Звезды обещают сюрпризы — гороскоп на 26 февраля

25-26 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге вынуждает на все смотреть глазами практика и реалиста - но намекает, что в жизни есть место и чуду.

Счастливое стечение обстоятельств способно превратить банальную рутинную ситуацию в яркую и вдохновляющую, - например, заставить гордиться плодами общих усилий по преображению материального мира. День хорош для объединения на почве профессионального мастерства, почитания практических идеалов и ценностей, внедрения полезных обновлений и изобретений. Тайный источник везения поможет приумножить прежние резервы. Там, где нет согласия, важно поддерживать баланс интересов.

Овен

Сегодня Овнам принесет успех дальновидность, целеустремленность, готовность жертвовать комфортом, внедрять новшества и доводить дела до конца. Овнам, вооруженным подобным настроем, жизнь будет чаще подбрасывать оригинальные находки, неожиданные удачи и тайные резервы. День потенциально конфликтен и порой противоречив, требует одновременно конкурентоспособности, ловкости и умения идти на мировую.

Телец

Сегодня Тельцы на хорошей волне и многое получается у них автоматически. Они могут рассчитывать на слаженные действия с нужными им людьми (небольшие недоразумения не в счет, особенно если «правят бал» дружба и чувство юмора). В качестве бонуса, звезды сулят неожиданную удачу. Не стоит терять время, если вы хотите расширить или продвинуть оригинальный проект, обратить на себя внимание группы.

Близнецы

Близнецам звезды подсказывают, что сегодня практика важнее теории. Вряд ли принесут ощутимую пользу формальные ритуалы общения и «книжные» знания. Успех обеспечит знание жизни в целом или опыт в конкретном деле. Также может пригодиться поддержка от бывалых ловких друзей. В течение дня возможен критичный момент, связанный с какой-то дилеммой и выбором. Есть шанс неявно продвинуться в карьере.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам ценить сложившийся тандем, но не делать его замкнутой системой. Это подходящий день для расширения сотрудничества, удачу принесет включение партнерского проекта в группу или продвижение совместного бизнеса за рубежом. Внимания требуют знакомые неоднозначные ситуации: при любом уровне взаимопонимания, в них желательно быть дипломатом и следить за балансом интересов.

Лев

Сегодня Львам трудно полностью забыть о конкретных насущных практических обязанностях, а для некоторых Львов они могут стать главной темой уик-энда. Возможно, придется отдать дань служебному долгу, позаботиться о своем доме, бизнесе, подопечных, здоровье или поработать над расширением своих тайных престижных возможностей. Одной из забот этого дня может оказаться внедрение полезного новшества.

Дева

Сегодня звезды сулят Девам удачу в большинстве дел - но предупреждают, что свое мастерство им придется доказать преодолением препятствия. Скорее всего, это будет ложная тревога или знакомый барьер, который многие Девы преодолеют шутя. Превратить ситуацию в кризисную не даст удачное и немного мистическое стечение обстоятельств: на помощь придут друзья, влиятельные люди, далекие или скрытые силы.

Весы

Сегодня настроение Весов во многом зависит от обстановки в их доме или от микроклимата в близких отношениях. Помимо родственных, бытовых, жилищных и супружеских разногласий критичным фактором может стать состояние личного или семейного бизнеса, имущества или недвижимости. Ключ к гармонии могут дать клановая общность, дружелюбие и забота, но главное - умение поддерживать сложившийся компромисс.

Скорпион

Сегодня звезды поддерживают Скорпионов на их пути к удаче и в целом одобряют их действия. Отдельные недоразумения, которых в этот день не избежать, становятся всего лишь развлечением, помогающим взбодриться, или поводом отточить мастерство, решая нестандартную задачу. В чем бы ни заключалось ваше желание, вы не будете духовно одиноки: у вас найдутся друзья, покровители, спонсоры или поклонники.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам обратить внимание на материальные дела. День подсказывает хорошие возможности, благодаря которым может быть удачно разрешена частная проблема, семейная либо личная. Счастливый шанс может представиться и в связи с мелочами, и в серьезном вопросе - например, в деле найма домашнего персонала, купли-продажи, аренды или обмена жилья. Важно рассмотреть все варианты.

Козерог

Сегодня у Козерогов отличные шансы, если их не подведет самочувствие. Успехи окажутся ниже доступного им уровня, если они не в лучшей физической форме или чем-то деморализованы. Им важно не спасовать и не потратить слишком много сил перед лицом временного препятствия (особенно вероятны помехи в семье и в быту). Если барьер взят легко и красиво, последует награда и будет открыт дальнейший путь.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям действовать продуманно и в тайне. Проект, похожий на авантюру, имеет все шансы на успех, если он разумно обоснован. День усилит практичность, поможет укрепить материальное положение или получить иную выгоду. Возможно, удастся пополнить запасы, отработать долги или приумножить богатства. Хорошо модернизировать дом и производство, внедрять обновления и изобретения.

Рыбы

День помогает Рыбам оставаться реалистами, тем самым укрепляя их позиции (в том числе на будущее). Он вынуждает их не витать в облаках, стать прагматичнее, уважать материальные ценности и наглядные достижения, ценить поддержку группы, искать ресурсных единомышленников и толковых сподвижников. Вместо размытых грез, многие Рыбы встанут перед конкретным списком вариантов и без труда сделают выбор.