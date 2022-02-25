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Не даем сбить себя с толку — любовный гороскоп на 26 февраля

25 февраля 2022ГороскопыМарианна Басс

Сегодня мы сможем посмотреть на реальную картину происходящего и сделать выводы.

Не даем сбить себя с толку — любовный гороскоп на 26 февраля
Фото: Кадр из фильма "На расстоянии любви"

Овен

Сегодня Овнам предстоит сочетать дипломатические и бойцовские качества. Им придется активно доказывать свою любовь - и так же энергично отстаивать свою правоту, если между ними и партнером достигли кульминации противоречия. Звезды напоминают, что ради любовной гармонии порой необходим компромисс.

Телец

Сегодня звезды обещают Тельцам удачу в любви, которая порой будет принимать неожиданные и нестандартные формы. Не исключено, что счастливый поворот событий начнется с недоразумения или заминки. Тельцам, ищущим любовь, стоит активнее общаться со своими старыми друзьями и не лениться заводить новых.

Близнецы

Близнецам стоит учесть, что на первом, втором и третьем месте сегодня жизнь чувственная. Не лучший день для отвлеченных разговоров и рассуждений о теории любви. В цене сильные эмоции, конкретные желания и практический опыт (в том числе опыт преодоления противоречий и согласования несогласуемого).

Рак

В этот день Ракам лучше отдать инициативу партнеру и осторожнее подхватывать ее: возможен какой-то подвох. Многим Ракам будет сложно оказаться с любимым человеком в полном уединении из-за приглашения на шумное мероприятие. Не стоит из-за этого унывать: общие новые друзья дополнительно укрепят союз.

Лев

Сегодня звезды приглашают Львов совместить романтику любви и прозу жизни, что звучит для них скучно или абсурдно. На деле этот день дает отличную возможность отточить мастерство в отдельных практических вопросах, от которых зависит уровень получаемых удовольствий или удовлетворение тайных желаний.

Дева

Сегодня Девам не стоит бояться знакомых препятствий в делах сердечных: они ловко обойдут их (скажется долгая практика). Если любовные недоразумения этого дня вызывают у вас замешательство и оставляют в душе неприятный осадок - это значит, что вы не усвоили урок, и вам нужны дополнительные занятия.

Весы

Гармония в любовных отношениях сегодня зависит от Весов ровно наполовину. Неважно, в какую сторону качнулись чаши весов: как только баланс нарушается, «штормит» обоих. Лучшие способы накалить отношения - ревность и претензии, а лучшими способами их сохранить остаются компромисс и взаимная страсть.

Скорпион

Сегодня на пути к своей цели влюбленным Скорпионам придется преодолеть какое-то препятствие, на которое им не стоит обращать особого внимания. Что бы ни случилось, к вечеру барьер исчезнет и путь окажется свободен. Возможно, именно благодаря недоразумению укрепятся ваши позиции в отношениях.

Стрелец

Стрельцам звезды намекают, что моменты истинного счастья сегодня приходят к ним через приключение или решение головоломки. Удача, доставшаяся даром, хороша где угодно, но не в делах сердечных. В свидании должна быть изюминка, и если ее нет, ее нужно организовать. Возможно, это будет стоить денег.

Козерог

Сегодня звезды уже приготовили Козерогам успех, фанфары и красную ковровую дорожку в делах сердечных. Осталось не дать сбить себя с толку нечаянным или намеренным помехам, торжественно вступая на нее. Возможен розыгрыш или случайная заминка. Не будьте отчаянно серьезны, лишний пафос ни к чему.

Водолей

Вместо того, чтобы преследовать отдаленные цели будущего, Водолеям стоит жить здесь и сейчас, пользуясь преимуществами момента. Не время для аскетизма и отстраненности: самое время устроить любимому человеку роскошную встречу и поразить его воображение своим конкретным практическим достижением.

Рыбы

Влюбленным Рыбам события дня помогут заглянуть в будущее или трезво увидеть картину настоящего. В целом, это их порадует. Счастливое стечение событий позволит им укрепиться в своих чувствах и сделать выбор. При этом они не будут кардинально менять жизнь, а лишь сохранят верность своим идеалам.

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