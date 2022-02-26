Нами завладеют сильные страсти – гороскоп на 28 февраля-6 марта

На этой неделе складывается в некотором роде уникальная ситуация в движении планет.

Всего будет образовано 6 значимых планетных аспектов, 5 из которых являются планетными соединениями. Символический смысл подобного феномена множества соединений означает, что на этой неделе могут закладываться новые циклы, новые дела, проекты и начинания. Сами по себе соединения планет представляют собой большую концентрацию энергетического импульса, необходимого для последующего развития заложенного цикла. Поэтому данная неделя подходит для важных начинаний.

2 марта включаются сразу два аспекта: секстиль Солнце-Уран и соединение Меркурий-Сатурн. Первый аспект благоприятствует раскрытию и реализации творческого потенциала человека. При этом важно, чтобы человек имел возможность свободно и без ограничений принимать решения. Прекрасное время для технического творчества, изобретений и научных открытий. Второй аспект придает мышлению строгости и объективности. Хорошо для изучения точных наук и для вынесения взвешенных суждений. Контакты с окружающими могут быть только по серьезному делу – никаких легкомысленных контактов ради развлечений.

3 марта Венера и Марс делают соединение с Плутоном. Этот двойной аспект несет в себе большой заряд энергии. Прежде всего энергия может затронуть межличностные отношения, наполняя их сильными страстями, сексуальными желаниями и ревностью. Сложность момента в том, что эти страсти могут быть избыточными и выходящими за рамки общепринятых и допустимых проявлений. В обществе могут участиться случаи криминальных проявлений с элементами сексуального насилия. То же самое касается вопросов собственности, имущества и финансов. Усиление собственнического инстинкта с одной стороны увеличивает работоспособность, с другой стороны может приводить к противоправным поступкам с целью получения имущества и денег. Некоторые люди могут испытать интерес к распродажам в магазинах всего и вся.

5 марта соединение Солнце-Юпитер – это один из лучших аспектов, способствующих открытию новых перспективных направлений для развития бизнеса и для личностного развития.

6 марта соединение Венера-Марс. Чуть ранее такое же соединение уже было 16 февраля. Повторное соединение связано с изменением скорости движения планет. В феврале после ретроградности Венера двигается медленно и Марс ее обгонял, соединяясь с ней.

А 6 марта Венера опережает Марс по скорости и уже она его обгоняет. Вместе эта пара планет создает затяжной цикл соединения, которое длится около месяца. Поэтому, весь этот период крайне насыщен с точки зрения межличностных и имущественных отношений.

Овен

Овнам звезды советуют вести спокойный и уединенный образ жизни. Вас могут интересовать не только вопросы материального благополучия, но и душевное равновесие. Деньги вам будут даваться относительно легко, и вам не составит большого труда увеличить свои доходы. Во многом это может быть связано с расширением практики выполнения частных заказов. Однако необходимо научиться совмещать время работы со временем для отдыха. Тот, кто умеет отдыхать, тот умеет и работать – это правило сейчас особенно актуально для вас. Интенсивный труд, к которому вы сейчас весьма склонны, требует соответствующего отдыха, чтобы вы могли в полной мере восстановить затраченные силы. В промежутках между работой старайтесь находить время для спокойного и созерцательного образа жизни. Избегайте попадать в стрессовые ситуации, сосредоточьтесь на обретении душевной гармонии. В этом вам могут помочь духовные практики типа йоги, цигуна, чтения молитв и мантр. Кроме того, само по себе пребывание в уединении уже будет действовать благотворно и успокаивающе на ваше общее состояние.

