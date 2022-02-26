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Топ-4 знаков зодиака, которых в марте ждет неудача

26 февраля 2022ГороскопыWMJ.ru

Людям с этими знаками зодиака следует быть осторожными в первый месяц весны и вот почему.

Топ-4 знаков зодиака, которых в марте ждет неудача

Известный российский астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которых может поджидать неудача в марте.

Водолеи

У людей, рожденных под этим Знаком, есть все шансы столкнуться с финансовыми проблемами, а потому следует осторожнее относится к тратам в первый месяц весны. Эксперт также советует обойтись первую половину месяца без внушительных денежных вложений, подождав конца марта.

Дева

В марте у людей-Дев может пострадать репутация, причем даже не по их вине. Следует осторожнее относится к незнакомым или малознакомым людям, в которых могут крыться недоброжелатели. Некоторые из них, по словам эксперта, рискнут подпортить Девам жизнь и статус.

Лев

Львы в грядущем месяце рискуют столкнуться с ссорами и недопониманием со стороны родных и друзей. Стоит более тактично и терпеливо отнестись к ближайшему окружению и постараться по максимуму избежать конфликтов и споров.

Близнецы

Близнецы в марте рискуют получить переутомление и, как следствие, проблемы со здоровьем. Поэтому эксперт настоятельно рекомендует не перенапрягаться на работе, чтобы избежать ухудшения состояния организма. Стоит помнить об отдыхе и давать организму передохнуть.

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