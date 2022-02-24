Астролог рассказал, как укрепить финансовое положение

Почему на этой и следующей неделях деньги и любовь будут под ударом?

Сложный транзит Венеры, и без того надолго застрявшей в строгом Козероге, в ближайший период ждёт очередное испытание – богине чувств, любви и гармонии предстоит буквально в объятиях чуждого ей Марса пройти соединение с тяжёлым Плутоном.

Соединение Венеры и Марса уже работает в полную силу сейчас и событийно уже приносит довольно неутешительные новости – в первую очередь серьёзных происшествий в сфере партнёрских отношений. Но ближайший период, начиная с сегодняшнего дня до 5-6 марта, за счёт соединения с Плутоном может более ярко выявить все шероховатости и низменные черты альянса гендерных планет.

О каких перегибах может говорить рассматриваемая конфигурация планет?

1.Событийно вряд ли обойдётся без страхов за доходы и финансовые накопления, как личные, так и корпоративные. Вполне возможны и разного свойства форс-мажорные ситуации, связанные, например, с банковскими расчётами или угрозой финансового ущерба. Тройное соединение Венеры и Марса с Плутоном потенциально может кардинально переформатировать отдельные, уже налаженные финансовые потоки и денежные партнёрские взаимоотношения, или по крайней мере создать условия для перемен, которые будут иметь место в ближайшем будущем. По тому же типу событий есть смысл ожидать высокой нестабильности на биржах и финансовых/фондовых рынках.

2. Другой ракурс влияния – в Козероге, и под присмотром Сатурна наше соединение так или иначе поднимает планку ответственности и решимости уверенно действовать в парных отношениях, добиваться признания статусов или подводить черту и ставить точку. Как раз такая комбинация планет может создать резонанс и развиваться совершенно непредсказуемо – в целях поставить вопрос ребром, давление и требования партнёров может оказаться слишком радикальным, приводящим к серьёзным конфликтам.

3. Соединение планет с Плутоном добавляет мстительность и маргинальность в действия и суждения, возрастает опасность нахождения в местах большого скопления людей, в первую очередь с 27 февраля по 6 марта.

Здесь нужно дополнительно отметить, что описываемая конфигурация зафиксируется в карте новолуния от 2 марта, поэтому будет иметь своё влияние ещё и на весь лунный месяц до 1 апреля.

В сфере здоровья более уязвимой, требующей внимания, профилактики и щадящих режимов, в течение периода можно считать все органы моче-половой системы и почек. Традиционно опасны в этот период и все виды пластических операций.

Наиболее конфликтные дни периода, когда события могут развиваться по незапланированным сценариям, когда будет трудно найти компромиссы и идти на уступки – 25, 27 февраля,1-4, 6 марта. Ну а с 6 марта Венера и Марс синхронно с разницей в 4 минуты переходят в знак Водолея и это будет другая история.