Телец

На этой неделе от Тельцов может потребоваться энергичная и инициативная деятельность, направлена на реализацию своих планов. Это хорошее время для общения с друзьями, совместной работы в группе единомышленников. Вы можете почувствовать, что стоите на пороге чего-то нового, какого-то более оптимистического и перспективного витка своей жизни. Внутренний неиссякаемый оптимизм в сочетании с поддержкой друзей может стать основой для действительного начала позитивных перемен. Возможно, вам предложат отправиться в увлекательное путешествие вместе с друзьями. Это хорошее время для участия в творческих фестивалях, конференциях, встреч и обмена мнениями с единомышленниками. Возможно, вам предложат какую-то интересную общественно значимую работу, где у вас будет много интересного общения. Успешно проявят себя волонтеры. Звезды советуют вам больше времени уделять учебе. Можно начинать самостоятельное изучение каких-то материалов в соответствии со своими предпочтениями. Также успешно пойдет обучение в составе группы на семинарах. Кроме явной поддержки, вам будут помогать влиятельные покровители, которые, возможно, не захотят себя афишировать.

Близнецы

У Близнецов эта неделя может быть связана с внезапными положительными сдвигами в карьере. Например, безработные могут найти интересную работу. Постарайтесь настроиться на позитивную волну. Постарайтесь продемонстрировать окружающим свое умение добиваться поставленных целей, используя методы «мягкой» силы. Иногда, чтобы добиться желаемого, не нужно пробивать лбом стены и вступать в конфликты. Сейчас вы сможете убедить оппонентов действовать так, как выгодно вам. Причем, чем мягче и дипломатичнее вы будете убеждать окружающих, тем большего эффекта сможете добиться. Во многом это может быть связано с появлением влиятельного покровителя, благодаря усилиям которого вы сможете гораздо успешнее добиваться поставленных целей. Также это благоприятное время для проведения расследований, поиска ответов на волнующие вас вопросы. Это может относиться как к каким-то фактам, так и попытке разобраться в самих себе, в своем предназначении. Успешно пойдет проработка психологических комплексов. Те, кто страдает от всевозможных фобий, могут выявить причины своих страхов и избавиться от них. В личной жизни – без особых перемен.

Рак

Ракам на этой неделе рекомендуется смотреть вперед, в будущее и стараться расширить сферы своих интересов. Вы можете почувствовать, что перед вами открываются новые перспективы в жизни. Вы можете пользоваться авторитетом у окружающих, и они проявят готовность оказывать вам содействие в любых вопросах. По сути, вам ничего особенно не придется делать, поскольку обстоятельства сами собой складываются в вашу пользу. Наиболее успешное направление связано с учебой. В жизни постоянно приходится чему-то учиться, и на этой неделе у вас это будет особенно хорошо получаться. Старайтесь находиться в гуще общения, используя для этого все имеющиеся у вас средства коммуникации, из которых наиболее полезным может стать интернет. При достаточной личной активности и стремлении к познанию, вы сможете найти себе круг общения. Вам могут встретиться люди, которых в той или иной степени вы будете склонны воспринимать как своих учителей и наставников. С друзьями также отношения складываются великолепно. Возможно, вам предложат отправиться в увлекательное путешествие. Единственная тема, которая в некоторой степени может напрягать вас – это финансы. Вам может не хватить денег для удовлетворения своих потребностей.

Лев

Чтобы чего-то реально добиться, Львам на этой неделе может потребоваться рисковать и не бояться перемен. Особенность текущего момента для вас в том, чтобы занять четкую и твердую позицию по принципиально важным для вас вопросам. Тем, у кого есть здоровые амбиции, возможно, потребуется принять для себя решения и заявить о них открыто. В каком-то смысле на этой неделе вам, возможно, перейти через некий Рубикон на жизненном пути, поскольку принимаемые сейчас решения нельзя будет отменить. В этом случае вы сможете добиться своих целей или, по крайней мере, стать на шаг ближе к цели. В карьере могут произойти положительные подвижки. Это особенно вероятно в том случае, если в вашем трудовом коллективе происходят структурные изменения и кадровые перестановки. В результате перемен у вас может открыться удачный шанс для продвижения в должности. Немалую поддержку вам могут оказать влиятельные люди из числа представителей власти и начальства на основной работе. Также вы можете рассчитывать на помощь от родителей, особенно от отца.

