стрельцов этот день может быть связан с финансовыми потерями. От убытков вас убережет консервативный неспешный подход к делам и осторожность в расходовании средств. Кроме того, вы можете компенсировать финансовые потери за счет дополнительной подработки. Удачно поработают фрилансеры и те, кто выполняет честные заказы.

Козерог

Козероги, возможно, столкнутся с сопротивлением своим инициативам со стороны внешних обстоятельств. Прежде всего, это может выразиться в разногласиях с деловыми партнерами. Проявляя инициативу в делах, помните о правиле, что «один в поле не воин» - ищите поддержку среди единомышленников и старых верных друзей.

Водолей

Несмотря на множество мелких неурядиц, весьма характерных для этого дня, Водолеи имеют неплохие шансы заручиться поддержкой вышестоящего начальства. Этот день может возвысить тех, кто долго и упорно идет к своей цели, преодолевая на своем пути препятствия. Однако не следует забегать вперед и пренебрегать мелкими деталями в работе.

Рыбы

Финансовое положение типичных Рыб в этот день оставляет желать лучшего. Воздержитесь от инвестиций в коллективные проекты – это наиболее убыточное направление для вас сейчас. Удачно пойдет профессиональное обучение, полезен обмен мнениями с опытными коллегами. Бизнесменам рекомендуется выходить на контакт с иностранцами и обсуждать параметры сотрудничества.