Нас заметят и оценят — финансовый гороскоп на 26 февраля

Карьера тех, кто сегодня работает, может поползти вверх.

Овен

Несмотря на то, что многие Овны могут сегодня испытывать трудности в деньгах, тем не менее у вас будет возможность успешно справиться с проблемами. Не упускайте из виду свои стратегические цели, руководствуйтесь тем, насколько ваши решения приблизят или удалят вас от этой цели. При наличии графика работы обязательно делайте все возможное, чтобы не допустить отставания.

Телец

У Тельцов хороший день для урегулирования юридических споров. Запланируйте наиболее важные дела на утро, и у вас все получится. Также это хорошее время для профессионального обучения и укрепления деловой репутации. Вместе с тем во второй половине дня могут усилиться противоречия с коллегами в трудовом коллективе, что может поставить под удар сроки выполнения плановых заданий.

Близнецы

Легкомысленное отношение к труду и дисциплине может негативно отразиться на результатах работы Близнецов. Тем, кто хочет позитивных сдвигов, возможно, придется всерьез напрягаться и упорно трудиться. Не оправдается расчет на спекулятивный бизнес, равно как и мечты о том, чтобы получить деньги без серьезного труда. Гарантированно преуспеют только те, кто работает физически.

Рак

Первая половина дня пройдет успешно для Раков, которым предстоит заниматься решением нестандартных творческих задач, с которыми раньше не приходилось сталкиваться. Вторая половина дня может быть связана с осложнениями при выполнении клиентских услуг. Старайтесь точно фиксировать пожелания клиентов при оформлении заказа – не полагайтесь на память, записывайте самое важное.

Лев

Звезды советуют Львам не витать в облаках, а заняться выполнением конкретной работы. Начать день лучше всего с составления четкого графика работы и наведения порядка с инструментами и деловыми бумагами. Самые важные дела лучше запланировать на утро. В противном случае вы рискуете потерять много времени впустую.

Дева

Девы смогут проявить свои аналитические способности по части сортировки и упорядочения информации, документов. Отбросьте все ненужное и сосредоточьтесь на главном, проявите творческий подход, решайте возникающие вопросы нестандартно, нешаблонно. Бизнесменам рекомендуется проанализировать отчетную документацию, чтобы лучше представлять свои реальные возможности.

Весы

Весам в этот день следует быть осмотрительнее при принятии самостоятельных решений. Прежде чем что-то важное сделать, поинтересуйтесь, а надо ли это кому-нибудь кроме вас самих. Возможно, ваши инициативы лишь отдалят вас от успешного завершения дел. Ориентируйтесь на то, что ждет от вас начальство. Соблюдение графика работ может стать главным содержанием этого дня.

Скорпион

Скорпионам в этот день следует более тщательно соизмерять свои поступки с теми или иными ограничениями. Возможно, вам не следует делать что-то в обход прямых путей. Используйте этот день для усиления личного контроля над текущей ситуацией. Информация, которая придет вам утром, поможет в принятии правильных решений.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется реализовывать себя в индивидуальной трудовой деятельности. Попытка чего-то добиться при работе в коллективе может привести лишь к усилению разногласий. Это один из тех дней, когда советы друзей идут во вред и отвлекают вас от действительно важных дел. Будьте готовы к внезапному изменению обстоятельств, чтобы суметь быстро среагировать.

Козерог

Утренние часы складываются благоприятно для Козерогов, занимающихся научными исследованиями, проектно-конструкторскими разработками и долгосрочным планированием. Используйте в своей работе технические новинки. Вторая половина дня неблагоприятна для контактов с начальством и людьми, наделенными властными полномочиями.

Водолей

Водолеям рекомендуется максимум внимания уделить выстраиванию отношений с начальством. Возможно, что вашу добросовестную работу заметят и оценят. Вместе с тем это неблагоприятное время для учебы. У студентов могут не сложиться отношения с преподавателями. Также это достаточно проблемное время для тех, кто находится в командировке или работает на вахте.

Рыбы

Рыбам в этот день удастся углубить свои профессиональные познания. Для этого полезно пообщаться по интернету с коллегами из других регионов. Обмен опытом откроет вам новые грани профессионального мастерства. Контакты с иностранцами и людьми из других регионов будут вам полезны. Во второй половине дня не следует торопиться при проведении финансовых операций.