Дева

Наиболее приоритетным и успешным направлением для Дев на этой неделе может стать укрепление партнерских отношений. Если речь идет о деловом партнерстве, то постарайтесь юридически оформить и узаконить те договоренности, которые действовали между вами на основе устных договоренностей. В личном партнерстве вы можете почувствовать, что отношения стали намного теплее и мягче. И отношения будут строиться на взаимном уважении и любви. Если ваши отношения в браке переживали кризис в последнее время, то сейчас удачный период внести мир и гармонию. Попробуйте по-новому оценить своего партнера и вспомнить все то, что связывало вас. Сейчас вы способны в спокойной и доброжелательной атмосфере обсудить все спорные вопросы и прийти к компромиссным решениям. Это исключительно удачное время для влюбленных пар. Возможно, вы осознаете, что настала пора переходить на более серьезный уровень отношений. Не исключены любовные признания с предложением руки и сердца, помолвки и свадебные торжества. Используйте свободное время для посещения концертов, клубов и всевозможных увеселительных мероприятий.

Весы

У типичных Весов на этой неделе может улучшиться состояние здоровья, укрепиться иммунитет. Ваш организм будет активно бороться с любыми болезнями, поэтому именно сейчас хорошо бы начать плановые лечебно-профилактические мероприятия. Рекомендуется заниматься наведением порядка в делах в своем доме и на основной работе. Можете рассчитывать на действенную помощь членов семьи, родственников. Близкие родственники из числа старшего поколения могут изъявить желание оформить на вас наследство. Хорошо заниматься оформлением ипотечного кредита. Используйте эти дни для избавления от вредных привычек, особенно если они наносят вред вашему здоровью. Очередная попытка курильщиков бросить курить на этот раз может закончиться успешно. Борьбу за здоровье можно вести и путем перехода к правильному режиму дня и здоровому образу жизни в целом. Если раньше вы понимали это, но было лень что-то реально менять, то теперь вы можете почувствовать, что забота о здоровье доставляет вам удовольствие. Купите абонемент на посещение фитнеса, бассейна.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе, возможно, удастся обрести мир и гармонию в партнерских и любовных отношениях. Основной позитив может касаться личной жизни, тогда как деловая жизнь может отойти на второй план. Тем, кто достаточно долго поддерживает романтическую связь, возможно, удастся сделать шаг к оформлению своих отношений. По сути, может решаться вопрос, имеет ли ваша любовь будущее, чтобы романтические отношения начали переходить в брак. Если вы собирались делать предложение о вступлении в брак или предпринимать какие-то шаги для того, чтобы подтолкнуть к такому решению, то именно на этой неделе следует расставлять точки над «и». Шансы на успех в этом сейчас высоки. Не исключено, что вам сделают предложение руки и сердца, и это станет основанием для помолвки и свадьбы. Те влюбленные пары, которые решили пожениться, могут запланировать свадебное торжество как раз на эту неделю. Вообще, эта неделя для типичных Скорпионов может нести отпечаток какого-то праздничного торжества. Хорошо посещать увеселительные мероприятия, игровые клубы, театр, цирк. Общение с детьми порадует вас. Любители технического творчества смогут починить бытовую технику и что-то смастерить своими руками.

Стрелец

Благоустройство своего дома – вот что может стать наиболее успешным направлением в деятельности Стрельцов на этой неделе. И в основе этих успехов может лежать гармоничный психологический климат в вашей семье. Если до сих пор у вас с кем-то из членов семьи были натянутые отношения, то прежде всего нужно еще раз все обсудить и прийти к полному и безоговорочному примирению. И только после этого можно совместно обсуждать хозяйственные и бытовые проблемы, стоящие перед вашей семьей. Постарайтесь сделать все необходимое для того, чтобы сделать свою жизнь в доме более уютной и комфортной. Теплый психологический микроклимат, основанный на взаимопонимании и заботе друг о друге, позволит домочадцам дружно браться за домашние дела, начиная с проведения косметического ремонта и заканчивая генеральной уборкой в квартире. Поэтому любые домашние дела не составляют никакой проблемы. Удачное время для покупки мебели и бытовой техники для дома – ваше финансовое положение вполне позволит это сделать. Но многое может быть сделано своими руками, без найма работников со стороны. Возможно, на этой неделе к вам в гости приедут родственники, и вы прекрасно проведете с ними время.

Козерог

Козероги на этой неделе могут получить много положительных эмоций при общении с людьми из близкого круга общения: соседями, родственниками, знакомыми и друзьями. Во многом это обусловлено тем, что вы сами будете склонны к тактичному и вежливому обращению с людьми. А они вам ответят тем же. Хорошее время для реализации творческих способностей, участия в конкурсах, спортивных соревнованиях. Это удачное время для увеселительных загородных поездок на дачу или на природу на пикник. Старайтесь быть в курсе всех новостей и поддерживать приятельские отношения со всеми людьми, попадающими в поле вашего зрения. Это может помочь вам в решении своих личных вопросов. Рекомендуется использовать эту неделю для личностного развития. Прежде всего речь может идти о вашем образовании. Можно поступать на курсы обучения или же самостоятельно браться за учебу по интересующим вас темам. В любых информационных и учебных вопросах можете рассчитывать на помощь окружающих. Успешно развиваются романтические отношения. Ваши чувства к любимому человеку еще больше усиливаются. Если у вас есть дети, то уделите внимание не только их воспитанию, но и сделайте для своего ребенка что-то приятное, чтобы оно запомнилось ему надолго. Например, сводите ребенка в цирк или в зоопарк.

Водолей

У Водолеев на этой неделе может улучшиться финансовое положение. Возможно, вы преуспеете в профессиональной деятельности или получите деньги от близких родственников. Кроме того, вы можете устроиться на работу по совместительству или на полставки. В любом случае ваши возможности по покупке каких-то товаров и вещей расширятся. Хорошо вкладывать деньги в недвижимость, в строительство и благоустройство жилищных условий. Вы сможете порадовать себя и членов семьи новыми покупками. Отношения в семье доброжелательные и основаны на взаимном уважении и заботе. Если у вас есть загородный садово-огородный участок, дача, то старайтесь больше времени проводить там. Пребывание на свежем воздухе в сочетании с отдыхом и общением с близкими людьми благоприятно отразится на вашем общем самочувствии и настроении. Ваши интеллектуальные способности всю неделю будут выше среднего уровня. Успешно пойдет учеба. Используйте свободное время для отдыха и релаксации. Этому способствует комфортная обстановка в семье.

Рыбы

Рыбы на этой неделе имеют все основания для того, чтобы быть вполне довольными жизнью и самими собой. Повышение самооценки может стать опорой для ваших инициатив. Звезды советуют вам проявлять личную инициативу, выступая в качестве генераторов идей и вдохновителей окружающих на новые дела. Также это хорошее время для пересмотра собственной позиции относительно каких-то важных принципиальных моментов в отношениях с друзьями и знакомыми. Если вы осознали, что где-то и в чем-то были неправы, то всегда можно извиниться и поменять линию поведения. В отношениях с окружающими могут проявиться лучшие черты вашего характера: доброта, мягкость и практичность. Наиболее успешным направлением для приложения усилий могут стать контакты с окружающими, новые знакомства. У вас не будет возникать проблем в отношениях с друзьями, соседями или родственниками. Вы можете иметь поддержку окружающих в своих начинаниях. При необходимости вы легко сможете договориться с интересующими вас людьми. Это прекрасное время для продвижения в учебе. Вы способны не только овладевать знаниями, но и устанавливать доброжелательные отношения с преподавателями и однокурсниками.